'Beauty and the Beast' - phim cổ tích lồng thông điệp nữ quyền

Beauty and the Beast là phim điện ảnh mới nhất về câu chuyện cổ tích từng xuất hiện hơn 10 lần trên màn bạc. Mặc dù vậy, nội dung tác phẩm không theo sát truyện gốc thế kỷ 17 mà giống phim hoạt hình cùng tên năm 1991 của Disney. Nàng Belle (Emma Watson) là cô gái xinh đẹp, ham đọc sách, sống cùng người cha trong làng. Trong một chuyến băng rừng, cha cô lạc vào lâu đài của quái vật và bị bắt giữ.

Để cứu cha, Belle tình nguyện bị giam cầm thay cho ông. Dần dần, cô gái cảm hóa được quái vật - vốn là một chàng hoàng tử kiêu ngạo bị nguyền rủa (Dan Stevens). Tình yêu giữa bộ đôi nảy nở trong lúc thời khắc định mệnh đang gần kề. Khi cánh hoa cuối cùng của bông hồng thần kỳ rụng xuống, chàng hoàng tử sẽ mãi mãi ở trong lốt thú dữ nếu không có cô gái nào thật sự yêu thương anh.

* Trailer phim "Beauty and The Beast"

Trailer "Beauty and the Beast"

Emma Watson là lựa chọn thành công cho nhân vật chính. Diễn viên người Anh có ngoại hình sáng và truyền được tính cách mạnh mẽ, độc lập ngoài đời của cô vào nhân vật người đẹp ham đọc sách và bị dân làng kỳ thị - chi tiết được mô tả nặng nề hơn phim hoạt hình. So với phim năm 1991, Belle được khắc họa rõ nét hơn là một người mang tư tưởng tiến bộ, khao khát tự do, không chịu sống theo khuôn khổ và thậm chí còn tự chế tạo một chiếc “máy giặt” để bớt cực nhọc trong việc nhà. Hành trình của cô gái không chỉ đơn thuần là để cứu cha, mà còn là cuộc tranh đấu ngầm với những định kiến trong xã hội nhằm khẳng định nữ quyền ở thời đại cũ.

"Phù thủy Hermione” của loạt Harry Potter diễn xuất khá ăn ý với Dan Stevens trong vai chàng hoàng tử kiêu ngạo, dần dần học được cách yêu thương. Anh được tạo hình với cặp sừng nhọn và bộ lông dày nhưng trên nét mặt vẫn có tính người, gây sự đồng cảm với người xem.

Bộ váy của Emma Watson trong cảnh khiêu vũ

Ngoài bài học quen thuộc về tình yêu, lòng trắc ẩn, nữ quyền, Beauty and the Beast mang hơi thở thời đại với thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT (những người đồng tình luyến ái). Trong phim, LeFou (Josh Gad) là một chàng lính đồng tính dành tình yêu cho gã trai ngạo mạn Gaston (Luke Evans) - kẻ phản diện của phim.

Đồng tính không phải chủ đề mới trên màn ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên nhân vật đồng tính xuất hiện công khai trong một phim của hãng Disney - vốn luôn thu hút nhiều khán giả trẻ em. Động thái này gây nhiều tranh cãi, khiến nước Nga dán nhãn 16+ cho phim, còn chính phủ Malaysia yêu cầu cắt một cảnh đồng tính. Không đồng ý kiểm duyệt, Disney cân nhắc hủy bỏ lịch chiếu ở quốc gia Đông Nam Á.

* Nhân vật đồng tính LeFou trong một bài hát

Nhân vật đồng tính LeFou

Cũng như phim Cinderella từng gây chú ý cách đây hai năm, điểm nổi bật của Beauty and the Beast là bối cảnh và phục trang bắt mắt. Ba bối cảnh chính trong phim gồm ngôi làng của Belle, cánh rừng và tòa lâu đài của chàng hoàng tử. Vùng quê nước Pháp được tái hiện với những ngôi nhà nhỏ, nhiều vật dụng đặc trưng ở nông thôn cùng người dân hiền hòa. Cánh rừng - nơi diễn ra hai trường đoạn hành động căng thẳng - mang vẻ âm u, ghê rợn.

