'A Quiet Place' - phim về sự tĩnh lặng rợn người

Câu chuyện lấy bối cảnh năm 2020, khi sự sinh tồn của loài người bị một sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ đe dọa. Chúng khiếm khuyết về thị giác nhưng có thính giác siêu nhạy để săn mồi bằng cách lần theo âm thanh.

Số ít người sống sót phải lẩn trốn và giữ im lặng ở mức tối đa. Trong đó có gia đình nhà Abbott, gồm vợ chồng Lee (John Krasinski đóng) và Evelyn (Emily Blunt đóng) cùng ba người con Regan (Millicent Simmonds đóng), Marcus (Noah Jupe đóng) và Beau (Cade Woodward đóng). Mọi chuyện càng phức tạp khi Evelyn mang thai. Từng thành viên gia đình phải đối mặt với thử thách khủng khiếp để sinh tồn.

* Trailer "A Quiet Place"

The Quiet Place - phim kinh dị gây khiếp sợ trong yên lặng

A Quiet Place là tác phẩm kiểu hậu tận thế (kể về xã hội loài người sau một biến cố lớn), hòa trộn nhuần nhuyễn giữa các thể loại kinh dị, tâm lý và cả khoa học viễn tưởng. Vốn chuyên làm phim hài, đạo diễn John Krasinski bất ngờ thành công trong việc kích thích và khai phá nỗi sợ của người xem bằng nhiều thủ pháp đa dạng.

Điều luật câm lặng khoác cho tác phẩm sự khác biệt so với đa số phim Hollywood hiện đại - vốn đầy âm thanh dữ dội. Vì sinh tồn, con người phải triệt tiêu lời nói, chậm rãi và khẽ khàng trong mọi hoạt động. Thách thức này được Krasinski đẩy cao độ, biến không gian tĩnh mịch thành một sự tra tấn tinh thần. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được điều này trong thời gian dài, tiêu biểu như một nhân vật thậm chí chọn cái chết để giải thoát.

Sau năm phút đầu dẫn dắt khán giả vào không khí phim, Krasinski mô tả cuộc sống thường nhật của gia đình. Vốn xuất thân là bác sĩ và kỹ sư, hai vợ chồng chuẩn bị kỹ các thiết bị và lên phương án sống trong yên lặng, dự phòng những tình huống xấu. Dù vậy, từng thành viên vẫn luôn có khả năng phạm sai lầm và không có giây phút nào an toàn. Nỗi sợ hãi từ những thứ vô hình chiếm thời lượng lớn hơn và tác động mạnh mẽ hơn thứ hữu hình.

Gia đình trong phim đôi khi phải vào thị trấn để lấy nhu yếu phẩm. Hành trình này chứa đầy hiểm nguy khi phải đi xuyên các khu vực vắng lặng.

Ở tình huống hành động, Krasinski không chỉ dừng lại ở các màn jump-scare (tình huống bất ngờ, gây giật mình) như phim kinh dị thường làm. Thay vào đó, nhà làm phim xây dựng chuỗi diễn biến gây căng thẳng cho người xem khi phải đón đợi kết quả. Phân cảnh chiếc đinh trên cầu thang hay khi quái vật lấp ló là những pha nghẹt thở nhờ lối xây dựng này.

Hỗ trợ cho các thủ pháp gây sợ hãi là cách quay dựng thay đổi chủ thể trong cùng phân cảnh. Đạo diễn hoán đổi linh hoạt giữa góc độ của những người bình thường, góc độ bị hạn chế âm thanh của cô bé khiếm thính Regan và góc độ nhạy cảm với âm thanh của sinh vật ngoài hành tinh. Cách chuyển tiếp này tạo tiết tấu diễn biến nhanh ở nửa sau phim, khi mâu thuẫn được đẩy cao hơn. Lúc này, A Quiet Place mô tả rõ về cuộc chiến giữa con người về quái vật - những sinh vật to lớn có bộ giáp cứng, đường nét gớm ghiếc trên cơ thể được khắc họa tinh xảo bằng công nghệ máy tính.

