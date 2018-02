Cảnh ân ái trong 'Thương nhớ ở ai' gây bàn tán

'Thương nhớ ở ai' - phim đề tài nông thôn xưa hút khán giả

Thương nhớ ở ai - phim chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng của nhà văn Dương Hướng - gây chú ý từ những tập đầu và ngày càng gay cấn về cuối. Trong tập 32 vừa phát sóng, nhân vật Vạn (Lâm Vissay) và Hạnh (Trà My) có cảnh ân ái nóng bỏng.

Trong lúc bế tắc vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Nghĩa, Hạnh chạy về nhà Vạn đúng lúc Vạn đang say mèm. Họ lao vào nhau theo bản năng. Cuộc ân ái kết thúc với hình ảnh chiếc giường sập. Sau đó, Hạnh gói ghém đồ đạc, bỏ lên thành phố.

Vạn (Lâm Vissay) và Hạnh (Trà My) trong phim.

Tình huống này diễn ra giống với nguyên tác (tiểu thuyết Bến không chồng) nhưng khiến nhiều khán giả thất vọng. Trước đó, trên fanpage của phim, người xem hy vọng Vạn không phát sinh quan hệ nam nữ với Hạnh - người ông coi như con gái. Khán giả Thu Hiền cũng cho rằng phân đoạn không phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật. "Trước đó, Vạn và Hạnh luôn bị kìm hãm bởi phong tục, lề thói cũ. Vạn yêu Nhân - mẹ Hạnh - cháy bỏng nhưng không dám vượt qua giới hạn với Nhân. Vì thế, cảnh Vạn và Hạnh ân ái khiến người xem sững sờ", Thu Hiền nói.

Khán giả Huy Đoàn nhận xét khi miêu tả cảnh này, đạo diễn nên dừng lại ở các cử chỉ ôm hôn. Việc khắc họa chi tiết cuộc ân ái mãnh liệt của Hạnh và Vạn làm mất đi hình tượng "người anh hùng làng Đông" của Vạn. Chi tiết chiếc giường sập cũng bị nhiều khán giả đánh giá thô thiển.

Diễn viên Trà My - người thủ vai Hạnh - chia sẻ cảnh ân ái với Vạn khiến cô liên tưởng đến tiểu thuyết kinh điển Lolita. Truyện cũng miêu tả mối tình giữa một người đàn ông lớn tuổi và cô gái trẻ. Theo cô, Vạn yêu Hạnh như một người con. Thế nhưng trong cơn say, khi nhìn thấy cơ thể Hạnh lộ ra, bản năng đã đưa lối cho Vạn. Hạnh không phản kháng vì cô cũng đang bị đè nén tâm lý. Trước nhiều nhận xét cho rằng cảnh nóng trong phim bị "làm quá", Trà My lý giải: "Nếu được làm lại, tôi còn muốn diễn tả mọi thứ nhanh, dồn dập hơn. Hai nhân vật đều mất kiểm soát. Vạn là người chủ động. Hạnh ban đầu muốn phản kháng nhưng dần buông xuôi. Điều này phù hợp với diễn biến tâm lý của nhân vật".

Về chi tiết giường sập, Trà My cho rằng đây không phải hình ảnh tả thực mà là một biểu tượng. "Nó giống như một sự sụp đổ, bể gãy của những tư tưởng cổ hủ, hà khắc và những ẩn ức đè nén con người lâu ngày. Cuối cùng, tình yêu và bản năng đã chiến thắng. Tôi rất thích chi tiết này trong phim".

Thương nhớ ở ai dài 34 tập, phát sóng từ ngày 4/11/2017. Phim khắc họa số phận bi kịch của những phụ nữ nông thôn thời hậu chiến ở làng Đông - một vùng quê Bắc bộ điển hình. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ngôi làng vắng bóng đàn ông, chỉ còn những người đàn bà góa ngày ngày tụ tập ở bến nước đầu làng. Họ khao khát được yêu thương nhưng không thể vượt qua định kiến xã hội.

Phim có sự tham gia của diễn viên Lâm Vissay (Vạn), Ngọc Anh (Nhân), Trà My (Hạnh), Hồng Kim Hạnh (Hơn), Quất (Thiện Tùng), NSƯT Thanh Ngoan (bà Bánh), Thanh Hương (Nương), Jimmii Khánh (Đột). Phim do đạo diễn Lưu Trọng Ninh viết kịch bản. Trước đó, năm 2000, Lưu Trọng Ninh tổ chức sản xuất, làm đạo diễn bộ phim nhựa cùng tên chuyển thể từ tiểu thuyết.

