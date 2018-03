‘Beasts of the Southern Wild’, vẻ đẹp của sự giản dị

Các phim Oscar 2013 sắp về đến Việt Nam / 5 ứng viên giải nữ chính tại Oscar 2013

Tại các rạp chiếu hè này, không thiếu những bộ phim bom tấn có đề cập tới tình cảm cha con như After Earth hay Man of Steel. Nhưng nếu xét về mức độ sâu sắc và xúc động thì những bộ phim bạc triệu trên không thể sánh bằng tác phẩm kinh phí thấp Beasts of the Southern Wild (Quái vật miền Nam hoang dã) - một câu chuyện cổ tích trong thế giới hiện tại với diễn xuất tuyệt vời của diễn viên nhí Quvenzhané Wallis.

Chuyện phim xảy ra ở vùng đất giả tưởng Bathtub, một khu đất hẻo lánh cách xa xã hội hiện đại và bị bao vây bởi một biển nước với nguy cơ có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Ở nơi đấy, một cô nhóc tóc xù Hushpuppy (Quvenzhané Wallis thủ vai) sống cùng người cha Wink (Dwight Henry) trong nghèo khổ cùng bầy thú nuôi. Hushpuppy bé bỏng được cha gọi đi ăn bằng cách lắc chuông, được cô Bathsheba dạy cho những bài học về cấu tạo của thế giới. Theo những gì mà Hushpuppy hiểu thì thế giới mà cô bé sống đang bị đe dọa bởi những tảng băng tan ở Nam Cực. Khi chúng tan chảy thì những ‘Aurochs’ – lợn lòi khổng lồ từ thời tiền sử - sẽ sống dậy.

"Beasts of the Southern Wild" là bộ phim cuối cùng của mùa Oscar 2013 về tới Việt Nam. Ảnh: A Company.

Cuộc sống vốn đã không yên ả lại càng thêm khắc nghiệt hơn với cư dân của Bathub khi một cơn bão lớn ập tới với những hậu quả khủng khiếp. Cùng lúc đó, Hushpuppy nhận ra cha mình đang bị một cơn trọng bệnh có thể cướp đi mạng sống của ông bất cứ lúc nào. Tuy vậy, hai cha con vẫn kiên quyết bám trụ ở mảnh đất nghèo nhưng giàu tình cảm ấy...

Beasts of the Southern Wild được xếp vào thể loại phim chính kịch pha thêm nét giả tưởng, với hành trình của cô bé Hushpuppy chống chọi lại cơn bão khủng khiếp cùng cha rồi một mình tìm mẹ khi cha hấp hối. Chất “giả tưởng” được thể hiện qua hình ảnh loài Aurochs, loài vật tiền sử trong trí tưởng tượng của bé Hushpuppy cũng sống một cách bầy đàn và như một điểm tựa cho cô bé để nỗ lực vượt khó.

Bên cạnh nét giả tưởng, Beasts of the Southern Wild vẫn không quên đưa người xem tới sự thật trần trụi, với nỗi khổ mà người dân Bathtub phải chịu đựng. Trong cuộc sống hiện đại gấp gáp, dường như có những cộng đồng đang bị bỏ lại phía sau. Họ sống biệt lập với điều kiện thiếu thốn đủ thứ, phải ăn bốc mà không hề có bát đũa còn trẻ em thì chỉ được dạy dỗ nhờ một cô giáo Bathsheba tốt bụng. Tuy vậy, đời sống tinh thần của họ vẫn đầy phong phú, với những buổi tối sinh hoạt tràn đầy tình người - người lớn và trẻ em hòa mình trong vẻ đẹp của pháo hoa, trẻ em sơ sinh thậm chí còn được đem ra để đua tốc độ bò...

Đây là một tác phẩm gây xúc động về tình cảm cha con. Ảnh: A Company.

Có lẽ vì sự gần gũi giữa người với người đó mà vẫn có những kẻ từ chối hòa nhập vào thế giới văn minh như cha con Wink. Mọi việc càng trở nên khó khăn hơn sau khi cơn bão lớn đã tước đi của họ gần như tất cả. Cô bé Hushpuppy phải đứng giữa những dòng nước của sự lựa chọn - đi tới xã hội hiện đại với điều kiện phát triển tốt hơn hay ở lại với cộng đồng lạc hậu nhưng có thể sưởi ấm trái tim cho nhau này?

