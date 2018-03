Bom tấn về Kong quay ở Việt Nam là canh bạc của các 'ông lớn' Hollywood

Lý do Việt Nam được đạo diễn 'Kong: Skull Island' chọn làm bối cảnh / 12 nhân vật của bom tấn 'Kong: Skull Island' quay ở Việt Nam

The Los Angeles Times đưa tin Kong: Skull Island được kỳ vọng đạt doanh thu mở màn từ 45 đến 50 triệu USD khi ra mắt cuối tuần này ở Mỹ và Canada.

Doanh thu mở màn này có thể là khởi đầu khả quan hoặc có thể là mạo hiểm với bộ phim có ngân sách 190 triệu USD, chưa kể chi phí cho quảng bá và phát hành. Điều này có nghĩa thành công của Kong: Skull Island phụ thuộc lớn vào doanh thu các tuần kế tiếp cũng như doanh thu từ các thị trường toàn cầu. Lý do hai "ông lớn" Warner Bros. và Legendary quyết định chơi canh bạc làm lại bộ phim về quái vật có tuổi đời 84 năm trên màn bạc (đặc biệt sau khi đạo diễn Peter Jackson từng làm King Kong thắng lớn cho hãng Universal 12 năm trước) là bởi họ muốn đặt nền móng cho một loạt phim ăn khách toàn cầu về quái vật.

* "Kong: Skull Island" là cuộc chiến quái vật đồng thời cuộc chơi lớn của các hãng phim Mỹ

Bom tấn về Kong quay ở Việt Nam là canh bạc toàn cầu của các 'ông lớn' Hollywood

Kong: Skull Island là tập phim thứ hai trong loạt phim về quái vật của Warner Bros, nối tiếp Godzilla ra mắt năm 2014 và do đạo diễn Gareth Edwards thực hiện. Hiện tại, bộ đôi hãng phim Hollywood đã lên kế hoạch làm phần tiếp theo cho Godzilla ra rạp vào năm 2019 và tập phim Godzilla vs. Kong dự kiến ra mắt năm 2020. Kong vs. Godzilla dự kiến hội ngộ hai quái thú lẫy lừng. Các nhà sản xuất gọi tên thân mật cho loạt phim là MonsterVerse (Chương Quái vật). Tác phẩm mới về King Kong là lời cam kết Warner Bros. và Legendary đã bước vào cuộc chơi "vũ trụ điện ảnh" - từng giúp gom hàng chục tỷ USD cho các hãng Marvel và DC Entertainment trong gần thập kỷ nay.

Trên thực tế, bom tấn mới về khỉ Kong không được kỳ vọng đạt doanh thu mở màn cao bằng con số 93 triệu USD mà Godzilla lập được hồi mùa hè 2014. Ba năm trước, tính tới khi kết thúc vòng chiếu ngoài rạp, Godzilla thu về hơn 200 triệu USD ở Bắc Mỹ và 328 triệu USD ở các quốc gia khác. Trong khi đó, King Kong hồi 2005 thu về 50 triệu USD mở màn ở Bắc Mỹ, sau đó gom 218 triệu USD ở phòng vé nội địa và 332 triệu USD trên thế giới.

Đặt cược lớn, Warner Bros. và Legendary hiện kỳ vọng nhiều vào những thị trường ngoài Bắc Mỹ. Phim khởi chiếu ở 65 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng ngày với Bắc Mỹ là 10/3. Sau đó, tác phẩm sẽ đến Trung Quốc vào 24/3. Hai tập đoàn phát hành khổng lồ của thị trường đông dân thứ hai thế giới - Dalian Wanda Group và China’s Tencent Pictures - cùng sự tham gia của nữ diễn viên Cảnh Điềm trong một vai phụ được kỳ vọng giúp phim thu bạc tỷ ở đây.

* Video: Dàn sao hạng A quy tụ trong "Kong: Skull Island"

Dàn sao hạng A quy tụ trong 'Kong: Skull Island'

Một yếu tố hứa hẹn Warner Bros. và Legendary thắng canh bạc này là Kong: Skull Island được hầu hết giới chuyên môn và nhà phê bình đánh giá tích cực.

