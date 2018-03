Ẩn dụ về hạnh phúc trong 'The village of no return' của Thư Kỳ

Thư Kỳ xóa bỏ quá khứ trong 'Ngôi làng hạnh phúc' / Thư Kỳ tình tứ bên chồng

The Village of No Return lấy bối cảnh ngôi làng Dụ Vượng hẻo lánh, mở đầu bằng cái chết bí ẩn của Bánh Phồng - một gã thô thiển may mắn có được người vợ xinh đẹp Thu Dung (Thư Kỳ). Mỗi lần ra ngoài, hắn ta luôn xích vợ vào cột nhà để cô không bỏ trốn. Khi dân làng đang điều tra cái chết có nhiều dấu hiệu mưu sát, gã đạo sĩ cổ quái Điền Quý (Vương Thiên Nguyên) xuất hiện.

Trailer phim 'The Village of No Return'

Mang theo chiếc mũ thần kỳ có khả năng loại bỏ những ký ức đau buồn, Điền Quý khiến cuộc sống của người dân trong làng bị xáo trộn hoàn toàn. Mọi người bị mất sạch ký ức và cúc cung tận tụy theo lời sai khiến của hắn, duy nhất chỉ có Thu Dung tỉnh táo để nhận ra sự thật của câu chuyện.

Bằng câu chuyện lạ và lối kể hài hước, đầy biến hóa, Ngôi làng hạnh phúc là một thể nghiệm điện ảnh thú vị của đạo diễn Trần Ngọc Huân - người vốn nổi tiếng với nhiều tác phẩm hài thành công của điện ảnh Đài Loan. Ông đặt ra câu hỏi đầy chất nhân sinh trong tác phẩm: Liệu khi quên đi những ký ức không vui, chúng ta có hạnh phúc hay thực chất chỉ đang trốn chạy sự xấu xa của chính mình?

Vương Thiên Nguyên vào vai đạo sĩ cổ quái.

Trong The Village of No Return, ông tiếp tục tạo ra tiếng cười thú vị và trào lộng. Hàng loạt tình tiết giễu nhại bản chất con người được hiện rõ. Qua câu chuyện về chiếc mũ thần kỳ, sự tham lam, ích kỷ, những mối thù hằn và si mê của dân làng được bộc lộ. Một góc tối đạo đức được miêu tả đầy hài hước qua các tình tiết mới mẻ trong nhịp diễn biến dồn dập và tươi vui, thậm chí có nhiều phân đoạn trào phúng đến cay nghiệt.

Bên cạnh các tình tiết duyên dáng, diễn xuất của dàn diễn viên là yếu tố cốt lõi mang đến chất hài cho phim. Sau vai phản diện thành công trong Saving Mr. Wu (2015), Vương Thiên Nguyên trở lại với vai thuật sĩ giang hồ nhiều mưu mô. Cầm trịch tuyến hài của phim, anh tung hứng cùng dàn diễn viên phụ một cách ấn tượng. Chất lém lỉnh, quỷ quyệt của nhân vật luôn biến anh thành tâm điểm của tiếng cười. Sự phụ họa của nhóm dân làng và băng thổ phỉ Một Áng Mây cũng liên tục gây hài khi hành động của họ ngớ ngẩn nhưng được thực hiện nghiêm túc.

Thư Kỳ mang đến trải nghiệm cảm xúc đa chiều trong nhân vật mới.

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thư Kỳ tái xuất với một vai diễn thú vị. Nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp tạo đất diễn để người đẹp phát huy khả năng. Mở đầu, cô hút hồn khán giả bởi ánh mắt u buồn, sống không bằng chết. Đến hơn nửa phim, cô lột xác hoàn toàn qua sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống trên gương mặt. Tuy nhiên, ẩn sâu trong vẻ vô tư đó là hoài niệm thoáng qua về quá khứ bi kịch mà cô không thể nào chối bỏ.

Phim đặt ra câu hỏi liệu con người có thực sự hạnh phúc khi mất hết các ký ức buồn.

The Village of No Return có phần âm nhạc lạ và bắt tai. Nhạc nền (soundtrack) mang đến cảm xúc cho hàng loạt cảnh phim. Phân đoạn các thành viên của băng cướp lừng danh dùng giọng của mình tạo nên nhịp trống (beatbox) để dồn người qua đường vào ngõ cụt là cách phối nhạc thông minh, sáng tạo.

The Village of No Return (Ngôi làng hạnh phúc) ra rạp Việt từ ngày 10/2.

Dương Kinh