Các phim truyền hình nổi bật ra mắt trong tháng 7

Mr. Sunshine

Đài: tvN (Hàn Quốc), Netflix (thị trường quốc tế)

Ngày phát sóng: 7/7

Trailer Mr. Sunshine Câu chuyện xoay quanh cậu bé Choi Yoo Jin xuất thân nô lệ, cha mẹ bị đánh chết khi làm thuê cho quý tộc. Khi người Mỹ giao chiến với Triều Tiên năm 1871, anh trốn lên tàu đến Mỹ. Nhiều năm sau, Choi (Lee Byung Hun đóng) trở lại quê hương với địa vị sĩ quan. Anh đem lòng yêu con gái của một nhà quý tộc (Kim Tae Ri đóng) và phát hiện âm mưu đô hộ Triều Tiên.

Lee Eung Bok và Kim Eun Sook - bộ đôi đạo diễn và biên kịch Hậu duệ mặt trời - phụ trách series mới. Loạt phim được xem là "bom tấn" của truyền hình châu Á với yếu tố cổ trang và nhiều cảnh hỗn chiến, cháy nổ quy mô lớn. Sự góp mặt của Lee Byung Hun - một trong những tài tử Hàn hiếm hoi có chỗ đứng ở Hollywood - cũng nâng tầm tác phẩm.

Sharp Objects

Đài: HBO

Ngày phát sóng: 9/7 (ở Việt Nam)

Trailer Sharp Objects (Amy Adams)

Loạt phim gồm tám tập, do Marti Noxon phát triển, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Gillian Flynn. Đây là lần thứ hai một truyện của nữ tác giả Mỹ được làm phim, sau Gone Girl thành công hồi năm 2014. Cũng như Gone Girl, Sharp Objects mang phong cách ly kỳ, bí ẩn.

Sự góp mặt của ngôi sao Amy Adams trong vai chính cũng khiến loạt phim mới được nhiều khán giả trông đợi. Cô thủ vai Camille - một phóng viên điều tra vừa xuất viện sau quá trình điều trị thần kinh. Nhân vật trở về quê nhà ở Missouri (Mỹ) để tìm hiểu vụ sát hại hai bé gái, đồng thời tìm cách vượt qua vấn đề tâm lý của chính mình. Camille có quan hệ phức tạp với người mẹ tên Adora (Patricia Clarkson đóng) - một người quảng giao, có địa vị ở thị trấn. Trên trang Rotten Tomatoes, 86% giới phê bình đánh giá series tích cực.

Harlots (mùa hai)

Đài: Hulu

Ngày phát sóng: 11/7

Trailer Harlots (mùa hai) Câu chuyện diễn ra ở London (Anh) năm 1763, thời kỳ mại dâm bùng nổ với ước tính một phần năm phụ nữ trong thành phố làm gái làng chơi. Nhân vật chính là Margaret Wells (Samantha Morton đóng) - một cựu gái điếm giờ là bà chủ của một nhà thổ rẻ tiền. Cô quyết tâm chuyển cơ sở đến một con đường khác và phục vụ đối tượng cao cấp hơn. Margaret gặp trở ngại từ Lydia Quigley (Lesley Manville đóng) - bà chủ cũ của cô.

Loạt phim truyền hình do Alison Newman, Moira Buffini biên kịch ra mắt năm 2017 và nhận 95% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Series được khen bởi đào sâu các chủ đề về sinh tồn, kinh doanh và gia đình chứ không chỉ khai thác đề tài nhạy cảm. Mùa hai tiếp tục hành trình tiến thân của Margaret, đồng thời giới thiệu nhân vật mới - nữ quý tộc Isabella Fitzwilliam (Liv Tyler thủ vai).

Đại bát hầu

Kênh: Youku (trực tuyến)

Ngày phát sóng: 17/7

Trailer Đại bát hầu Loạt phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Giáp Ngư Bất Thị Quy, có nội dung cải biên về Tôn Ngộ Không. Một thanh niên ở thời hiện đại (Lâm Phong đóng) trở về quá khứ thành vua khỉ ở Hoa Quả Sơn. Anh không muốn đi theo con đường như Ngộ Không trong Tây Du Ký nên mạnh dạn thay đổi số phận, tham gia nhiều cuộc chiến giữa tiên giới và ma giới. Vua khỉ cũng bị cuốn vào chuyện tình phức tạp với hai cô gái.

