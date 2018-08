Các phim truyền hình nổi bật ra mắt trong tháng 6

Succession

Đài: HBO

Ngày phát sóng: 4/6 (ở Việt Nam)

Adam McKay - người thực hiện phim điện ảnh The Big Short (2015) nổi tiếng - là một trong các giám đốc sản xuất của series và đạo diễn tập đầu. Trang Indiewire xem đây là series đáng trông chờ bởi sự góp mặt của McKay và câu chuyện gợi nhớ gia đình tỷ phú Rupert Murdoch - chủ hãng 21st Century Fox và News Corp.

Mùa đầu của loạt phim dự kiến có 10 tập, do Jesse Armstrong viết kịch bản. Câu chuyện xoay quanh nhà Roy - gia đình kiểm soát một trong những hệ thống truyền thông và giải trí lớn nhất thế giới. Logan Roy (Brian Cox đóng) - người đứng đầu gia đình - đã già và bắt đầu nghĩ đến chuyện trao lại tập đoàn cho người thân. Ông có ba con trai và một con gái với tính cách khác nhau, đều có chân trong ban quản lý tập đoàn.

Pose

Đài: FX

Ngày phát sóng: 3/6

Series do Ryan Murphy, Brad Falchuk và Steven Canals biên kịch gây chú ý khi quy tụ số lượng lớn diễn viên chuyển giới. Tờ Indiewire cho rằng đây là sự kiện có tính lịch sử và là bước tiến quan trọng trong việc thể hiện những người thuộc cộng đồng này trên phim.

Loạt phim có tám tập, lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1980. Blanca Rodriguez (MJ Rodriguez đóng) là một thợ làm móng chuyển giới nhưng có đam mê với môn nhảy. Cô tham gia một cuộc thi và đối đầu với Elektra (Dominique Jackson đóng) - một đối thủ hay dùng thủ đoạn. Nhiều nhân vật thuộc cộng đồng LGBT xuất hiện trong cuộc thi, trong đó có Angel (Indya Moore đóng) - một gái điếm chuyển giới. Trên Rotten Tomatoes, 90% nhà phê bình đánh giá tích cực về loạt phim.

Cloak & Dagger

Đài: Freeform

Ngày phát sóng: 7/6

Big Hero 6: The Series

Đài: Disney Channel

Ngày khởi chiếu: 1/6 (ở Việt Nam)

Trailer Big Hero 6: The Series

12 Monkeys (mùa bốn)

Đài: Syfy

Ngày phát sóng: 15/6

Trailer 12 Monkeys (mùa bốn)

Loạt phim dựa trên tác phẩm điện ảnh cùng tên nổi tiếng năm 1995 có Bruce Willis và Brad Pitt tham gia. Câu chuyện trong series bắt đầu ở năm 2043, khi James Cole (Aaron Stanford) - một người chuyên nhặt phế liệu - được cử về năm 2015 để ngăn một loạt virus do tổ chức Army of the 12 Monkeys phát tán. Anh hợp tác với nhà nghiên cứu virus Cassandra Railly (Amanda Schull đóng). Cốt truyện phức tạp, chồng chéo giữa các dòng thời gian khi các nhân vật truy lùng kẻ đứng đầu bí ẩn của tổ chức. Mùa bốn được giới thiệu là mùa cuối cùng, gồm 11 tập.