'Anh tôi vô số tội' - nước mắt xen tiếng cười về tình anh em

My Annoying Brother là tác phẩm mới do nhà biên kịch Yoo Young-A chấp bút. Cô thuộc êkíp từng làm nên thành công cho Miracle in Cell No. 7 (Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7) hồi 2013. Lấy căn bệnh ung thư làm nguyên nhân dẫn đến bi kịch trong cốt truyện, phim có nội dung sáo mòn. Bù lại, lối kể chuyện chi tiết, sự tung hứng linh hoạt giữa cặp diễn viên chính mang đến những trải nghiệm cảm xúc vừa hài hước vừa cảm động.

Poster phim "My Annoying Brother".

Tác phẩm xoay quanh Doo Sik (Jo Jung Suk đóng), một thanh niên vì lừa đảo mà phải ngồi tù. Khi biết tin em trai cùng cha khác mẹ - Doo Young (D.O.) - bị mù do sự cố trong một trận thi đấu judo, Doo Sik viện cớ xin ân xá về chăm sóc em trai. Vốn không còn tình cảm với em, Doo Sik lợi dụng tình trạng của Doo Young để hưởng thụ cuộc sống tự do. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, những kỷ niệm ngày xưa của hai anh em ùa về. Đó cũng là lúc Doo Sik phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Từ đây, anh hết lòng giúp đỡ em giành lấy huy chương vàng của Thế vận hội người khuyết tật trước khi qua đời.

Jo Jung Suk và D.O. - cựu thành viên của nhóm nhạc EXO - vào vai cặp anh em mang tính cách hoàn toàn đối lập. Ngay từ cảnh mở màn, Doo Sik được mô tả là một “chuyên gia xảo quyệt”. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, Jo Jung Suk khắc họa thành công hình tượng một ông anh thực dụng đến mức đáng ghét. Anh ta bỏ đói, chửi mắng thậm tệ, đánh đòn và lừa gạt tiền của đứa em trai mù lòa. Lối diễn cường điệu nhưng có phần duyên dáng của chàng trai quốc dân khiến gã anh trai vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Nhân vật này vì thế tạo được tiếng cười nhẹ nhàng cho người xem.

Park Shin-hye làm nữ huấn luyện viên giúp đỡ hai anh em trong câu chuyện.

Trong khi đó, cậu em Doo Young xuất hiện với vẻ ngoài nghiêm túc trên sàn đấu và mất hết niềm tin cuộc sống trước bi kịch. Đây là vai chính thứ hai của D.O. Nam diễn viên 23 tuổi này thể hiện tốt tâm trạng u buồn của nhân vật. Người đẹp Park Shin-hye xuất hiện giúp làm nữ tính hóa tác phẩm. Trong phim, cô vào vai một huấn luyện viên judo nhiều chuyện ở đội tuyển quốc gia mà người em Doo-young tham gia. Về sau, đau lòng khi thấy cậu phải chịu hậu quả nghiêm trọng từ chấn thương, cô luôn ở bên Doo-young trong những thời điểm khó khăn nhất.

Điều thú vị của phim nằm ở sự phát triển tính cách của hai anh em. Từ ông anh gắt gỏng và gian xảo, Doo Sik trở nên tình cảm, biết pha trò để em mình cười. Doo Young lại dần trở nên “quỷ quyệt” như người anh cùng cha khác mẹ. Những phân đoạn Doo Sik dạy em tán tỉnh con gái trong quán bar hay cảnh Doo Young bất ngờ phối hợp cùng anh trai nói dối đem lại những giây phút thư giãn. Các tình huống hài kết hợp khá tốt với những kỷ niệm quá khứ của hai anh em, tạo cho người xem cảm giác vui tươi, hoài niệm.

Mạch phim lắng xuống khi bi kịch dần hiện rõ. Câu chuyện tập trung vào những cảnh quay lắng đọng cảm xúc. Nếu mở đầu phim, khán giả ghét Doo Sik bao nhiêu, cuối phim họ thương nhân vật này bấy nhiêu. Khi nhận ra mình chỉ còn sống sót được vài tháng, Doo Sik tìm cách chu toàn mọi thứ cho em. Ngoài việc đưa em vào đội tuyển vận động viên khuyết tật quốc gia, anh tỉ mỉ thiết kế lại từng chi tiết nhỏ trong căn nhà để thuận tiện cho cuộc sống mới của em sau đó. Anh cũng cắt gọt từng góc nhọn của bàn ghế để em mình không đụng phải, dọn từng chướng ngại vật trong nhà để em bước đi dễ dàng hơn.

Jo Jung Suk và D.O vào vai anh em.

Càng cận kề cái chết, Doo Sik nhận ra rằng Doo Young chính là điều mà anh tiếc nuối nhất trên đời này. Trong khi đó, nhân vật Doo Young lại chưa hay biết gì về tình trạng của anh. Thủ pháp tạo mâu thuẫn này vốn quen thuộc trong phim Hàn nhưng vẫn tạo ra cảm giác tiếc nuối và đau xót.

My Annoying Brother (Anh tôi vô số tội) công chiếu ở Việt Nam từ ngày 6/1.

Trailer phim 'My Annoying Brother'

Khải Huyền