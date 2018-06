Ba phim Việt và 16 phim ngoại ra rạp tháng 6

Em gái mưa

Ngày khởi chiếu: 1/6

Thể loại: Tình cảm

Tác phẩm được phát triển từ MV cùng tên của ca sĩ Hương Tràm. Phim kể về chuyện tình giữa nữ sinh Hà Vy (Lê Thùy Linh đóng) với Vũ (Mai Tài Phến) - thầy giáo điển trai. So với câu chuyện trong MV, kịch bản phim điện ảnh mở rộng thêm các tuyến nhân vật, trong đó có mẹ của Hà Vy (Việt Hương đóng). Đạo diễn video ca nhạc - Kawaii Tuấn Anh - cũng đạo diễn bản điện ảnh.

Hostile (Ngày sinh tồn)

Ngày khởi chiếu: 1/6

Thể loại: Kinh dị - Tâm lý

Hostile lấy bối cảnh một thế giới điêu tàn sau một thảm họa diệt vong. Juliette (Brittany Ashworth đóng) may mắn thoát chết nhưng phải sống cô độc với những cơn đói khát. Cô đồng thời phải chống chọi với những sinh vật kỳ lạ chỉ xuất hiện vào ban đêm, được tạo ra từ các mầm bệnh trong cuộc đại dịch trước đó.

Isle of Dogs (Đảo của những chú chó)

Ngày khởi chiếu: 1/6

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Trailer Isle of Dogs (Đảo của những chú chó)

Maya the Bee: The Honey Games (Ong nhí phiêu lưu ký)

Ngày khởi chiếu: 1/6

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

Trailer Maya the Bee: The Honey Games (Ong nhí phiêu lưu ký)

Cô nàng ong Maya và người bạn thân nhất - Willi - tham gia cuộc thi giành cúp Ong Mật để bảo vệ tổ của mình. Tuy nhiên, nếu họ thất bại sẽ bị lấy hết mật dự trữ. Trên đường đua, Maya phải đối đầu với nhiều đối thủ khó chơi như cô nàng Violet mưu mô. Maya the Bee: The Honey Games và Isle of Dogs là hai phim hoạt hình ra mắt vào ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) ở Việt Nam.