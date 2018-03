9 phim ra rạp Việt trong tháng 4

9 phim hài hước, kinh dị ra rạp Việt tháng 3

Cha cõng con

Ngày ra rạp: 5/4

Trailer phim Cha cõng con



Phim là câu chuyện về hai cha con tại một vùng núi miền Bắc. Người cha chất phác làm nghề chài lưới kiếm ăn qua ngày, còn người con ưa tưởng tượng về vùng đất màu nhiệm trong câu chuyện do một chàng trai mù kể. Khi con trai gặp bệnh hiếm, cuộc sống chậm nhịp của gia đình nhỏ rơi vào ngõ cụt. Vai chính thuộc về Tấn - một bé trai tại làng trẻ SOS.

Ngô Thế Quân hóa thân thành người cha. Dù từng đóng vai chính trong Thời xa vắng, anh không phải diễn viên chuyên nghiệp và đã nhiều năm xa rời nghệ thuật thứ bảy.

Young and Fabulous (Tuổi siêu quậy)

Ngày ra rạp: 6/4

Trailer "Tuổi siêu quậy"

Tuổi siêu quậy là phim điện ảnh đầu tiên của Singapore về cộng đồng cosplay (những người đóng giả nhân vật phim, truyện tranh…).

Joyce Chu vào vai Violet - một cô gái xinh đẹp xuất thân từ một gia đình khá giả, có tính cách nổi loạn. Sau khi kết bạn với Royston (Aloysius Pang) và Hao Ren (Joshua Tan), cô bị cuốn vào hành trình của những người trẻ sẵn sàng đối mặt với định kiến trong xã hội. Tình yêu với hoạt động cosplay trở thành chất xúc tác gắn kết ba người bạn.

Get Out (Trốn thoát)

Ngày ra rạp: 6/4

Trailer phim Get Out

Get Out là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Jordan Peele, thuộc thể loại kinh dị, ly kỳ.

Nội dung phim xoay quanh chuyến viếng thăm ác mộng của chàng thanh niên da màu Chris (Daniel Kaluuya) tới gia đình cô bạn gái da trắng (Rose Armitage). Sự phân biệt chủng tộc ban đầu nhanh chóng biến thành một câu chuyện kinh dị với nhiều cái bẫy đang chờ nhân vật chính. Ra mắt tại Liên hoan phim Sundance, Get Out nhận nhiều lời khen từ giới phê bình với điểm số 99% trên trang Rotten Tomatoes.

The Fate of the Furious (Fast & Furious 8)

Ngày ra rạp: 14/4

Trailer phim The Fate of the Furious

The Fate of the Furious là phần tám của thương hiệu Fast & Furious. Phim do F. Gary Gray đạo diễn, Vin Diesel đồng sản xuất cùng Neal H. Moritz và Michael Fottrell.

Câu chuyện gây bất ngờ với tình tiết Dominic (Vin Diesel) phản bội đồng đội - những người anh xem là gia đình. Để bắt anh, chính phủ Mỹ phải nhờ đến sự giúp sức của Deckard Shaw (Jason Statham) - gã tội phạm đã bị bắt trong phần trước. Khi số phận băng quái xế của Dominic dường như đi đến đường cùng, câu hỏi liệu họ còn coi nhau là gia đình được đặt ra.

Các diễn viên quen thuộc của loạt phim như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Elsa Pataky hay Tyrese Gibson đều quay lại. Ngoài ra, phim bổ sung thêm Charlize Theron (vai nhân vật phản diện Cipher) cùng minh tinh kỳ cựu 71 tuổi Helen Mirren (vai mẹ của Deckard Shaw).

Colossal

Ngày ra rạp: 21/4

Trailer phim Colossal



Tác phẩm thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hài, do Nacho Vigalondo đạo diễn.

Sau khi mất việc và chia tay bạn trai ở New York, Gloria (Anne Hathaway) quay về thị trấn quê nhà và phát hiện ra cô có mối liên hệ tâm linh kỳ lạ với một quái vật khổng lồ đang tấn công Seoul, Hàn Quốc. Dự án từng gây bàn tán khi bị hãng phim Toho của Nhật kiện vì sử dụng các hình ảnh về quái thú Godzilla mà chưa xin phép.

Brain on Fire (Ma & Chiếc đồng hồ)

Ngày ra rạp: 21/4

Trailer phim Brain on Fire (Ma & Chiếc đồng hồ)

Brain on Fire là phim tâm lý - tiểu sử chuyển thể từ tập hồi ký Brain on Fire: My Month of Madness của Susannah Cahalan.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Cahalan (Chloë Grace Moretz), một nhà báo trẻ đang có sự nghiệp thuận lợi. Khi mối tình giữa Cahalan và chàng ca sĩ đồng quê Stephen (Thomas Mann) chớm nở cũng là lúc cô phải đối diện với một căn bệnh quái lạ: đột nhiên gào khóc, sau đó bỗng cười to như bị ma ám hoặc trúng tà. Đến một ngày Cahalan thức dậy trong bệnh viện và không nhớ gì về một tháng trước đó.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Vệ binh dải ngân hà 2)

Ngày ra rạp: 28/4

Trailer phim Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians of the Galaxy Vol. 2 là phần tiếp theo phim siêu anh hùng gây sốt mùa hè 2014, vẫn do James Gunn đạo diễn.

Cốt truyện phần mới lấy bối cảnh hai tháng sau những diễn biến trong tập cũ. Lúc này, nhóm vệ binh dải ngân hà du hành xuyên vũ trụ nhằm tìm bố ruột Peter Quill. Các nhân vật cũ đều trở lại gồm Peter Quill (Chris Pratt), cô gái da xanh Gamora (Zoe Saldana), chú chồn Rocket (Bradley Cooper) và chàng trai nóng nảy Drax (Dave Bautista). Sau những sự kiện ở phần một, Groot nay trở thành Baby Groot và nhóm chiêu mộ thêm tên trùm băng cướp Yondu (Michael Rooker), dị nhân gốc Huế Mantis (Pom Klementieff) và Nebula - nhân vật phản diện trong phần trước (Karen Gillan).

Em chưa 18

Ngày ra rạp: 28/4

Trailer phim Em chưa 18

Em chưa 18 xoay quanh Hoàng (Kiều Minh Tuấn), một tay chơi giàu có, đào hoa vô tình phải lòng cô nữ sinh Linh Đan (Kaity Nguyễn). Sau một đêm mặn nồng, Hoàng bị cô gái chưa tròn 18 tuổi nắm giữ một bí mật, khiến anh phải tham gia một trò chơi tình ái kỳ lạ. Phim do Lê Thanh Sơn đạo diễn - Charlie Nguyễn sản xuất, có sự tham gia của các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn, Will và Châu Bùi.

Smurfs: The Lost Village (Xì Trum: Ngôi làng kỳ bí)

Ngày ra rạp: 28/4

Trailer phim Xì Trum

Tác phẩm hoạt hình được đạo diễn bởi Kelly Asbury, dựa trên loạt truyện tranh nổi tiếng cùng tên.

Tí Cô Nương (Demi Lovato) phát hiện ra một sinh vật giống cô trong khu rừng cấm vừa đánh rơi tấm bản đồ. Lần theo manh mối, cô cùng Tí Cận (Danny Pudi), Tí Đô (Joe Manganiello) và Tí Vụng Về (Jack McBrayer) quyết định đi tìm Ngôi làng Mất tích. Từ nơi ở trên đỉnh núi, phù thủy Gà Mên (Rainn Wilson) đánh hơi ra vụ việc và quyết tâm săn lùng các chú Xì Trum.

