'A Star is Born' - tình ca của hạnh phúc và nỗi đau

Tác phẩm mở đầu với một đêm nhạc kín người, nơi chàng ca sĩ Jackson Maine (Cooper đóng) khiến khán giả ngất ngây với giọng ca và phong cách lãng tử. Đằng sau hào quang, Jackson cố tìm cách che giấu chứng nghiện rượu ngày càng nặng nề. Sau đêm diễn, anh vượt qua đám đông người hâm mộ vây kín nơi cánh gà sân khấu, leo lên xe và dừng ngẫu nhiên ở một quán bar cũ kỹ ven đường.

Tại đây, Jackson lần đầu gặp Ally (Lady Gaga đóng) - cô ca sĩ kiêm bồi bàn đang cất tiếng hát. Anh nhanh chóng bị thu hút và tìm gặp cô trong hậu trường. Jackson phát hiện tài năng của Ally - một nghệ sĩ có thể hát và sáng tác nhưng luôn tự ti vì vẻ ngoài. Anh từng bước kéo cô lên sân khấu diễn chung, biến Ally thành một ngôi sao lớn. Cùng lúc, đôi nghệ sĩ quấn vào nhau trong tình yêu nồng nàn. Tuy nhiên, sức khỏe của Jackson ngày càng xuống dốc.

A Star is Born (Vì sao vụt sáng) Trailer phim.

Đây là lần thứ tư Hollywood làm phim từ kịch bản A Star is Born sau ba phiên bản năm 1937, 1954 và 1976. Phim mới về cơ bản không có nhiều thay đổi về câu chuyện, vẫn xoay quanh tình yêu của chàng trai nổi tiếng. cô độc và cô nàng tài năng nhưng vô danh. Nàng - quyết liệt và chân thành - làm hồi sinh trong chàng những giá trị tưởng như đã mất như lòng tin, tình yêu và gia đình. Còn chàng tạm quên đi vấn đề tâm lý hay tổn thương trong quá khứ để tìm thấy hạnh phúc khi giúp người mình yêu đi từ con số không lên tới đỉnh cao danh vọng.

Mối quan hệ giữa Jackson và Ally có cả tính xây dựng lẫn phá hủy. Ở nửa đầu, nhiều cảnh phim phô diễn sự đồng điệu nơi những tâm hồn say mê nghệ thuật. Âm nhạc và tình yêu kéo hai con người xa lạ đến gần nhau trong một đêm lang thang trên đường phố, khiến họ rong ruổi qua những nẻo đường gió bụi ở Arizona (Mỹ). Từ bản nhạc vu vơ trước cửa siêu thị, họ tìm thấy sự đồng điệu để rồi đắm say với những bản tình ca trước hàng nghìn khán giả.

Nhưng cũng chính tình yêu dành cho người còn lại và âm nhạc là nguyên nhân khiến họ làm tổn thương nhau. Khi Ally dần nổi tiếng, tâm trạng của Jackson phức tạp với sự lo lắng cho người yêu cùng nỗi thất vọng về bản thân. Xung đột được đẩy cao giữa hai người và Jackson trở thành vật cản cho chính ngôi sao mình tạo ra. Trong khi nửa đầu giàu năng lượng và niềm vui, nửa sau của phim mang không khí trầm buồn, đôi khi nặng tính bi kịch.

Bradley Cooper (trái) và Lady Gaga ở buổi ra mắt tác phẩm tại Liên hoan phim Venice (Italy).

Ngoài tình yêu, A Star is Born còn mang đến thông điệp về khát khao và hy sinh, về ước mơ nổi tiếng cũng như cái giá phải trả. Thế giới Hollywood hiện lên trong phim thực tế và nghiệt ngã, sẵn sàng ruồng rẫy một ngôi sao sa cơ để ngôi sao khác tỏa sáng. Nhân vật rõ nhất cho tuyến này là Rez (Rafi Gavron đóng) - nhà sản xuất âm nhạc và ông bầu của Ally. Với lối nói nhã nhặn nhưng tàn nhẫn, anh từng bước đẩy Jackson đến kết cục của mình.

