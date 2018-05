'Annihilation' - phim viễn tưởng đẹp, đáng sợ của Natalie Portman

Các phim chuyển thể từ tiểu thuyết hứa hẹn thu hút năm nay / Natalie Portman: 'Tôi không dám đóng cảnh hôn vì sợ bị quấy rối'

Theo Hollywood Reporter, sau buổi chiếu thử phim ở Mỹ, khi nhận những phản hồi trái chiều về phim, David Ellison - CEO của hãng Skydane - cho rằng phim "quá phức tạp" và "quá thông thái" với khán giả đại chúng.

Annihilation mở đầu với hình ảnh một vật thể ngoài hành tinh lao thẳng về Trái Đất, xuyên qua bầu khí quyển và đâm vào một ngọn hải đăng bên bờ biển phía Nam nước Mỹ. Từ ngọn hải đăng này hình thành một mái vòm với thứ ánh sáng lóng lánh bắt đầu lan rộng và bao trùm những vùng đất liền kề. Giới quan chức Mỹ lập tức ngăn chặn thông tin và phong tỏa khu vực, lấy tên là Area X và gọi mái vòm kỳ lạ kia là The Shimmer (nghĩa là “Vùng Lóng Lánh”). Hàng loạt đội nghiên cứu bao gồm cả con người, động vật, drone (thiết bị bay điều khiển từ xa) được cử đi thâm nhập The Shimmer đều mất tích bên trong.

* Trailer phim "Annihilation"

Annihilation

Sau hơn ba năm, kết quả tìm hiểu về The Shimmer vẫn rất hạn chế. Trong khi đó, mái vòm này vẫn tiếp tục lan rộng theo cấp số nhân. Dẫn dắt một trong những đội thâm nhập cuối cùng vào The Shimmer là Kane (Oscar Isaac đóng) - một sĩ quan quân đội, cũng là thực thể duy nhất thoát ra được khỏi The Shimmer. Nhưng khi vừa gặp lại người vợ Lena (Natalie Portman đóng), Kane rơi vào trạng thái nguy kịch trước khi được quân đội can thiệp và đưa anh cùng Lena về vùng cách ly Area X.

"Annihilation" là phim mới nhất của đạo diễn Alex Garland - người nổi tiếng với tác phẩm giả tưởng "Ex Machina" vào năm 2014.

Với chuyên ngành sinh vật học, kinh nghiệm quân đội cùng động lực muốn cứu Kane, Lena yêu cầu được tham gia vào một đội gồm năm nhà khoa học nữ tiến vào The Shimmer. Bên dưới mái vòm này là hàng loạt sự việc kỳ lạ, chưa từng xảy ra dưới con mắt những nhà khoa học: trí nhớ bị gián đoạn, thiết bị định hướng và liên lạc bị vô hiệu, đặc biệt là những thực thể có hình thái lai tạp. Càng đi sâu và tiến gần đến ngọn hải đăng, nhóm của Lena càng phải đối mặt với sự nguy hiểm không thể đoán định…

Yếu tố đầu tiên giúp Annihilation được đánh giá cao là cơ sở khoa học bên trong một bộ phim viễn tưởng. Người có vai trò quan trọng trong việc xác lập cơ sở này là tiến sĩ di truyền học Adam Rutherford - cố vấn khoa học cho bộ phim, cũng là một cộng sự quen thuộc của đạo diễn Garland.

Phim có nhiều cảnh quay gây rùng mình cho khán giả.

Xoay quanh những kiến thức về bộ gen sinh học, ý tưởng về những biến đổi hình thái được nâng lên mức “không thể thành có thể” thông qua một tác động viễn tưởng bên ngoài Trái Đất. Về cơ bản, những sinh vật trên Trái Đất xuất phát từ cùng một nguồn gốc và chia sẻ những điểm chung xa xôi trong bộ gen. Trên tờ Indiewire, tiến sĩ Rutherford dẫn chứng việc ngành y đã có thể hoán đổi gen thành công giữa loài ruồi và chuột. Với những giống loài khác biệt quá lớn như cây cối và con người, sự hoán đổi này hiện là không thể, nhưng về lý thuyết vẫn có thể xảy ra nếu có những điều kiện phù hợp. Không gian viễn tưởng The Shimmer là môi trường đáp ứng những điều kiện này.

