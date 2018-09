Ba phim Việt cạnh tranh 21 phim ngoại ở rạp tháng 9

Trailer quỷ Valak ra tay trong quan tài hot tuần qua / Hoàng Yến Chibi vào phim mới với vai người vợ đanh đá

Final Score (Trận bóng kinh hoàng)

Ngày khởi chiếu: 7/9

Thể loại: Hành động

Trailer Final Score (Trận bóng kinh hoàng)

Tác phẩm của đạo diễn Scott Mann có bối cảnh ở một sân bóng. Khi nhiều người say mê với trận đấu, bọn khủng bố xuất hiện, tuyên bố đã cài thuốc nổ khắp sân vận động. Cựu binh Michael Knox (Dave Bautista đóng) phải giải cứu 35.000 con tin, trong đó có con gái của người đồng đội từng tử nạn mà anh hứa bảo vệ. Pierce Brosnan thủ vai một người đàn ông bí ẩn bị bọn khủng bố săn lùng. Phim được quay tại sân vận động Upton Park của câu lạc bộ West Ham United (Đông London, Anh).

Maquia: When the Promised Flower Blooms (Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa)

Ngày khởi chiếu: 7/9

Thể loại: Tâm lý - Kỳ ảo

Trailer Maquia: When the Promised Flower Blooms (Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa)

Tộc người Iorph sống tách biệt với thế giới bên ngoài, gần như trường sinh bất lão và ngày ngày dệt loại vải thần kỳ Hibiol - có khả năng lưu giữ những diễn biến trong dòng chảy thời gian. Họ có nguyên tắc không yêu thương người khác để không bị xáo trộn cảm xúc. Khi nước láng giềng tấn công, Maquia - cô gái mồ côi tộc Iorph - bị lưu lạc khỏi quê hương. Cô phát hiện và nuôi nấng một đứa bé tên Ariel. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Mari Okada đoạt giải "Phim hoạt hình xuất sắc" tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải 2018.

On Your Wedding Day (Ngày em đẹp nhất)

Ngày khởi chiếu: 7/9

Thể loại: Tình cảm

Trailer On Your Wedding Day (Ngày em đẹp nhất)

Phim Hàn Quốc xoay quanh mối quan hệ 10 năm giữa một đôi nam nữ. Woo Yeon (Kim Young Kwang đóng) thích Seung Hee (Park Bo Young đóng) từ thời trung học, luôn nghĩ cô là người yêu định mệnh của mình nhưng không dám thổ lộ. Sau đó, họ lên đại học rồi đi làm và vẫn giữ quan hệ thân thiết. Đến một ngày, Woo Yeon nhận thiệp cưới của bạn mình.

The Nun (Ác quỷ ma sơ)

Ngày khởi chiếu: 7/9

Thể loại: Kinh dị

The Nun kể tiếp câu chuyện của Vũ trụ kinh dị Conjuring

The Nun nằm trong "vũ trụ kinh dị Conjuring", có nội dung kết nối với các phim The Conjuring, Annabelle: Creation... Câu chuyện kể về quá khứ của Valak - ác ma đội lốt bà sơ trong The Conjuring 2. Sau vụ tự sát của một sơ ở Romania, tòa thánh Vatican cử linh mục Burke (Demián Bichir đóng) cùng một nữ tu trẻ (Taissa Farmiga đóng) đến điều tra. Họ phát hiện bí mật khủng khiếp và phải chiến đấu với thế lực hắc ám mang hình hài bà sơ (Bonnie Aarons đóng).

The Princess and the Dragon (Công chúa luyện rồng)

Ngày khởi chiếu: 7/9

Nội dung: Phiêu lưu - Kỳ ảo

The Trailer Princess and the Dragon (Công chúa luyện rồng)

Vào sinh nhật bảy tuổi, công chúa Barbara phát hiện một cuốn sách ma thuật. Nó đưa cô đến Wonderland - nơi có những con rồng và sinh vật kỳ lạ. Nàng công chúa bướng bỉnh, tinh nghịch gặp gỡ và khơi dậy tài năng của chú rồng Dragosha nhút nhát. Cả hai kết hợp chống lại tể tướng Balthasar để cứu hoàng hậu đang bị giam giữ trong tấm gương ma thuật. Phim do Marina Nefedova đạo diễn và ca sĩ Ani Lorak lồng tiếng nhân vật chính.