Trong phim đầu tay, Bradley vừa thể hiện tròn vai đạo diễn vừa phát huy tối đa thế mạnh của một diễn viên từng nhận ba đề cử Oscar. Khâu chỉ đạo diễn xuất là điểm sáng nhất của tác phẩm, khiến người xem cảm nhận được cá tính và sự gắn kết của hai nhân vật. Cooper xuất hiện với mái tóc lãng tử, vẻ ngoài điển trai nhưng đôi mắt buồn. Ở các cảnh tình cảm, tài tử đóng sinh động nhờ ánh mắt và nụ cười. Khoảnh khắc Jackson chạm tay Ally khi xin phép được gỡ đôi lông mày giả của cô, cảnh anh gọi cô quay lại để "được nhìn thêm lần nữa" dễ gây xúc động. Về sau, sự xuống dốc, bệ rạc của Jackson được Cooper lột tả qua dáng đi lảo đảo, ánh nhìn vô hồn.

Lady Gaga là sự lựa chọn phù hợp cho vai nữ chính. Cuộc đời nhân vật Ally có nhiều điểm tương đồng với siêu sao sinh năm 1986. Cô từng bắt đầu sự nghiệp với vô vàn khó khăn: bị các hãng đĩa từ chối và làm vũ công hộp đêm trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ lừng lẫy trong làng giải trí. Cũng như Ally, nữ ca sĩ nhiều lần trắc trở trong tình yêu. Trong phim, Lady Gaga cuốn hút người xem bằng âm nhạc, nổi bật là cảnh Ally thì thào hát tặng Jackson hay lúc cất lên những nốt đầu tiên của bài Always Remember Us This Way. Ở trích đoạn nhân vật tự ti nhận xét về ngoại hình của mình, nữ ca sĩ cũng diễn tự nhiên. So với các bản trước, nhân vật mạnh mẽ và ít ngây thơ hơn, phù hợp cá tính của Lady Gaga ngoài đời.

Tác phẩm nhận 90% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes với điểm trung bình 8,1.

Âm nhạc là điểm tựa vững chãi cho cảm xúc của khán giả trong phim. Ngoài Lady Gaga, nhạc phim có sự tham gia của Lukas Nelson - con trai huyền thoại nhạc đồng quê Willie Nelson. Anh cùng những người bạn trong nhóm Promise of the Real - Anthony LoGerfo, Alberto Bof, Corey McCormick và Tato Melgar - cũng xuất hiện trong phim với vai thành viên nhóm nhạc của Jackson Maine. Các ca khúc Shallow, Always Remember Us This Way, I'll Never Love Again, Is That Right?, Maybe It's Time phản ánh nỗi lòng nhân vật và được yêu thích sau khi phim ra mắt.

Một điểm thú vị về hình ảnh của A Star is Born là ở các cảnh trình diễn âm nhạc. Đạo diễn không dùng nhiều cảnh toàn mô tả đám đông bên dưới hoặc tổng thể sân khấu. Trái lại, máy quay thường đi theo Jackson hoặc Ally ở những góc trung và cận, đôi khi chuyển đổi luân phiên giữa họ hoặc cho thấy cảm xúc của một người khi nhìn người kia. Lối quay này giống như bó chặt không gian vào hai nhân vật chính, thể hiện rõ rằng đây là câu chuyện của họ. Tuy nhiên, nó có thể không làm thỏa lòng những khán giả muốn chứng kiến sự hoành tráng, quy mô của đêm nhạc.

Với sự tán dương của giới phê bình, A Star is Born được xem là một trong các ứng viên nặng ký ở mùa giải Oscar sắp đến. Phim chiếu ở Việt Nam với tên Vì sao vụt sáng và nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

Thùy Sa