Suits (mùa tám)

Đài: USA

Ngày phát sóng: 18/7

Trailer Suits (mùa tám) Ra mắt từ năm 2011, Suits là series về tòa án nhận nhiều đề cử giải thưởng và có sức sống lâu bền. Kịch bản do Aaron Korsh viết, xoay quanh một hãng luật hư cấu ở New York (Mỹ). Nhân vật chính của phim là Mike Ross (Patrick J. Adams đóng) - một sinh viên tài năng, bỏ đại học, vào hãng luật làm việc dù không có bằng về ngành này. Chủ của anh là Harvey Specter (Gabriel Macht đóng) - một luật sư hàng đầu nước Mỹ nhìn thấy tiềm năng của Mike.

Nữ diễn viên Meghan Markle đóng vai vợ nhân vật chính Mike Ross. Sau khi kết hôn với hoàng tử Harry của Anh, người đẹp rút lui khỏi series. Nhân vật của cô và Mike Ross được giới thiệu là chuyển đến thành phố khác sống. Ở mùa tám, series bổ sung nữ diễn viên Katherine Heigl trong một vai chính chưa rõ thân phận.

Life

Ngày phát sóng: 23/7

Đài: JTBC

Trailer Life (phim Hàn Quốc)

Series Hàn Quốc kể về những cuộc cạnh tranh quyền lực trong giới y khoa. Ye Jin Woo (Lee Dong Wook đóng) là một bác sĩ cấp cứu ở bệnh viện Đại học Sangkook, điển trai và có trái tim nhân hậu. Trong khi đó, Koo Seung Hyo (Cho Seung Woo đóng) - giám đốc bệnh viện - là người lạnh lùng và tham vọng. Một nhân vật khác trong phim là Lee No Eul (Won Jin A đóng) - nữ bác sĩ yêu trẻ em và có trách nhiệm với nghề. Biên kịch phim - Lee Soo Yeon - từng thành công với series Stranger (2017).

Castle Rock

Đài: Hulu

Ngày phát sóng: 25/7

Trailer Castle Rock (Stephen King) Loạt phim do Sam Shaw và Dustin Thomason phát triển với tham vọng trở thành một "vũ trụ phim ảnh" dựa trên truyện của nhà văn Stephen King. Series mang tên Castle Rock - một thành phố hư cấu, bối cảnh cho nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn của tác giả Mỹ. Trailer phim gợi nhớ hàng loạt tác phẩm của Stephen King như It, Rita Hayworth and Shawshank Redemption, Dreamcatcher, Night Shift, The Green Mile, The Shining...

Câu chuyện đan xen tình tiết của nhiều truyện chứ không hoàn toàn dựa theo cuốn nào. Nhân vật chính là Henry Deaver (André Holland đóng) - một luật sư bị người dân ghẻ lạnh vì nghi án giết cha. Bill Skarsgård - nổi tiếng với phim It - sẽ hóa thân The Kid - một tội phạm bí ẩn sống trong một chiếc lồng sâu bên dưới nhà tù. Đạo diễn nổi tiếng J. J. Abrams là một trong các giám đốc sản xuất của Castle Rock.

Orange Is the New Black (mùa sáu)

Đài: Netflix

Ngày phát sóng: 27/7

* Cảnh cuối mùa năm series

Cảnh cuối mùa năm series Orange Is the New Black Sau năm mùa, Orange Is the New Black quy tụ lượng fan đông đảo và đoạt hàng loạt giải thưởng. Series thuộc thể loại hài pha tâm lý, được biên kịch Jenji Kohan phát triển từ hồi ký Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison của Piper Kerman. Loạt phim phản ánh nhiều vấn đề trong nhà giam Mỹ như chất lượng cơ sở xuống cấp, sự hung bạo của lính gác và xung đột giữa các tù nhân.

Nhân vật chính trong phim là Piper Chapman (Taylor Schilling đóng) - một phụ nữ khá giả, đang có cuộc sống ổn định thì bị kết tội 15 tháng tù do tội vận chuyển tiền buôn ma túy trong quá khứ. Cô phải học cách sinh tồn trong nhà giam và dần kết thân với những bạn tù khác. Ở mùa năm, một cuộc nổi loạn của các tù nhân diễn ra, bắt nguồn từ cái chết của một bạn tù. Tập cuối mùa này kết thúc với một tình tiết dang dở, khiến số phận của mười nhân vật treo lơ lửng.

Ân Nguyễn