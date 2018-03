'About time' - hãy nói yêu thương đừng ngần ngại

Mở đầu phim nổi tiếng 500 Days of Summer, khán giả được giới thiệu: "Đây không phải một chuyện tình mà là câu chuyện về tình yêu". About time (tên Việt là Đã đến lúc) cũng như vậy, Phim ngọt ngào và hài hước đúng phong cách điện ảnh Anh. Tác phẩm là bài ca về tình yêu và cuộc sống, chân thật như hơi thở con người. Nếu nhìn poster hay xem trailer About time, không ít người nghĩ đây là phim tình cảm lứa đôi. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Mối tình lãng mạn trong phim như cái cớ để đạo diễn Richard Curtis kể câu chuyện về cuộc sống muôn màu.

Tim bối rối và nghĩ "thủ đoạn" để có trái tim Mary .

Tim (Domhnall Gleeson thủ vai) vốn là chàng trai bình thường, có phần hậu đậu. Một ngày, anh biết mình có khả năng du hành về quá khứ. Với món quà tuyệt vời này, Tim lập tức nghĩ tới việc đi ngược thời gian để sửa chữa những sai lầm mình từng mắc phải do quá rụt rè. Dần dần, anh sử dụng năng lực này một cách thuần thục. Và nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi anh gặp Mary (Rachel McAdams).

Xinh đẹp và duyên dáng, nụ cười của Mary hớp hồn Tim ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì giúp người khác, Tim mất liên lạc với cô gái có ánh mắt biết nói ấy. Từ khi có Mary, mạch phim trở nên hài hước và lãng mạn hơn. Khán giả có thể cười thích thú trước cách chàng Tim dùng “thủ đoạn” để chinh phục người đẹp, bao gồm cả việc quay về quá khứ để ngăn nàng gặp người khác. Sau bao lần sử dụng phép thuật, cuối cùng Tim cũng thực hiện được mơ ước là cưới Mary.

Tim chuẩn bị quay về quá khứ.

Bản ballad About time trầm lắng hơn theo sự phát triển tâm lý của Tim - từ gã trai hậu đậu, rụt rè không dám thể hiện tình cảm tới người đàn ông có trách nhiệm gánh vác gia đình. Anh vẫn dùng khả năng du hành thời gian, nhưng giờ đây không phải để tán tỉnh nữa mà là giúp đỡ người thân hay đơn giản là để sống lại trong thời khắc nào đó với gia đình, nói với cha hay em gái những điều anh chưa nói.

Cô em gái của Tim là Kit Kat (Lydia Wilson) không may mắn có được khả năng kỳ diệu như bố hay anh. Cô thường xuyên gặp rắc rối và buồn bã sau những lần không như ý. Tim tìm cách giúp em. Nhưng xúc động nhất là khi anh biết cha bị bệnh. Tim trở về quá khứ nhiều hơn để dành thời gian ở bên cạnh ông, cùng ông chơi một ván bóng bàn, cùng ông chạy bên bờ biển... Đáng tiếc là nhiều đoạn không được đẩy lên cao trào để khiến cảm xúc khán giả được trọn vẹn.

Tim và Mary.

Song đó có lẽ là chủ ý của đạo diễn Richard Curtis, người đứng sau các phim thành công như Four Wedding and a Funeral hay Love Actually. Qua dàn dựng của ông, About time có diễn biến đều, chân thật như cuộc sống hàng ngày. Phong cách hài của About time cũng đúng kiểu Anh: nhẹ nhàng tinh tế và thú vị. Một điểm nhấn khác của phim là các bản nhạc rất bắt nhịp với tình tiết. Lúc réo rắt vui nhộn, lúc êm đềm, lãng mạn.

About time lôi cuốn khán giả còn bởi thể hiện của diễn viên. Domhnall Gleeson hoàn thành tốt vai chàng Tim hậu đậu nhưng nhiệt tình và có trái tim đầy tình yêu thương, trong khi Bill Nighty vẫn mang vẻ “phớt đời” mà ông từng thể hiện trong Love Actually một thập niên trước. Ngôi sao lớn nhất của About time là Rachel McAdams, “nàng thơ” của phim tình cảm nổi tiếng như The Notebook hay The Vow. Cô diễn tròn vai, đem lại sự duyên dáng cho nhân vật Mary và làm người xem hiểu được tại sao Tim mê mệt nàng đến vậy.

Tim và Mary trong ngày cưới.

Không đặt nặng yếu tố “hiệu ứng cánh bướm” thường thấy trong các phim du hành thời gian như The Butterfly Effect, Donnie Darko hay Back to The Future... About time dịu dàng như bản ballad với đủ thăng trầm của cuộc sống. Không chỉ ngọt ngào, hài hước với câu chuyện tình Tim - Mary, tác phẩm còn có những giây phút lắng đọng, làm người xem thấy quý trọng hơn từng khoảnh khắc ở bên gia đình.

About time ra rạp Việt từ 27/9.

Thịnh Joey