Nếu nỗi sợ khiến người xem rùng mình, tình cảm gia đình trong phim lại lay động cảm xúc. Sự hy sinh, bảo vệ lẫn nhau giữa các thành viên gia đình Abbott được thể hiện suốt phim. Trong đó, mối quan hệ giữa Lee và cô con gái khiếm thính Regan được xây dựng rõ nét. Đầu phim, người xem cảm nhận Lee có phần ít quan tâm đến cô bé hơn những đứa con khác. Nhưng càng về sau, câu chuyện hé mở tình cảm đặc biệt Lee dành cho cô con gái khiếm thính.

Emily Blunt phô diễn kỹ năng diễn xuất ở cảnh sinh con.

Tình mẫu tử của Evelyn cũng gây ấn tượng, nhất là trong trích đoạn cô nén đau, vừa chạy trốn quái vật vừa sinh con. Tác phẩm ủng hộ thuyết bảo vệ sự sống (pro-life) triệt để khi nhân vật không phá thai dù biết rõ sinh con có thể khiến cô mất mạng. Krasinski không mở rộng câu chuyện theo kiểu đại chiến người - quái vật giống các bom tấn mà chỉ tập trung vào một gia đình để bộc lộ cách ứng xử và tình cảm của họ trước thảm họa. Lựa chọn này giúp kinh phí dự án không phình to và tạo điều kiện để anh khắc họa rõ hơn các đường dây tâm lý. Tình cảm gia đình là yếu tố đạo diễn John Krasinski cùng vợ - Emily Blunt - tâm đắc nhất khi đọc thử kịch bản và quyết định tham gia phim. Trên Hollywood Reporter, Krasinski chia sẻ xem A Quiet Place như phim tình cảm gia đình hơn là tác phẩm kinh dị.

Sự nhập tâm của các diễn viên là mảnh ghép hoàn chỉnh tác phẩm. John Krasinski và Emily Blunt tìm được sự ăn ý trong phim. Nhân vật của Krasinski vững chãi và đầy kinh nghiệm, còn Emily Blunt mang đến lối diễn tinh tế, mạnh mẽ. Ở cảnh sinh con, người đẹp vừa diễn động tác di chuyển, hành động, vừa lột tả sự đau đớn trong câm lặng. Những giọt mồ hôi nhễ nhại, dáng điệu run rẩy, ánh mắt hàm chứa sự thống khổ, cương nghị của cô như trói chặt khán giả vào tình thế ngặt nghèo của người vợ. Trên Variety, Krasinski chia sẻ ở cảnh này, anh để cho Blunt tự diễn bởi tin vào kinh nghiệm của cô.

Millicent Simmonds có vai nổi bật sau khi thành công với phim "Wonderstruck" - ra mắt ở Liên hoan phim Cannes năm ngoái.

Hai diễn viên nhí cũng tròn vai, trong đó Millicent Simmonds nổi bật hơn bởi nhân vật của cô bé trải qua biến cố lớn hơn. Ngoài đời, Simmonds cũng là người khiếm thính như cô con gái trong phim. Trên IGN, Krasinski cho biết muốn chọn diễn viên khiếm thính để chính anh có thể hiểu rõ hơn về việc sống trong yên lặng. Trên trường quay, sao nhí thường xuyên đưa ra góp ý cho đạo diễn để cảnh quay chuẩn xác hơn.

Ra mắt tại Liên hoan phim South by Southwest (Mỹ) hồi tháng 3, A Quiet Place nhận được sự tán thưởng từ giới phê bình lẫn khán giả. Bộ phim được chấm điểm 82/100 trên Metacritic và 95% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm cũng được kỳ vọng tạo nên kỳ tích ở những giải thưởng điện ảnh giống bộ phim Get Out năm ngoái.

Phim công chiếu ở Việt Nam với tên gọi Vùng đất câm lặng.

Minh Dương