Trên Rotten Tomatoes, 81% trong tổng số 88 bài phê bình trên các tờ báo Âu Mỹ chấm phim tích cực. Số điểm đồng thuận cho phim hiện đạt 6,1/10. Phim cũng được 61/100 điểm theo thang của chuyên trang Meta Critic. Tờ Variety ca ngợi đây là phim làm lại về khỉ Kong súc tích và hay nhất trong lịch sử 84 năm sống cùng màn bạc của nhân vật quái thú này.

Dàn sao hạng A gồm nhiều tên tuổi đình đám - Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman và John C. Reilly - cũng có thể giúp phim ăn khách.

Theo chuyên gia phân tích phòng vé Barton Crockett của tổ chức FBR & Co., điều đáng lo nhất với Warner Bros. và Legendary hiện tại là bom tấn Logan (tập cuối cùng về Người Sói của tài tử Hugh Jackman), do hãng 20th Century Fox thực hiện, đang thắng thế quá lớn ở Bắc Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Chỉ sau vài ngày ra mắt, phim đã thu về gần 250 triệu USD toàn cầu. "Hiện tượng ăn khách của Logan sẽ khiến người xem phân vân khi chọn đặt vé cho Người Sói hay khỉ Kong trong tuần này".

* Đạo diễn "Kong: Skull Island" nói về bối cảnh Việt Nam

Đạo diễn Kong nói về Việt Nam

Ngoài ra, một bộ phim nhỏ khác có thể ảnh hưởng phần nào tới doanh thu của Kong: Skull Island là Get Out. Tác phẩm kinh dị ngân sách thấp của đạo diễn Jordan Peele vừa trở thành hiện tượng phòng vé sau khi thu về 78 triệu USD ở Bắc Mỹ chỉ sau 10 ngày chiếu. Con số này cao gấp 18 lần ngân sách vỏn vẹn 5 triệu USD mà hãng Universal cùng Blumhouse chi cho dự án. Với đà thắng thế này, Get Out sẽ còn được người yêu phim kinh dị tiếp tục mua vé vào xem và có thể đứng vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu tuần mà Kong: Skull Island ra mắt.

Kong: Skull Island là phim mới nhất về King Kong của Hollywood. Tác phẩm cho thấy sự nổi lên của đạo diễn 34 tuổi là Jordan Vogt-Robert. Trước khi chỉ đạo phim 190 triệu USD, anh mới chỉ làm phim độc lập The Kings of Summer (2013). Nhà làm phim đến từ Detroit chào bán thành công với Warner Bros. và Legendary ý tưởng câu chuyện về khỉ Kong trên nền bối cảnh cuộc chiến tranh của người Mỹ ở Việt Nam đang đi đến hồi kết.

Về mốc thời gian, tác phẩm mới khác biệt so với các phim khác về King Kong. Bối cảnh phim diễn ra khoảng năm 1973 - những ngày cuối của chiến tranh Việt Nam. Trên thực tế, nhân vật của Tom Hiddleston là một thành viên của Lực lượng không quân Anh (British SAS) đến huấn luyện cho quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến, còn Brie Larson thủ vai một phóng viên chiến trường.

* Non nước Ninh Bình trên màn bạc Hollywood

Cảnh Việt Nam trong 'Kong: Skull Island'

Kong: Skull Island cũng là lần đầu tiên Việt Nam đón một đoàn phim ngân sách lớn. Dàn diễn viên cùng 225 nhân viên của êkíp đã làm việc khoảng một tháng tại Việt Nam hồi năm ngoái. Họ rong ruổi từ những hang động hoang sơ to lớn ở Quảng Bình đến thị trấn yên bình của Phong Nha, từ tỉnh Ninh Bình đến Vịnh Hạ Long nổi tiếng. Việt Nam, Hawaii cùng Australia được chọn làm bối cảnh một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương. Trong lịch sử 84 năm trên màn bạc, chưa có phim nào về King Kong diễn ra hoàn toàn tại quê nhà của vua khỉ - Đảo đầu lâu.

Vũ Văn Việt