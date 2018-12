Các phim truyền hình nổi bật phát sóng cuối năm

Ba phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 12 / Son Ye Jin và Hyun Bin ăn ý trong phim hình sự 18+

Memories of the Alhambra

Ngày phát sóng: 1/12

Đơn vị: tvN

Memories of the Alhambra

Sau phim hình sự The Negotiation, Huyn Bin tái xuất trong series Memories of the Alhambra. Yoo Jin Woo (Huyn Bin) - CEO một công ty đầu tư - đến Granada (Tây Ban Nha) gặp một chuyên gia lập trình game (Park Chan Yeol đóng). Anh trú tại khách sạn của Jun Hee Joo (Park Shin Hye đóng) - cô gái từng chơi guitar. Họ bước vào hành trình với những sự kiện bí ẩn. Series cũng được trình chiếu song song trên Netflix.

Đại soái ca

Ngày phát sóng: 3/12

Đơn vị: TVB

Triler Đại soái ca (Trương Vệ Kiện)

Đại soái ca đánh dấu 18 năm Trương Vệ Kiện quay lại đóng phim của TVB. Series được công bố sản xuất vào năm 2017 - nhân dịp 50 năm ngày thành lập hãng này - nhưng đến cuối năm nay mới phát sóng. Loạt phim mang phong cách hành động pha hài, lấy bối cảnh Trung Quốc sau khi nhà Thanh sụp đổ, phiến quân cát cứ nhiều nơi. Trương Vệ Kiện thủ vai Địch Kỳ - một người bình thường đứng lên phản kháng.

The Marvelous Mrs. Maisel (mùa hai)

Ngày phát sóng: 5/12

Đơn vị: Amazon

The Marvelous Mrs. Maisel (mùa hai)

The Marvelous Mrs. Maisel là hiện tượng phim truyền hình Âu Mỹ năm ngoái. Câu chuyện xoay quanh Miriam Maisel (Rachel Brosnahan đóng) - một bà nội trợ sống vào năm 1958 ở New York (Mỹ) phát hiện mình có tài diễn hài độc thoại. Cô theo đuổi con đường này, đồng thời đối mặt những rắc rối trong đời tư và mối quan hệ với người chồng ngoại tình tên Joel (Michael Zegen đóng). Loạt phim giành hai giải Quả Cầu Vàng - "Series hài kịch hoặc âm nhạc xuất sắc" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch hoặc âm nhạc" (Brosnahan).

Counterpart (mùa hai)

Ngày phát sóng: 9/12

Đơn vị: Starz

Trailer Counterpart (mùa hai)

Counterpart của nhà sản xuất Justin Marks là series ly kỳ pha khoa học viễn tưởng gây chú ý năm ngoái. J. K. Simmons - ngôi sao từng đoạt Oscar - đóng hai vai. Nhân vật đầu tiên là Howard Silk, một đặc vụ của Liên hiệp quốc hoạt động ở Berlin (Đức) trong 30 năm. Tuy nhiên, do chức vụ thấp, ông không hiểu rõ bản chất công việc của mình. Cơ quan của Howard có nhiệm vụ giám sát cầu nối đến một thế giới song song, nơi phiên bản đối xứng của ông là một điệp viên hoạt động ngoài thực địa. Mùa đầu của series là một trong số ít tác phẩm nhận 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

My Strange Hero

Đơn vị: SBS

Ngày phát sóng: 10/12

My Strange Hero (Revenge is Back)

Kang Bok Soo (Yoo Seung Ho đóng) là nam sinh trung học, có tình cảm với cô bạn Son Soo Jung (Jo Bo Ah đóng). Anh bị vu oan là hành xử bạo lực dẫn đến bị đuổi học. Nhiều năm sau, Kang đã trường thành, quay về trường cũ định báo thù thì gặp lại Son, giờ là một người phụ nữ xinh đẹp. Series do Kim Yoon Young viết kịch bản và Ham Joon Ho đạo diễn.

Marvel's Runaways (mùa 2)

Ngày phát sóng: 21/12

Đơn vị: Hulu

Trailer Runaways Marvel

Loạt phim do Josh Schwartz và Stephanie Savage sáng tạo là một phần của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Câu chuyện xoay quanh sáu bạn trẻ tập hợp thành nhóm Runaways để chống cha mẹ mình - vốn là tội phạm, được gọi chung là băng Pride. Trưởng nhóm là Alex Wilder (Rhenzy Feliz đóng) - một cậu bé thông minh. Trong mùa hai, nhóm Runaways tiếp tục chạy trốn cha mẹ mình và nghi ngờ có một kẻ phản bội trong lực lượng.

Ân Nguyễn