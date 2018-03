'24h Yêu' - chuyện tình lãng mạn trên nền tuyết trắng xứ Nhật

Đạo diễn 'Tình người duyên ma' khóc khi quay phim mới / Những ca khúc phim Hàn gây 'bão' đầu thập niên 2000

24h Yêu là bộ phim lãng mạn Thái theo môtíp “trai khờ - gái đẹp”. Chàng chuyên viên máy tính rụt rè Den (Chantanvit Dhanasevi) phải lòng nữ nhân viên cùng công ty Nui (Nittha Jirayungyurn). Nui và Den dường như ở hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Nàng là cô gái xinh đẹp, năng động và luôn là tâm điểm chú ý. Còn chàng là gã trai lôi thôi, kém giao tiếp, toàn nói những chuyện kỹ thuật tẻ nhạt. Hơn nữa, Nui còn có quan hệ tình cảm với vị sếp hào hoa, phong độ.

Trailer phim "24H Yêu" Trailer phim lãng mạn 'One Day' của Thái Lan

Như chính Den thừa nhận, anh và Nui sẽ không bao giờ trở thành một cặp. Tuy nhiên chàng trai vẫn âm thầm chăm sóc, giúp đỡ cô từng việc nhỏ nhặt như đỗ xe, dọn bàn. Tình yêu đơn phương của anh day dứt và thuần khiết như hai câu thơ của Puskin:

“Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng.

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen.”

Trong chuyến đi nghỉ Hokkaido cùng công ty, Den rung chiếc chuông nguyện ước và cầu cho mình được một ngày ở bên Nui. Thế rồi điều kỳ diệu trở thành hiện thực. Nhiều sự việc đưa đẩy khiến Nui bị mất trí nhớ, tỉnh dậy trong bệnh viện cạnh Den khi cả công ty đã quay về. Chứng bệnh của Nui chỉ kéo dài trong một ngày và khi hồi phục, cô sẽ quên đi ngày này. Với 24 giờ ít ỏi, Den quyết định đóng giả làm bạn trai Nui để có một ngày như mơ ước.

Poster phim "24H Yêu".

Với nhịp điệu chậm rãi trên nền nhạc da diết, 24h Yêu như bản tình ca nhiều cung bậc cảm xúc. Tác phẩm bắt đầu bằng tông màu hơi u ám kể cuộc sống đơn lẻ của anh chàng tội nghiệp. Nhiều khuôn hình với Den ở hậu cảnh buồn bã lặng ngắm Nui thể hiện sự vô vọng của mối tình. Dần dần, mạch phim trở nên tươi sáng lên khi anh chàng cù lần dần chiếm được cảm tình của người mình yêu. Cuối cùng, những cung bậc cảm xúc vui vẻ và lãng mạn tràn ngập khi họ tìm thấy nhau.

Bối cảnh Hokkaido xứ Nhật Bản tuyệt đẹp tôn vinh cho tình yêu của đôi lứa. Qua tài nghệ của đạo diễn Banjong Pisanthanakun, “hòn ngọc cực Bắc” của Nhật Bản hiện lên với núi sông hùng vĩ, tuyết trắng ngập tràn và kiến trúc pha trộn giữa kiểu Nhật và phương Tây. Xuyên suốt bộ phim, các địa danh nổi tiếng như Sapporo, thành phố cảng Otaru hay suối nước nóng Noboribetsu được khéo léo giới thiệu. Nhiều cảnh quay có bố cục ấn tượng, đặt cặp tình nhân trơ trọi giữa khung cảnh mỹ miều như vẽ ra một cõi riêng dành cho họ.

Một khuôn hình có thẩm mỹ của phim.

Song, phủ lên phim lại là bầu không khí trầm mặc, đượm buồn. Tình yêu giữa Nui và Den có chút gì đó mông lung như chính không gian rộng lớn của Hokkaido. Cảm tình cô dành cho anh xuất phát từ một lời nói dối, còn bản thân Den luôn ngập ngừng giữa các dòng suy nghĩ của mình. Trong ngày cuối của lễ hội tuyết - nơi tình yêu của họ thăng hoa, Den nhận ra mối quan hệ này chỉ mong manh như những mô hình băng. Dù chúng có đẹp đẽ, vươn cao thế nào thì cũng sẽ tàn lụi khi những tia nắng sớm mai rọi vào.

24h Yêu không phải bộ phim lãng mạn theo kiểu “cổ tích” thông thường. Suốt phim, đạo diễn luôn giữ câu chuyện chừng mực và thực tế. Tình cảm của Nui và Den không bùng cháy mãnh liệt mà chỉ như ngọn lửa âm ỉ, nhẹ nhàng, được thúc đẩy bởi các tình tiết tinh tế. Đoạn kết mở có thể khiến nhiều khán giả hụt hẫng nhưng phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật. Sau tất cả, giữa Nui và Den vẫn là một khoảng cách vô hình chưa thể xóa bỏ trong chỉ một ngày.

Vẻ đẹp của nữ diễn viên Nittha Jirayungyurn.

Với cốt truyện đơn giản, diễn xuất của hai diễn viên chính làm nên sức hút cho bộ phim. Theo trang The New Paper, để vào vai Den, tài tử Chantavit Dhanasevi phải tăng 10 kg, đeo răng giả và đổi sang kiểu tóc xoăn. Ngoài ra, anh cũng thay đổi 180 độ so với phong cách hài hước, hoạt bát trong các phim Hello Stranger hay ATM. Lần này, Dhanasevi vào vai một gã trai cô độc và nhút nhát. Sự kém giao tiếp của Den được nam diễn viên lột tả trọn vẹn qua dáng đi lững thững, những câu thoại nhát gừng và cặp mắt luôn lảng tránh người đối diện.

Trong khi đó, nữ diễn viên Nittha Jirayungyurn mang vẻ đẹp duyên dáng đúng kiểu Á Đông. Ngoài nét dễ thương, nhân vật do cô thể hiện còn có một chút tinh nghịch, ngổ ngáo. Điểm ấn tượng nhất của Jirayungyurn là ánh mắt như “biết nói”, hỗ trợ nhiều trong những trường đoạn nội tâm. So với Den, Nui trải qua nhiều cảm xúc hơn, từ sự nghi ngờ đến tin tưởng, từ sự rạo rực trong tình yêu đến cảm giác bị bội bạc. Trong những cảnh quay chung, hai diễn viên tạo được sự đồng điệu và ăn ý trong diễn xuất.

Tác phẩm có thời lượng 135 phút so với nội dung câu chuyện. Trong hồi hai và ba, nhịp dựng của phim khá lê thê với nhiều phân cảnh bị kéo giãn hơn mức cần thiết. Mặc dù vậy, phong cách này tạo nên sắc thái khác biệt so với các phim Hollywood cùng thể loại. Đạo diễn Banjong Pisanthanakhun của Tình người duyên ma tiếp tục phát huy thế mạnh của mình là chất hài hước duyên dáng. Những mảng miếng gây cười được dàn trải vừa phải, như một thứ gia vị dễ chịu giữa câu chuyện tình cảm động.

24 Yêu (One Day) hiện chiếu tại các rạp phim trong nước.

Ân Nguyễn