Trong khi đó, tòa lâu đài bị nguyền rủa có phong cách Gothic, gần giống các phim của đạo diễn Tim Burton. Nhiều cú máy ở các góc khác nhau phơi bày những cầu thang uốn lượn tạo cảm giác như mê cung. Ở trích đoạn cuối cùng, lâu đài bừng sáng trong ánh mặt trời, chuyển mình rực rỡ như bước ra từ những trang sách cổ tích.

Với mốc thời gian thế kỷ 17 nước Pháp, trang phục của hoàng tử cùng các gia nhân trong phim mang đậm phong cách cầu kỳ của thời đại này. Trái lại, Belle ăn vận giản dị với chiếc tạp dề xanh như các cô gái quê. Sau khi đến lâu đài, nàng khoác lên mình nhiều bộ cánh khác nhau, từ chiếc váy thêu màu trắng nhiều họa tiết đến chiếc áo choàng đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng.

Trang phục ấn tượng nhất của Emma Watson trong phim là bộ váy khi khiêu vũ cùng quái vật. Chiếc váy xòe bồng bềnh màu vàng được thiết kế sao cho giống phim hoạt hình kinh điển năm 1991. Khoảnh khắc Belle bước xuống cầu thang ngay lập tức gây ấn tượng thị giác như cảnh Lọ Lem xuất hiện giữa buổi dạ hội trong Cinderella. Sau đó, người đẹp cùng quái vật hòa vào vũ điệu dưới hàng trăm ngọn nến.

* Cảnh khiêu vũ giữa người đẹp và quái vật

Cảnh khiêu vũ trong "Beauty and the Beast"

Là phim nhạc kịch, Beauty and the Beast sử dụng âm nhạc để dẫn dắt mạch chuyện. Nhà soạn nhạc Alan Menken viết bốn bài hát mới, nhưng không gây ấn tượng bằng các ca khúc cũ từ phiên bản hoạt hình. Giai điệu Belle vang lên cùng với cô gái để giới thiệu hoàn cảnh và tính cách của cô. Bài Be Our Guest thể hiện sự hiếu khách của các vật dụng trong lâu đài.

Trong khi đó, Beauty and the Beast là ca khúc chủ đề, xoay quanh khoảnh khắc người đẹp và quái vật nhận ra tình cảm đích thực dành cho nhau. Ngoài Emma Watson và Dan Stevens, dàn diễn viên phụ đình đám của phim gồm Luke Evans, Ian McKellen, Emma Thompson, Ewan McGregor và Stanley Tucci cũng góp giọng trong nhiều trích đoạn khác nhau.

Nàng Belle năm 2017 là cô gái độc lập và thông minh.

Điểm trừ của phim là nhiều nhân vật phụ cư xử theo lối phản ứng quá mức với sự việc diễn ra xung quanh. Lối diễn xuất này vốn xuất phát từ hoạt hình nhưng không phù hợp trong một phim người đóng, khiến tâm lý một số nhân vật trở nên gượng ép. Ở vài cảnh, chuyển động cơ mặt của quái vật - được thực hiện bằng CGI - vẫn còn cứng nhắc.

Các trích đoạn hát của Emma Watson trong phim đều được hỗ trợ bằng công nghệ chỉnh âm đặc biệt bởi giọng hát thật của người đẹp ngoài đời còn yếu. Nhịp phim đôi chỗ lê thê với nhiều trường đoạn ca hát kéo dài làm loãng câu chuyện chính. Beauty and the Beast bản 2017 có thời lượng 129 phút, dài hơn so với tác phẩm hoạt hình cùng tên (84 phút), trong khi câu chuyện tương tự.

Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật) công chiếu ở Bắc Mỹ và sẽ đến Việt Nam từ ngày 17/3.

Ân Nguyễn