Bao giờ hết ế

Ngày khởi chiếu: 14/9

Thể loại: Hài - Tình cảm

Trailer Bao giờ hết ế

Thiên Kim (Thúy Vân đóng) là con gái duy nhất của một tập đoàn khách sạn cao cấp, xinh đẹp, tài giỏi. Tuy nhiên, cô không muốn có bạn trai do sợ lời nguyền "sát chồng" mà gia đình mắc phải suốt bốn thế hệ. Khi bà cố nội của Thiên Kim giả bệnh, cô mới chịu tìm kiếm ý trung nhân. Cô dụ Hòa (Đình Quân đóng) - chàng trai lái taxi tốt bụng - ký vào hợp đồng hôn nhân. Lời nguyền "sát chồng" của gia đình Thiên Ki vận vào anh. Nghệ sĩ Ngọc Giàu, Thanh Hằng, Thoại Mỹ thủ vai các thành viên trong gia đình.

Love Rain

Ngày khởi chiếu: 14/9

Thể loại: Kinh dị

Hồn ma một cô gái tên Som (Sammy Cowell đóng) liên tục bám theo anh thu ngân Gab (Kitkong Khamkrith đóng). Trước đó, Gab bị cha mẹ cắt tiền tiêu vặt khiến anh phải làm việc tại một cửa hàng để trang trải cuộc sống. Nhận ra mình là người duy nhất có thể giao tiếp được với Som, Gab quyết tâm tìm hiểu quá khứ và giúp cô thoát ra khỏi tình cảnh trớ trêu này.

Narratage (Thầy mãi là thanh xuân)

Ngày khởi chiếu: 14/9

Thể loại: Tình cảm

Trailer Narratage

Phim do Isao Yukisada đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết Narataju của Rio Shimamoto. Vào mùa xuân, nữ sinh viên năm hai Izumi Kudo (Kasumi Arimura đóng) nhận cuộc điện thoại của Takashi Hayama (Jun Matsumoto đóng) - thầy cũ của cô ở câu lạc bộ kịch trung học. Anh mời Izumi tham gia một vở kịch tốt nghiệp. Khi về trường, cô hồi tưởng lại những năm tháng trung học nhiều gian nan và rung động trở lại với Takashi - người cô yêu khi xưa.

Secrets in the Hot Spring (Suối ma)

Ngày khởi chiếu: 14/9

Thể loại: Hài - Kinh dị

Trailer Secrets in the Hot Spring (Suối ma)

Chàng trai Thiết Tiểu Kim mới chuyển trường và kết thân với hai người bạn hài hước. Sau đó, anh phải trở về tiếp quản công việc quản lý suối nước nóng của gia đình. Hai người bạn đi cùng và bộ ba trải qua nhiều tình huống trớ trêu tại nơi bị đồn là có ma. Phim do Lâm Khang Huy đạo diễn, quy tụ các diễn viên của Đài Loan: Hồng Ngôn Tường, Quách Thư Dao, Trương Đình Hô, Lâm Quán Duệ, La Gia Anh, Chu Mễ Mễ.

Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas (Tad truy tìm kho báu: Bí mật của vua Midas)

Ngày khởi chiếu: 14/9

Thể loại: Phiêu lưu - Hài

Trailer Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas

Nhà khảo cổ nữ Sara phát hiện một trong ba mảnh vòng của Midas (nhà vua trong thần thoại Hy Lạp), qua đó chứng minh việc ông có thể biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng. Cô bị kẻ xấu Jack Rackham bắt cóc với mưu đồ chiếm năng lực và tài sản của Midas. Tad - bạn trai Sara - phải lên đường giải cứu cô và đánh bại Rackham.

The Predator (Quái thú vô hình)

Ngày khởi chiếu: 14/9

Thể loại: Kinh dị - Hành động

Trailer The Predator

Tác phẩm là phần bốn trong loạt phim kinh dị nổi tiếng Predator, kể về giống loài ngoài hành tinh chuyên đi săn mồi dã man. Trong phim mới, một cậu bé vô tình khiến chúng quay lại Trái đất. Nhóm cựu binh cùng một giáo viên dạy khoa học phải ngăn chặn các kẻ săn mồi trước khi quá muộn. Phim quy tụ các diễn viên Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay và Olivia Munn.

A.X.L.

Ngày khởi chiếu: 21/9

Thể loại: Khoa học viễn tưởng - Phiêu lưu

Trailer AXL

Tác phẩm xoay quanh Miles Hill (Alex Neustaedter đóng) - chàng trai tốt bụng, thích phiêu lưu. Anh tình cờ tìm thấy A-X-L - chú chó người máy được thiết kế để hỗ trợ các binh sĩ, đang ẩn náu sau một thí nghiệm thất bại của chính phủ. Bộ đôi dần thân thiết và phải chạy trốn những nhà khoa học muốn bắt A-X-L.

* Các phim còn lại trong tháng

Ân Nguyễn