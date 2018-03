Bom tấn về khỉ Kong quay ở Việt Nam được khen nhiều hơn chê

Lính Mỹ nã súng giết khỉ Kong trong bom tấn quay ở Việt Nam / Làng thổ dân Ninh Bình lộ diện trong bom tấn 'Kong: Skull Island'

Kong: Skull Island đang được chiếu cho báo giới trước khi ra mắt toàn cầu vào ngày 10/3. Theo Rotten Tomatoes, 81% trong tổng số 26 bài phê bình đầu tiên trên các tờ tạp chí điện ảnh Âu Mỹ đánh giá tác phẩm tích cực. The Guardian và The Independent thuộc nhóm ít tờ báo không đánh giá cao phim.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety khen: "Tác phẩm tốt hơn mọi bản phim làm lại về Kong trước đây. Toàn bộ tác phẩm chỉ diễn ra ở Đảo đầu lâu (quê nhà của Kong) mà không dàn trải sang những bối cảnh thành phố chọc trời là New York, Dubai như các phim cũ. Cốt truyện nén chặt nhiều pha hành động, gây mãn nhãn và phấn khích". Gleiberman ví Kong: Skull Island giống thể loại Jurassic Park và hay hơn Jurassic World (2015) gấp 10 lần.

Tờ The Hollywood Reporter nhận định: "Mọi yếu tố cần thiết cho một phim về quái vật đều xuất hiện vừa đủ trong bom tấn này. Phim súc tích và có diễn tiến nhanh thay vì dài dòng. Đây là điều hiếm thấy trong dòng phim về quái vật".

Tờ ScreenCrush và Den of Greek cùng cho rằng kỹ xảo trong phim hấp dẫn. Screen Crush nhận xét những pha hiệu ứng hình ảnh là điểm nhấn trong bom tấn dày đặc cảnh hành động này. Trang Den of Geek nhận định: "Đây là phim quái vật đủ để người xem thấy mãn nhãn. Tác phẩm đủ sức hút phòng vé để hãng Legendary làm tiếp Godzilla: King of Monsters dự kiến ra rạp năm 2019".

Trang JoBlo viết: "Nhìn chung đây là phim phiêu lưu vui vẻ và có nhịp độ nhanh. Tác phẩm tốt hơn rất nhiều những phim làm lại về quái vật Godzilla bởi đạo diễn biết tập trung vào tuyến truyện giữa nhóm nhân vật con người". Tờ này cũng ca ngợi diễn xuất của dàn sao trong phim gồm Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson...

Tài tử Tom Hiddleston (phải) trong "Kong: Skull Island".

Riêng cây viết Peter Bradshaw của tờ The Guardian chấm phim 1/5 điểm và chê bai tác phẩm nặng lời.

Nhà phê bình Anh viết: "Tài năng diễn xuất của Tom Hiddleston bị phí trong bộ phim về rừng già ngập tràn những cảnh ngớ ngẩn và thiếu cao trào. Phim đánh mất sự hồi hộp bởi tiết lộ nhân vật Kong quá sớm. Đồng thời, khỉ Kong và kịch bản được xây dựng hỗn độn và rối rắm".

Tương tự The Guardian, hai trang Collider và The Independent không đánh giá cao tác phẩm. Cây viết Brian Formo của Collider nhận định phim giống như một sản phẩm được chế tạo ra từ thí nghiệm hóa học tập thể nên không có bản sắc. The Independent cho rằng phim làm fan mất vui khi cắt bỏ những cảnh khỉ Kong khổng lồ chiến đấu với trực thăng trong thành phố - chi tiết từng có trong cốt truyện ở những bản làm lại trước đây.

Kong: Skull Island là phim mới nhất về King Kong của Hollywood, có ngân sách 190 triệu USD. Phim là dự án thứ hai thuộc vũ trụ điện ảnh về quái thú của Warner Bros, nối tiếp Godzilla năm 2014.

Tác phẩm do đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thực hiện. John Gatins (Flight) và Max Borenstein (Godzilla) viết kịch bản. Dự án quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia gồm Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero và nữ diễn viên Trung Quốc - Cảnh Điềm. Tác phẩm bấm máy từ tháng 10/2015 và kết thúc ghi hình vào cuối tháng ba (2016).

Kong: Skull Island dự kiến ra rạp toàn cầu cũng như đến Việt Nam từ ngày 10/3.

