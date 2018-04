'Avengers: Infinity War' - trận chiến hùng tráng gây sốc của Marvel

'Avengers: Infinity War' được giới chuyên môn khen ngợi / Các nhân vật được dự đoán mất mạng trong 'Avengers 3'

Tác phẩm là phần ba trong loạt phim Avengers, đồng thời là phim thứ 19 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Lúc này, ác nhân Thanos (Josh Brolin đóng) đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lớn - giết một nửa số sinh vật trong vũ trụ để chấm dứt sự khan hiếm tài nguyên. Để có sức mạnh tối thượng, hắn đi tìm sáu viên đá Vô cực (Không gian, Thực tại, Sức mạnh, Trí tuệ, Thời gian, Linh hồn) nằm rải rác trong vũ trụ. Trên hành trình này, Thanos đụng độ nhiều siêu anh hùng.

* Trailer phim

Avengers: Infinity War trailer Sau cuộc chiến trong Captain America: Civil War (2016), biệt đội Avengers đang chia cắt với nhóm của Captain America (Chris Evans đóng), Black Widow (Scarlet Johansson), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)... sống ngoài vòng pháp luật. Thor (Chris Hemsworth) và Hulk (Mark Ruffalo) lưu lạc sau sự kiện trong Thor: Ragnarok (2017), còn vương quốc Wakanda của Black Panther (Chadwick Boseman) đang hồi phục sau nội chiến ở bom tấn đầu năm. Trong khi đó, nhóm Guardians of the Galaxy đang du hành trong không gian. Họ dần nhận ra mối nguy từ Thanos và tập hợp nhau lại. Hai viên đá được tập trung bảo vệ nhất là Thời gian - đeo trên cổ Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) - và Trí tuệ - nằm trên trán người máy Vision (Paul Bettany).

Câu chuyện gây sốc và nhuốm màu bi kịch ngay từ cảnh đầu, sau đó được phát triển xoay quanh sự đối kháng của hai phe qua hàng loạt trận chiến, trải dài ở các địa điểm trên Trái đất lẫn không gian. Với thời lượng lên đến 149 phút và kinh phí 300 triệu USD (cao thứ ba lịch sử điện ảnh), tác phẩm trình diễn nhiều cảnh hành động gây ấn tượng thị giác mạnh.

Tác phẩm có đến hơn 60 nhân vật.

Điểm nhấn của các pha này là sự kết hợp linh hoạt năng lực của dàn người hùng, từ súng đạn, tên lửa của Iron Man, lối đánh thiên về bay nhảy của Spider-Man đến ma thuật của Dr. Strange, khả năng cận chiến của Captain America. Cao trào của phim - trận đánh ở Wakanda (đất nước của Black Panther) - mang đến chiến trường rộng lớn và số quân tham chiến khổng lồ, gợi nhớ đến dòng phim sử thi hoặc The Return of the King (2003).

Tác phẩm giống như sự tích hợp của sáu, bảy loạt phim siêu anh hùng vào một, đem đến sự va chạm tính cách giữa các người hùng trong lần đầu gặp gỡ. Tony Stark (Robert Downey Jr.) đụng độ Doctor Strange - một người hùng kiêu ngạo không kém gì anh. Sự tự tin của Tony vào việc có thể giải quyết mọi thứ bằng công nghệ liên tục bị thách thức bởi kiến thức về phép thuật huyền bí của Strange. Ở tuyến khác, Thor và Star-Lord (Chris Pratt) lại có cuộc cạnh tranh về độ nam tính. Chất hài hước của Marvel qua kiểu nói đùa súc tích trong một câu thoại (one-liner) thể hiện rõ nhất ở các trích đoạn này. Các thành viên lúc đầu kình nhau nhưng về sau hòa hợp để sát cánh chống kẻ thù.

Star-Lord và Iron Man cũng có cảnh gây cười khi tranh nhau xem ai lập kế hoạch hay hơn.

Giữa loạt cảnh hành động gấp gáp, hai đạo diễn Anthony và Joe Russo cùng các biên kịch Christopher Markus, Stephen McFeely vẫn tìm được khoảng trống để bộc lộ tính cách Thanos. Nhân vật tránh được lối mòn của mẫu phản diện - hùng mạnh, nói chuyện to tát nhưng không có chiều sâu. Thanos có niềm tin mạnh mẽ vào lý tưởng là dùng phương án giảm dân số để cứu lấy thế giới - học thuyết gây chú ý từ thời phát xít Đức và đến nay vẫn còn gây tranh cãi.

Thanos hung ác, ra đòn dữ dội nhưng không cục súc mà mang vẻ điềm tĩnh, đôi khi ưu tư của kiểu người trí thức. Ngoài ra, tình cảm Thanos dành cho con gái nuôi Gamora (Zoe Saldana) cùng những dằn vặt cá nhân gợi chiều sâu nội tâm. Dưới lớp hóa trang và công nghệ máy tính, tài tử kỳ cựu Josh Brolin hầu như chỉ diễn bằng ánh mắt mà vẫn truyền tải được cảm xúc.

Sau khi đan cài nhiều diễn biến, Avengers: Infinity War chọn cái kết táo bạo chưa từng có ở các phim bom tấn. Lối xử lý lửng lơ của kịch bản vừa gây bất ngờ, vừa khiến khán giả rời rạp với hàng loạt câu hỏi cho phần sau. Đoạn kết được các đạo diễn giữ kín ngay cả với diễn viên trên trường quay.

Ở tầm cao hơn, cách kết phim cũng phản ánh bản chất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel - một hệ thống phim gắn kết chặt chẽ, không bao giờ giải quyết trọn vẹn vấn đề trong một tập. Đây là định hướng từ đầu của Kevin Feige - chủ tịch Marvel Studios - nhằm kiến tạo một đế chế giải trí khổng lồ, trói chặt khán giả suốt nhiều năm. Tác phẩm có một đoạn phim ngắn sau phần giới thiệu đoàn làm phim (credits), hé lộ một nhân vật quan trọng trong tương lai.

Peter Dinklage - nổi danh với vai Tyrion trong "Game of Thrones" - cũng có một vai bí mật trong phần ba loạt "Avengers".

Với câu chuyện đa tuyến, tình huống chồng chéo nhau, Avengers: Infinity War mắc một số vấn đề về thời lượng và nhịp điệu. Ngoài các nhân vật được chú tâm như Thanos, Thor, Iron Man, Dr. Strange và Gamora, nhóm còn lại xuất hiện với khá ít đất diễn, trong đó có Captain America và Black Widow.

Dù các nhà làm phim cố thể hiện đơn giản nhất có thể, một số tình tiết vẫn dễ gây khó hiểu cho các khán giả không xem hoặc không nhớ các phim trước. Là sự kết nối của nhiều tác phẩm có phong cách khác nhau, Avengers: Infinity War còn đôi chỗ gượng gạo khi chuyển bối cảnh hoặc trong cùng một cảnh nhưng có các nhân vật ứng xử khác nhau.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 25/4 với tựa Việt Avengers: Cuộc chiến vô cực và nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn