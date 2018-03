Bi (Rain) vướng 'tình chị duyên em' trong phim mới

Trong Em thật tuyệt vời (My Lovely Girl), Bi (Rain) vào vai Huyn Wook - một chàng nhạc sĩ tài ba. Sau tai nạn xe hơi thảm khốc, Huyn Wook rút lui khỏi làng nhạc nhiều năm. Anh bất ngờ tái xuất vì muốn nâng đỡ cô gái mồ côi Se Na trở thành nhạc sĩ.

* Video: Cảnh Bi (Rain) hôn bạn diễn nữ

Nhờ Hyun Wook, Se Na dần thực hiện được ước mơ của mình. Nghị lực, tài năng của Se Na khiến chàng ca sĩ thần tượng Shi Woo cảm mến. Thế nhưng trái tim Se Na chỉ hướng về Hyun Wook – người luôn chăm sóc, bảo vệ cô vô điều kiện.

* Video: Nhạc phim "I only want you"