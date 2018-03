Annabelle ra tay kinh hoàng trong phim mới

Búp bê Annabelle ám cô bé tật nguyền trong phim mới / Trailer về búp bê ma Annabelle hot nhất tuần / Búp bê ma Annabelle 'sinh ra' từ tình yêu mù quáng của cha mẹ

Annabelle: Creation (Annabelle: Tạo vật quỷ dữ) do David F. Sandberg đạo diễn, James Wan sản xuất. Tác phẩm là phim tiền truyện, kể về khởi đầu của búp bê ma Annabelle. Sự kiện trong phim liên kết với các tác phẩm The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016) và The Nun (2018), tạo ra "vũ trụ điện ảnh The Conjuring".

Sau cái chết của con gái do tai nạn, đôi vợ chồng thợ búp bê (Anthony LaPaglia và Miranda Otto) đau khổ dằn vặt. Họ ngày đêm cầu nguyện và được toại nguyện gặp lại con khi linh hồn con bé vào trú ngụ trong một con búp bê. Tuy nhiên, thực thể này ngày càng trở nên nguy hiểm và bị phong ấn lại. Nhiều năm sau, một nữ tu sĩ (Stephanie Sigman) cùng vài bé gái mồ côi được cặp vợ chồng cho tạm trú trong ngôi nhà. Họ bắt đầu nếm trải nỗi kinh hoàng khi búp bê ma trỗi dậy.

Annabelle: Tạo vật quỷ dữ

Phim khởi đầu nhẹ nhàng, ngay cả sau cái chết của cô con gái nhịp điệu vẫn chậm rãi. Chỉ sau một phần ba đầu, câu chuyện mới được đẩy nhanh, xoay quanh việc cô bé tật nguyền Janice (Talitha Bateman) ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với búp bê ma. Sau đó, kịch bản gây thú vị khi hạ thấp vai trò của những người lớn như đôi vợ chồng, nữ tu sĩ mà biến cô bé Linda (Lulu Wilson) - bạn thân của Janice - thành nhân vật chính, kiên quyết chống trả hồn ma để bảo vệ người bạn tật nguyền.

Tác phẩm gây bất ngờ khi không theo mô-típ tàn sát quen thuộc của thể loại kinh dị. Annabelle chỉ giết ít người, dù vậy các trích đoạn búp bê ma hạ sát đều gây kinh hoàng bởi lối ra tay tàn nhẫn và hình ảnh ghê rợn.

Thay vì tập trung vào cảnh giết người, phim chủ yếu khai thác nỗi sợ từ khung cảnh và các tình huống hù dọa. Trong ngôi nhà biệt lập ở miền quê, đạo diễn và ê-kíp thiết kế tạo ra nhiều bối cảnh rùng rợn như phòng chứa bí mật, nhà kho hay phòng ăn. Khi câu chuyện đến cao trào, căn nhà giống như mê cung cuốn lấy các nhân vật, còn những đồ vật tưởng chừng bình thường bỗng trở nên ám ảnh.

Bối cảnh phim tạo sự kinh dị.

Sau phim kinh dị Lights Out, đạo diễn David F. Sandberg tiếp tục chứng tỏ phong độ với tác phẩm mới. Cũng như James Wan - thầy của anh, Sandberg không lạm dụng hình ảnh máu me mà khai thác nỗi sợ từ chính cảm xúc bị dồn nén của con người. Đạo diễn tạo cảm giác ma mị nhờ ánh sáng, bố cục, đôi khi ở hậu cảnh có những thứ chuyển động bất thường bị làm nhòa. Bầu không khí kinh dị này được duy trì suốt phim.

Nỗi sợ hãi tột cùng đến từ những khoảnh khắc khi nhân vật đơn độc, ngồi yên trong bóng tối với sự im lặng đáng sợ - không có cả nhạc nền, rõ nhất là cảnh Linda cầm món đồ chơi hướng vào vùng tối. Khán giả cảm thấy căng thẳng bởi không biết thứ gì sắp nhảy xổ khỏi khung hình.

Trong gần như suốt phim, búp bê ma không động đậy, nhưng sự vật chung quanh liên tục bị nó điều khiển. Những pha jumpscare (chèn tiếng động hoặc hình ảnh rùng rợn bất thình lình để gây sợ) được cài cắm rải rác, không nhiều nhưng được thay đổi linh hoạt chứ không lặp lại chiêu trò cũ. Trong đó, thủ pháp ở một cảnh gần cuối phim gợi nhớ đến phim Lights Out với ánh đèn được tắt bật nhiều lần, rọi thẳng vào thực thể ma quái.

Một cảnh gây ám ảnh trong phim.

Về diễn xuất, các diễn viên người lớn đều mờ nhạt hơn hai bé gái - linh hồn của phim.Bateman thể hiện sự giằng xé trong quá trình đấu tranh chống lại quỷ dữ. Biểu cảm của diễn viên 16 tuổi liên tục biến đổi, từ hồn nhiên đến lo âu, cuối cùng là nét ma quái khiến người xem rùng mình. Trong khi đó, nhân vật của Lulu Wilson gây ấn tượng bởi quyết tâm cứu bạn mạnh mẽ dù nhiều lần bị đe dọa.

Tuy nhiên, kịch bản đơn điệu trong hồi ba khiến khán giả hụt hẫng. Sau khi trình bày nhiều thứ, biên kịch giải quyết có phần chóng vánh. Nhân vật người mẹ tạo cảm giác bí ẩn khiến khán giả ngỡ là chìa khóa của câu chuyện, nhưng cuối cùng chẳng có vai trò gì ngoài việc kể lại quá trình tạo ra búp bê ma - vốn đã được giới thiệu trong quá trình quảng bá phim.

So với hai phần The Conjuring, cuộc chiến giữa đức tin và ma quỷ trong phim mới còn mờ nhạt. Nữ tu sĩ quá yếu ớt để chống trả Annabelle, còn lực lượng của Giáo hội chỉ xuất hiện thoáng qua. Nhìn chung, tác phẩm thiếu tuyến nhân vật giỏi trừ tà để cuộc đấu ngang sức hơn.

Nằm trong kế hoạch xây dựng vũ trụ phim kinh dị, phim mới không quên cài cắm các tình tiết liên kết với các tác phẩm khác. Kết thúc của phim dẫn về các sự kiện đẫm máu trong Annabelle (2014), còn cảnh cuối phần giới thiệu đoàn làm phim nhắc đến The Nun - tác phẩm sẽ ra mắt năm 2018.

Phim khởi chiếu từ ngày 11/8 với nhãn C18 (cấm người dưới 18 tuổi).

Lam Anh