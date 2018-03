'Bố già sát thủ' có phong cách người hùng cổ điển của Hollywood

‘Bố già sát thủ’ của Mel Gibson được nhiều lời khen

Mel Gibson từng là thần tượng một thời của Hollywood vào thập niên 1980. Ông tham gia hàng loạt tác phẩm hành động ăn khách như bộ ba Mad Max, bộ tứ Lethal Weapon, The Patriot, Payback...

Tài tử sinh năm 1956 cũng từng giành hai tượng vàng Oscar vào năm 1996 cho bộ phim Braveheart (Trái tim dũng cảm). Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, đời tư của Mel Gibson có khá nhiều rắc rối khi ông liên tiếp vướng vào các scandal bạo lực gia đình, phân biệt chủng tộc, coi thường phụ nữ... Khán giả gần như quay lưng với ngôi sao gạo cội này. Tác phẩm mới nhất của ông - Blood Father - không rầm rộ nhưng lại được đánh giá tốt về chất lượng.

Trailer phim "Bố già sát thủ" Trailer phim 'Bố già sát thủ'

Trong phim, Mel Gibson vào vai Link - một lão "già gân" từng vào tù ra tội nhiều lần, về già vẫn bị quản thúc. Một ngày, Lydia - cô con gái xa cách từ lâu của ông - bị gã bạn trai là một trùm buôn ma túy gài bẫy. Cô gái 17 tuổi bị băng đảng xã hội đen cáo buộc lấy cắp tiền từ tổ chức buôn lậu. Lydia buộc phải nhờ tới người cha mà cô đã cắt đứt tình máu mủ từ lâu. Vận dụng những kỹ năng chiến đấu thời trẻ và cơ bắp tuổi già, Link chiến đấu đến cùng để bảo vệ cô con gái bất trị và cứng đầu như mình.

Poster phim "Blood Father".

Câu chuyện của Blood Father có vài nét tương đồng với Taken của Liam Neeson nhưng mang màu sắc hài hước hơn. Nhân vật Link cũng là một người cha gân guốc, thông minh và hết lòng yêu thương con gái. Nhưng hành trình của Link không đẫm máu và giết chóc nhiều như Bryan Mills của Taken. Thay vào đó, hai cha con Link và Lydia vừa phải chạy trốn bọn tội phạm, vừa phải giấu cảnh sát và tìm cách để hiểu nhau hơn sau nhiều năm xa cách. Link từng bước giành lại tình cảm của con gái và ngược lại, Lydia cũng dần trưởng thành thông qua hình ảnh của cha.

Phim có nhiều câu thoại châm biếm, gây cười và có cả một trường đoạn cho thấy nhân vật Link là người phân biệt chủng tộc, cũng giống scandal mà Mel Gibson vướng phải ngoài đời. Phong cách hành động thập niên 1980 thể hiện ở hình ảnh ông "già gân" đeo kính đen, lướt môtô phân khối lớn trên hoang mạc và sẵn sàng bắn tỉa tất cả ai cản đường hai cha con ông. Ở tuổi 60, Mel Gibson cho thấy ông vẫn có thể đảm nhận những vai hành động đòi hỏi thể lực tốt, không thua kém hai người bạn đồng trang lứa là Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone.

Mel Gibson cưỡi môtô phân khối lớn đi giữa hoang mạc.

Đóng cùng Mel Gibson trong Blood Father là nữ diễn viên trẻ Erin Moriarty. Cô từng gây ấn tượng trong phim độc lập The Kings of Summer. Ở phim mới, nữ diễn viên 22 tuổi thể hiện hình ảnh một cô gái tuổi teen nổi loạn, ngổ ngáo, bất cần nhưng vẫn có những lúc yếu mềm, non nớt và phải dựa vào người cha nhiều vốn sống. Erin thể hiện khá tròn vai Lydia và có những tương tác màn ảnh tốt với Mel Gibson.

Câu chuyện của Blood Father khá đơn giản nhưng có đoạn kết bất ngờ. Các chi tiết hài hước và hành động đan xen khiến phim trở nên "đời" hơn. Hình tượng người hùng của Mel Gibson cũng dễ thuyết phục người xem bởi ngoài khả năng chiến đấu và tình yêu thương con gái, nhân vật Link cũng có những điểm yếu giống bao người bình thường, như mắc chứng nghiện rượu, nóng nảy và cục cằn.

Erin Moriarty vào vai cô gái 17 tuổi ngổ ngáo.

Là phim nói tiếng Anh nhưng do Pháp sản xuất, Blood Father không phải một tác phẩm lớn nhưng chất lượng khá tốt. Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, 88% ý kiến của các nhà phê bình đánh giá phim tích cực.

Blood Father (Bố già sát thủ) khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 2/9.

Nguyên Minh