Những yếu tố khoa học được cài cắm còn gợi lên ý niệm về bản chất của sự sống và tiến hóa. Trong một đoạn hội thoại với Kane, Lena đã đặt ra những câu hỏi về giới hạn Hayflick - được xem như một “lỗi” trong bộ gen của loài người, yếu tố gây nên tuổi tác và sự lão hóa. Sự sống của sinh vật trên Trái Đất bị giới hạn bởi tuổi tác, buộc chúng ta có quá trình sinh sản để di truyền và tiến hóa. Đối với những sinh vật ngoài Trái Đất, nếu như có bộ gen hoàn thiện hơn và không bị giới hạn, quá trình tiến hóa của họ sẽ là gì? Đoạn thẩm vấn cuối phim của Lomax (Benedict Wong đóng) với Lena sẽ là câu trả lời.

Ý niệm về tư tưởng cũng là một điểm nhấn của Annihilation. Trong video phỏng vấn cho Google Talks, đạo diễn Garland chia sẻ về sự tự hủy hoại của con người. Mỗi nhân vật trong phim đều tự hủy hoại bản thân theo cách này hay cách khác. Josie cắt vào tay mình vì khủng hoảng, Cass ôm nỗi đau mất con gái, Anya là một kẻ nghiện ngập, Ventress tự tách mình khỏi đời sống tình cảm - không bạn bè, không gia đình. Với Lena, cô tự tay hủy hoại cuộc hôn nhân với Kane khi lừa dối anh và quan hệ cùng đồng nghiệp. Khi bước vào The Shimmer, không chỉ thể xác mà cả tâm trí họ cũng được lăng kính này phản chiếu vào tận những góc khuất. Điều này giúp Annihilation có liên hệ gần gũi đến một bộ phim khoa học viễn tưởng khác là Arrival - cũng là một câu chuyện “mượn” vai trò của sinh vật ngoài Trái Đất để gợi lên những ý niệm về nhân sinh.

Khâu thiết kế sản xuất và tạo hình nhân vật trong Annihilation cũng dựa trên một ý niệm nhất quán về sự luân hồi và vô tận - đại diện bằng một hình ảnh trực quan: hình xăm biểu tượng Ouroboros (hình con rắn tự ăn đuôi). Theo dòng thời gian của phim, hình xăm này lần lượt xuất hiện trên tay một người lính trong đội của Kane, trên tay của Anya và cuối cùng là chuyển qua tay của Lena.

Natalie Portman tiếp tục có phần thể hiện thuyết phục người xem.

Ngoài phần nội dung nặng về ý niệm, Annihilation vẫn là tác phẩm có nhiều yếu tố giải trí như phần hình ảnh, âm nhạc và nhịp điệu của phim. Dưới tay máy của nhà quay phim Rob Hardy, phim sở hữu những khung hình rộng, kết hợp với phần thiết kế hình ảnh sáng tạo, đưa người xem vào một thế giới vừa đẹp mắt vừa đáng sợ. Phần âm nhạc là sự kết hợp những bản guitar đầy tự sự, cùng những bản violin được kéo ở những nốt cao, hỗ trợ cho những phân đoạn căng thẳng. Nhịp điệu của phim được cắt dựng hài hòa, chia thành kiểu chương - hồi theo phong cách cổ điển (gồm ba chương: Area X, The Shimmer và The Lighthouse). Trong mỗi chương, nhịp phim được dàn trải từ chậm đến nhanh. Những cảnh hình động quyết liệt được đẩy cao và đặt ở phần kết chương.

Với dàn diễn viên có đẳng cấp, nhiều người từng được đề cử hoặc giành Oscar, phần diễn xuất trong Annihilation có sức thuyết phục cao. Jennifer Jason Leigh có ít đất diễn nhưng vẫn khiến người xem phải dè chừng sự khó đoán của nhân vật tiến sĩ Ventress. Oscar Isaac gây ấn tượng trong những phân đoạn Kane gặp lại Lena, khi thần thái của anh tạo sự thuyết phục về hình ảnh một người vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi vừa đáng sợ với vợ anh. Với Natalie Portman, một lần nữa khán giả có dịp thấy hình ảnh tâm lý phức tạp, sự nhạy bén và cả những hành động thể chất mạnh mẽ từ nhân vật do cô thể hiện.

Trước khi được trình chiếu, Annihilation gây chú ý vì cách thức phát hành gây tranh cãi. Nhà sản xuất Scott Rudin đã đứng về phía đạo diễn Alex Garland để bảo vệ bản cắt cuối cùng cho phim. Trước tình huống đó, hãng phim thay đổi phương án phát hành: để hãng Paramount chiếu rạp tại thị trường Mỹ, Canada và Trung Quốc, để hãng Netflix phát hành trực tuyến toàn cầu sau 17 ngày. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực, nhất là những đánh giá điểm số gần như tương đồng giữa giới chuyên môn và khán giả trên các trang IMDb, Metacritic, Rottentomatoes.

Minh Dương