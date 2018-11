'Boyfriend' của Song Hye Kyo và các series nổi bật của tháng 11

Ba phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 11 / Song Hye Kyo đóng cặp tài tử kém 12 tuổi ở Cuba

Homecoming

Ngày phát sóng: 2/11

Đơn vị: Amazon

Trailer Homecoming

Loạt phim do Eli Horowitz và Micah Bloomberg thực hiện gây chú ý khi có minh tinh Julia Roberts. Cô thủ vai Heidi Bergman - một cựu nhân viên xã hội làm việc ở trung tâm Homecoming, chuyên giúp các binh sĩ tái hòa nhập cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, có nhiều chuyện khiến Heidi rời khỏi đơn vị này và tình tiết được hé lộ dần với người xem. Ngôi sao gốc Việt Hong Chau đóng vai một trợ lý ở công ty mẹ của Homecoming. 98% giới phê bình khen ngợi series trên Rotten Tomatoes sau buổi chiếu đầu tiên.

House of Cards (mùa 6)

Ngày phát sóng: 2/11

Đơn vị: Netflix

House of Cards tiếp tục sau khi sa thải nam chính Kevin Spacey

Sau khi tài tử Kevin Spacey bị sa thải do scandal quấy rối tình dục, loạt phim nổi tiếng về chính trường Mỹ đi theo hướng mới. Ở mùa sáu, nhân vật Tổng thống Frank Underwood của ông được giới thiệu đã chết. Vợ Frank - Claire (Robin Wright đóng), vốn là phó Tổng thống - trở thành người lãnh đạo nước Mỹ. Bà bắt đầu nhiệm kỳ trong sự hoài nghi của dư luận, đồng thời phải đương đầu nhiều kẻ thù nội bộ.

Outlander (mùa 4)

Ngày phát sóng: 4/11

Đơn vị: Starz

Outlander (mùa 4)

Tác phẩm dã sử nổi tiếng do Ronald D. Moore sáng tạo đặt hoàn cảnh thú vị khi Claire Randall (Caitriona Balfe đóng) - nữ y tá hoạt động trong Thế chiến thứ hai - du hành thời gian về Scotland năm 1743. Cô gặp chiến binh can đảm Jamie Fraser (Sam Heughan đóng) và góp mặt vào nhiều sự kiện lịch sử ở Anh và Pháp. Ở mùa bốn, bộ đôi sẽ phiêu lưu đến Bắc Mỹ.

Mama Fairy and the Woodcutter

Ngày phát sóng: 5/11

Đài: tvN

Mama Fairy and the Woodcutter

Vào triều Goryeo, nàng tiên Sun Ok Nam (Moon Chae Won đóng) giáng trần, bị một tiều phu lấy trộm trang phục nên không thể về trời. Cô lấy anh ta và có hai con nhưng sau đó người chồng qua đời do ngã xuống vực. Muốn về trời, Sun Ok Nam phải chờ chồng mình đầu thai để lấy lại trang phục. Sau 699 năm, ở thời hiện đại, cô gặp hai người nhiều khả năng là chồng mình khi xưa.

Mẹ ơi, bố đâu rồi?

Ngày phát sóng: 5/11

Đài: VTV

Mẹ ơi, bố đâu rồi

Series là bản remake của Last Man Standing - loạt sitcom của hãng 20th Century Fox. Phim dài 42 tập, xoay quanh chủ đề gia đình với những tình huống đời thường. Ông Mạnh (Hoàng Sơn) là người hơi bảo thủ, trọng truyền thống. Dù là trưởng phòng marketing quyền lực, ông lại lép vế trước vợ - bà Vân (Lê Khanh) ở nhà. Hai vợ chồng phải giải quyết các vấn đề của ba con gái, một trong số đó do Quỳnh Kool - diễn viên gây chú ý gần đây với Quỳnh Búp Bê - thể hiện.

Our Glamorous Time

Ngày khởi chiếu: 11/11

Đài: Đông Phương và Chiết Giang

Our Glamorous Time (Triệu Lệ Dĩnh)

Tác phẩm xoay quanh tình yêu và mối quan hệ kinh doanh của Lâm Thiển (Triệu Lệ Dĩnh đóng) và Lệ Chí Thành (Kim Hạn đóng). Lệ Chí Thành là một sĩ quan phải đảm nhận công ty gia đình trong lúc nó đứng trên bờ vực phá sản. Vốn thiếu kinh nghiệm, anh gặp khó trong việc điều hành. Lâm Thiến - cô gái thông minh nhưng chưa thành công trong sự nghiệp - giúp Lệ Chí Thành và nảy sinh tình cảm.

Narcos: Mexico

Ngày phát sóng: 16/11

Đơn vị: Netflix

Narcos Mexico

Narcos: Mexico lúc đầu được dự kiến là mùa bốn của loạt phim Narcos nổi tiếng - kể về trùm ma túy Pablo Escobar (ở Colombia). Tuy nhiên, các nhà sản xuất quyết định phát triển nó thành series xoay quanh đường dây ma túy ở Mexico. Tác phẩm tái hiện thời các băng nhóm nước này bắt đầu nhen nhóm, hoạt động độc lập sau đó được thống nhất dưới tay tổ chức Guadalajara Cartel. Diễn viên Michael Peña đóng vai chính - một đặc vụ ngầm điều tra về đường dây.

Queen America

Ngày chiếu: 21/11 (trên Facebook Watch, dịch vụ thuộc Facebook)

Trailer Queen America

Minh tinh Catherine Zeta-Jones tái xuất trong series do Meaghan Oppenheimer tạo ra. Cô thủ vai Vicki Ellis - người được mệnh danh bà trùm hoa hậu với khả năng giúp các cô gái đăng quang những cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, Vicki rơi vào thế khó khi phụ trách Samantha (Belle House đóng) - cô gái xinh đẹp nhưng ngang bướng, không biết cư xử. Nếu thất bại vụ này, danh tiếng của Vicki sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Vikings (mùa 5)

Ngày phát sóng: 29/11

Đài: History (Canada)

Trailer Vikings (mùa 5)

Loạt phim xoay quanh hành trình của Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel đóng) - được dựa trên nhân vật huyền thoại Ragnar Lodbrok người Viking. Anh từng là nông dân, sau đó tự xưng là dòng dõi thần Odin và trở thành chiến binh dũng mãnh. Ragnar đi cướp phá nhiều vùng rồi lên ngôi vua Đan Mạch. Mùa năm của loạt phim có lối phát hành độc đáo với nửa đầu ra mắt từ tháng 11/2017 và nửa sau chiếu từ tháng 11 năm nay. Lúc này, câu chuyện tập trung vào thế hệ sau đời Ragnar.

Boyfriend (Encounter)

Ngày phát sóng: 28/11

Đài: tvN

Trailer Boyfriend (Encounter)

Song Hye Kyo vào vai Cha Soo Hyun - con gái một chính trị gia. Theo sắp đặt của gia đình, cô làm dâu một gia đình tài phiệt, sau đó bị chồng ép ly hôn. Khi ở nước ngoài, Soo Hyun gặp gỡ một thanh niên đang kiếm việc làm (Park Bo Gum đóng) và đem lòng yêu anh. Cuộc tình vấp phải nhiều phản đối do chênh lệch địa vị hai bên. Khi nhận dự án này, Song Hye Kyo từng gây phản ứng trái chiều do đóng cặp với bạn diễn nhỏ hơn mình 12 tuổi.

Ân Nguyễn