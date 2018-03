‘Born to be Blue’ – phim đặc sắc bị bỏ quên của năm 2015

Chet Baker là một nghệ sĩ kèn trumpet đình đám tại Mỹ trong giai đoạn 1960 - 1980. Tiếng kèn da diết, não nùng với chất giọng khàn khàn của anh từng làm say đắm bao khán giả trong những quán bar nhạc Jazz ở New York. Tuy nhiên, Chet lại là một nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Anh nghiện ngập từ sớm, sống trụy lạc, bê tha, nhiều lần tái nghiện và phải vào tù.

Hâm mộ nhạc Jazz và tiếng kèn của Chet Baker, đạo diễn người Canada – Robert Budreau – thực hiện bộ phim Born to be Blue với kinh phí hạn chế nhưng có sự tham gia của tên tuổi lớn đến từ Hollywood - Ethan Hawke.

Ethan Hawke hóa thân thành huyền thoại kèn trumpet - Chet Baker.

Không đi sâu thuật lại cuộc đời của Chet Baker, Born to be Blue chỉ kể về giai đoạn cuối những năm 1960 – khi Chet tìm lại ánh hào quang sau quãng thời gian nghiện ngập nhờ người vợ thứ ba là Jane. Lúc ấy, Chet đang ngồi tù thì nhận được lời mời của một đạo diễn tham gia bộ phim nói về chính mình. Gặp gỡ và tiếp xúc với Jane - nữ diễn viên vào vai người vợ da màu, ông nảy sinh tình cảm. Cả hai đưa câu chuyện “phim giả” trở thành “tình thật”. Jane dần thay đổi suy nghĩ của Chet và đưa anh trở lại với âm nhạc, trở thành người vợ thứ ba của ông.

Trên chiếc xe cũng là ngôi nhà lưu động, Chet và Jane rong ruổi đi khắp mọi nơi, từ những bãi biển tràn đầy nắng gió cho tới những vùng quê trong lành. Tiếng kèn mê hoặc năm xưa dần trở lại với Chet Baker, đưa anh quay về với phòng thu âm, những quán bar kín đặc người hâm mộ và cả những cám dỗ mà chàng nghệ sĩ lắm tài nhiều tật không thể lường trước.

Robert Budreau là một đạo diễn chưa có nhiều tên tuổi ở Hollywood. Anh may mắn mời được tài tử Ethan Hawke vào vai chính vì bản thân nam diễn viên cũng rất ngưỡng mộ Chet Baker. Kinh phí sản xuất hạn chế và không có nhiều tiền cho việc quảng bá, chạy đua để đưa bộ phim tới gần với khán giả đại chúng, nhà sản xuất chọn con đường là dự các liên hoan phim quốc tế. Born to be Blue đã được chiếu tại Liên hoan phim Toronto hồi tháng 9 và tranh giải ở Liên hoan phim Tokyo vào tháng 10.

Ethan Hawke đóng cặp với nữ diễn viên da màu Carmen Ejogo trong phim.

Sau Boyhood, Ethan Hawke tiếp tục có một vai diễn gây ấn tượng. Anh hóa thân thành một Chet Baker bệ rạc, nghiện ngập nhưng mang trong mình sự nhạy cảm, dễ tổn thương như một đứa trẻ và luôn cần bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Lối diễn bằng ánh mắt, cử chỉ và cả giọng hát của Ethan Hawke đã tạo nên một Born to be Blue giàu cảm xúc và mang theo những dư vị buồn man mác khi phim kết thúc. Nữ diễn viên da màu Carmen Ejogo cũng có màn thể hiện xuất sắc với hai vai là Elaine – vợ đầu – và Jane – vợ thứ ba của Chet Baker. Sự duyên dáng, ngọt ngào của cô khi đặt cạnh tạo hình hơi cục mịch của Ethan Hawke càng tạo hiệu ứng cảm xúc cho câu chuyện và tăng màu sắc lãng mạn.

Diễn biến tâm lý của các nhân vật được đạo diễn khai thác sâu, tạo nên nhiều tình huống bất ngờ mà người xem khó có thể đoán trước. Những bản nhạc nổi tiếng của Chet Baker như My Funny Valentine, Born to be Blue hay tác phẩm kinh điển Somewhere Over the Rainbow được sử dụng linh hoạt, tạo nên một không gian hoài cổ với tiếng kèn Trumpet não nùng từng làm nức lòng bao thế hệ năm xưa.

Tại Toronto và Tokyo, Born to be Blue đều gây được ấn tượng với người xem. Số ít khán giả được thưởng thức đã chấm bộ phim 8,8/10 trên trang IMDb. 88% ý kiến trên trang Rottentomatoes cũng đánh giá phim tích cực. Tờ Variety thậm chí còn đánh giá Chet Baker là vai diễn hay nhất trong sự nghiệp của Ethan Hawke. Tuy nhiên, đề tài hoài cổ, ít tính giải trí khiến bộ phim khó tiếp cận được với công chúng.

Đạo diễn Robert Budreau xuất hiện khá lặng lẽ tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo hồi tháng 10 vì anh vẫn chưa phải là một tên tuổi được nhiều người biết tới. Ảnh: Nick M.

Nhiều ý kiến nhận xét Ethan Hawke xứng đáng một đề cử Oscar cho “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Nhưng năm nay có quá nhiều cái tên nổi bật như Leonardo DiCaprio (phim The Revenant), Michael Fassbender (phim Steve Jobs), Michael Caine (phim Youth) hay Eddie Redmayne (phim The Danish Girl) nên cơ hội cho Ethan Hawke không nhiều.

Robert Budreau cũng là một đạo diễn mới nên khó được chú ý tại các giải thưởng như những tên tuổi lớn. Tuy vậy, Born to be Blue vẫn là một tác phẩm đặc sắc dành cho những ai mê phim âm nhạc nói chung và nhạc Jazz nói riêng. Bộ phim này, dù có bị “bỏ quên”, cũng sẽ vẫn tìm được chỗ đứng trong một bộ phận khán giả - những ai từng thưởng thức nó và đã đắm chìm trong thế giới âm thanh của Chet Baker.

Teaser phim "Born to be Blue" Teaser phim 'Born to be Blue'

Nguyên Minh