Hushpuppy sẽ khiến tất cả bất ngờ bởi sự mạnh mẽ và ương ngạnh của mình. Điều này có được là nhờ diễn xuất tuyệt vời của cô bé mới chín tuổi - Wallis. Khi tới tham gia thử vai, Quvenzhané Wallis mới năm tuổi trong khi yêu cầu tối thiểu cho vai diễn Hushpuppy là từ sáu đến chín tuổi. Cô bé đã nói dối để ghi danh tham gia và hẳn các nhà làm phim cũng như Hollywood phải thầm cảm ơn điều này, khi Wallis như một món quà từ trên trời rơi xuống. Vượt qua gần 4000 ứng viên khác, lối diễn giàu bản năng và rất tự nhiên đã giúp Wallis có được vai Hushpuppy.

Khán giả sẽ thấy khâm phục Quvenzhané Wallis khi cô bé thể hiện tài năng diễn xuất tuyệt vời hơn nhiều đàn chị ở Hollywood. Bé diễn xuất tài tình, khiến ta thích thú bởi cách đập bàn cương quyết nói “I am the man”, cách cô bé chống chọi với thiên nhiên và nỗi mất mát tình thương. Nhưng trên tất cả vẫn là sự xúc động khi xem những giờ phút cô bé non nớt ấy ở bên người cha Wink gần đất xa trời, khi cô chưa ý thức được tầm quan trọng của những khoảnh khắc đó. Hồi đầu năm nay, Wallis trở thành nữ diễn viên chính trẻ nhất từng được đề cử Oscar ở tuổi lên chín. Dù thất bại trước đàn chị Jennifer Lawrence nhưng tương lai đã được mở rộng thênh thang cho diễn viên nhí đầy tiềm năng này.

Cũng không thể không kể tới Dwight Henry, người khiến không ít khán giả rơi nước mắt vì thân phận cực khổ và cách ông dành thời gian cùng bé Hushpuppy trong phim. Những gì mà Henry thể hiện trong phim rất chân thực, có lẽ vì ông từng trải qua trận bão lịch sử Katrina năm năm 2005. Ông cho biết: “Một kẻ ngoại đạo sẽ chẳng thể nào đem nhiệt huyết cho vai diễn như tôi, khi tôi từng được cha mẹ đặt lên nóc nhà trong cơn bão Betsy ở New Orleans lúc mới hai tuổi”. Việc Henry sống sót và tham gia vào bộ phim cũng như một câu chuyện cổ tích, bởi ông vốn là một thợ làm bánh ở gần nơi đoàn làm phim đặt trụ sở và chỉ quyết định thử vai khi đọc tờ quảng cáo mà nhân viên đoàn để lại.

Một cảnh trong phim "Beasts of the Southern Wild". Ảnh: A Company.

Không chỉ mình Henry là diễn viên tay ngang mà nhiều người tham gia Beasts of the Southern Wild cũng chỉ là những diễn viên nghiệp dư sống tại Louisiana, tham gia phim theo lời kêu gọi của đạo diễn Benh Zeitlin. Đây là tác phẩm đầu tay của ông, được quay bằng chiếc máy quay 16 mm, dựa trên kịch bản của Lucy Alibar và được hỗ trợ bởi một nhóm bạn làm phim chuyên nghiệp.

Bộ phim đoạt giải thưởng tại LHP Sundance, giải Camera d’Or (dành cho “Phim đầu tay hay nhất”) tại LHP Cannes và được đề cử tới 4 giải Oscar. Việc bộ phim kinh phí thấp này đạt những thành công lớn đến vậy như một minh chứng cho vẻ đẹp của sự giản dị: không cần những diễn viên siêu sao, những màn kỹ xảo hoành tráng, một bộ phim vẫn có thể chinh phục khán giả với câu chuyện xúc động, có hồn và những diễn viên tâm huyết.

Beasts of the Southern Wild (Quái vật miền Nam hoang dã) đang chiếu tại các rạp ở Việt Nam.

