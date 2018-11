'A Simple Favor' - phim trinh thám với góc nhìn nữ giới

Hai phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 10 / Sao 'Crazy Rich Asians' đóng phim trinh thám cùng Blake Lively

Được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám cùng tên của nhà văn Darcey Bell, A Simple Favor (Lời thỉnh cầu bí ẩn) quy tụ hai sao nữ đình đám là Blake Lively và Anna Kendrick. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Henry Golding - nam diễn viên gốc Malaysia đang được chú ý sau vai diễn trong Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á). Tác phẩm do Paul Feig - đạo diễn bộ ba phim hài Bridesmaids - The Heat - Spy - thực hiện.

Trailer A Simple Favor (Lời thỉnh cầu bí ẩn) Trailer phim.

Stephanie Smothers (Anna Kendrick đóng) là một bà mẹ trẻ đơn thân kiêm vlogger chuyên dạy nội trợ trên mạng xã hội. Trong một lần đón con, cô gặp gỡ và kết thân với Emily Nelson (Blake Lively) - nữ doanh nhân giàu có, xinh đẹp đang sống bên người chồng là nhà văn nổi tiếng và cậu con trai. Cả hai trở thành bạn thân và gặp nhau thường xuyên. Nhưng một ngày, Emily đột nhiên mất tích sau khi nhờ bạn đón con hộ. Trước sự biến mất bí ẩn của bạn thân, Stephanie lần theo các manh mối để tìm ra sự thật. Cô bắt đầu khám phá những bí mật bên dưới cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của Emily.

Cuốn tiểu thuyết trinh thám A Simple Favor từng được so sánh với Gone Girl của nữ nhà văn Gillian Flynn khi khai thác cùng đề tài sự mất tích của những cô vợ xinh đẹp. Tuy nhiên, khi chuyển thể lên màn ảnh rộng, đạo diễn Paul Feig - vốn là người rất hay pha trộn nhiều thể loại - quyết định kết hợp cả yếu tố rùng rợn, ly kỳ và hài, lãng mạn. A Simple Favor có không khí khá nhẹ nhàng, thiên về hài châm biếm hơn là trinh thám dù câu chuyện càng về sau càng có nhiều chi tiết bất ngờ.

Anna Kendrick và Henry Golding (phải) trong phim.

Blake Lively gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang sang trọng, vẻ đẹp không góc chết trong từng khuôn hình. Nhân vật Emily được xây dựng là một người phụ nữ hiện đại có cuộc sống hoàn hảo bê ngoài nhưng gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. So với những phim gần đây như The Shallows hay The Age of Adaline, Blake Lively có bước tiến khi thể hiện nhân vật đa chiều, sắc sảo. Nhưng so với nhân vật chính trong Gone Girl, vai này chưa đủ sức nặng bởi động cơ dẫn đến vụ mất tích trong A Simple Favor không rõ ràng.

Đối lập phong cách với Blake Lively là một Anna Kendrick trong vai bà mẹ bỉm sữa thích buôn chuyện, nghiện mạng xã hội và hay tò mò. Ở nửa đầu phim, nhân vật này rất dễ thương và tạo được thiện cảm nhưng càng về sau, phần thể hiện của Anna tạo cảm giác hơi gồng cho nhân vật.

Blake Lively diễn nhiều cảnh "nóng" trong phim.

Henry Golding có nhiều đất diễn trong A Simple Favor. Anh kết hợp ăn ý với cả hai mỹ nhân của phim cả về ngoại hình lẫn lối diễn xuất. Có lợi thế về ngoại hình, đặc biệt là chiều cao không thua kém các tài tử Hollywood, Henry Golding đang có nhiều thuận lợi phát triển sự nghiệp ở kinh đô điện ảnh thế giới, nhất là khi các diễn viên gốc Á dần khẳng định được vị thế gần đây.

Bên cạnh thời trang và vẻ đẹp của dàn diễn viên chính, A Simple Favor còn tạo sức hút nhờ nhạc phim. Các bản nhạc Pháp từ cổ điển đến hiện đại tạo được một màu sắc vừa sang trọng, vừa huyền bí cho câu chuyện xoay quanh cuộc sống đầy bí ẩn và phức tạp của cô nàng Emily. Bài hát tiếng Pháp kinh điển có tên Comment te dire adieu cũng được phối mới lại để sử dụng trong phim.

Về tổng thể, A Simple Favor không phải một phim trinh thám quá kịch tính nhưng có lối thể hiện mới lạ với chất hài châm biếm, thể hiện qua các mẩu đối thoại giữa ba nhân vật. Tác phẩm có điểm số tương đối cao trên các chuyên trang điện ảnh, nhận 85% ý kiến tích cực trên Rotten Tomatoes.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với nhãn C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi).

Nguyên Minh