Bài hát Việt xuất hiện trong phim kinh dị Hollywood

Trong phim kinh dị của Mỹ, nữ sinh Đại học Tree Gelbman (Jessica Rothe) bị một sát thủ đeo mặt nạ giết trong ngày sinh nhật. Một vòng lặp thời gian bí ẩn xuất hiện khiến Tree sống lại rồi phải trải qua ngày chết chóc này nhiều lần. Cô quyết tâm ngăn chặn hung thủ dựa trên những chi tiết phát hiện được từ mỗi lần hồi sinh.

Tác phẩm có trích đoạn một cô gái người Việt ngồi trước cửa căn hộ của Tree, nghe bài Số nhọ và chạm mặt nhân vật chính mỗi khi cô về nhà. Ca khúc vang lên ba lần trong phim và tên nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng xuất hiện trong phần giới thiệu đoàn làm phim (credits). Trên trang cá nhân của anh và fanpage của đơn vị phát hành, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước chi tiết này.

Huỳnh Hiền Năng cho biết anh được nhà sản xuất liên hệ qua email và facebook để đặt vấn đề mua bản quyền bài hát. Anh kể đại diện hãng phim nói thích thú khi nghe bài hát và muốn sử dụng cho Happy Death Day. Họ cũng mô tả cho anh cảnh phim có sử dụng bài hát.

"Tôi rất bất ngờ bởi đây là phim Mỹ, bối cảnh ở Mỹ nhưng êkíp lại đặt mua một bài hát Việt. Trước khi phim ra mắt, tôi cũng không chắc bản chiếu rạp của tác phẩm có sử dụng nhạc của mình không. Sau ngày công chiếu, tôi mới nghe bạn bè báo lại là bài Số nhọ đã vang lên ba lần trong phim Hollywood. Tôi rất vui vì tên mình xuất hiện ở phần credits", Huỳnh Hiền Năng bày tỏ.

* MV "Số nhọ"

MC ca khúc "Số nhọ"

Ra mắt năm 2016, ca khúc Số nhọ do nhóm nhạc nữ Lip B thể hiện gây ấn tượng bởi giai điệu vui tươi, phần trình diễn bắt mắt. MV bài hát này có 17 triệu lượt xem trên Youtube. Ngoài ca khúc Số nhọ, Happy Death Day còn có sự tham gia của nam diễn viên gốc Việt tên Phi Vu trong một vai phụ.

Hình ảnh cộng đồng người Việt ở Mỹ đôi khi xuất hiện trong các phim Hollywood. Phim hài Tower Heist (2011) của Ben Stiller có cảnh một nhân viên nói tiếng Việt. Trong The Fast and the Furious (2001), kẻ đối đầu với nhân vật Dominic Toretto (Vin Diesel) là một quái xế người Việt.