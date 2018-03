15 tác phẩm nổi bật ở Liên hoan phim Berlin 2017

Phim ngắn Việt tranh giải ở Liên hoan phim Berlin 2016

Liên hoan phim Berlin 2017 - được gọi thân mật là Berlinale 2017 - khai mạc ngày 9/2 (giờ địa phương). Từ nay tới ngày 19/2, sự kiện điện ảnh nổi tiếng thế giới diễn ra với hàng loạt hoạt động chuyên môn. Trong 400 tác phẩm được trình chiếu, IndieWire và Screen Daily điểm 15 phim nổi bật dựa trên sự quan tâm của giới phê bình và mức độ "cháy vé" tại liên hoan.

Hạng mục Competition (Tranh giải chính - Gấu Vàng)

A Fantastic Woman (Una mujer fantástica)

Tác phẩm dài 104 phút của Sebastián Lelio - đạo diễn 43 tuổi người Chile - có sự góp mặt của nữ diễn viên Daniela Vega trong vai cô gái chuyển giới Marina. Cuộc sống của Marina - một hầu bàn và ca sĩ hộp đêm - bỗng chốc đảo lộn vì cái chết bất ngờ của bạn trai sau khi họ về nhà từ buổi tiệc sinh nhật cô. Marina bị cảnh sát tình nghi đồng thời hứng chịu sự giận dữ và ghẻ lạnh của gia đình bạn trai.

Trước A Fantastic Woman, Sebastián Lelio từng gây chú ý ở Liên hoan phim Berlin 2013 với bộ phim Gloria, Liên hoan phim Locarno 2011 với The Year of the Tiger và Cannes 2009 với Navidad.

Félicité

Félicité là một phụ nữ kiêu hãnh và độc lập, kiếm sống bằng nghề ca hát tại một quán bar ở Kinshasa. Bất cứ khi nào đứng trên sân khấu, cô đều bỏ lại nỗi vất vả thường nhật để mê hoặc người nghe với các giai điệu mạnh mẽ. Một ngày, con trai cô bất ngờ gặp tai nạn. Người phụ nữ tuyệt vọng tìm cách quyên tiền phẫu thuật cho con bằng một tour diễn đặc biệt xuyên qua những con phố nghèo đổ nát đến những quận nhà giàu ở thủ đô Congo.

Trong Félicité, ngôi sao da màu Véro Tshanda Beya Mputu thủ vai nữ chính. Đạo diễn người Senegal Alain Gomis lấy cảm hứng làm phim từ tình yêu âm nhạc dân gian Congo. Đây là lần thứ hai đạo diễn 45 tuổi tranh giải ở Berlin. Lần đầu là năm 2012 với tác phẩm Tey (Aujourd’hui).

Have A Nice Day

Bộ phim hoạt hình Trung Quốc đầu tiên được chọn vào hạng mục tranh giải tại LHP Berlin 2017 là tác phẩm thuộc thể loại Neo-noir (dòng phim noir hiện đại, ra đời sau thập niên 60, có màu nhưng vẫn kết hợp yếu tố noir cổ điển). Phim dài 75 phút, kể về một tài xế cướp tiền của ông chủ để trả phí phẫu thuật thẩm mỹ cho vị hôn thê. Have a nice day do nhà làm phim hoạt hình Liu Jian đạo diễn. Ông từng theo học hội họa đương đại và gây chú ý với nhiều triển lãm tranh. Tác phẩm đầu tay của Liu mang tên Pierching 1 ra mắt ở LHP hoạt hình quốc tế Annecy 2010 và giành nhiều giải danh giá.

The Other Side of Hope (Toivon tuolla puolen)

The Other Side of Hope thu hút sự chú ý của giới quan sát tại LHP Berlin năm nay. Đây là phim thứ hai trong bộ ba tác phẩm về thành phố cảng của đạo diễn Kaurismaki, phim đầu là Le Havre năm 2011.

The Other Side of Hope kể hai câu chuyện tách biệt được hợp làm một sau 45 phút phim. Câu chuyện đầu của Khaled - một người tị nạn Syria tìm kiếm nơi trú ẩn ở Helsinki, Phần Lan. Câu chuyện thứ hai xoay quanh Wikström - một thương nhân đang trên đường du ngoạn bỗng quyết định dừng chân ở Helsinki, mở một nhà hàng đồng thời thử vận may ở các sòng bạc. Sau khi bị nhà cầm quyền từ chối đơn tị nạn, Khaled sống lang thang trên đường phố và chịu sự kỳ thị cho đến ngày anh gặp Wikström.

On the Beach At Night Alone

Phim mới của đạo diễn Hong Sang-soo có sự góp mặt của Kim Min-hee - ngôi sao đình đám với tác phẩm Người hầu gái của Park Chan-wook năm 2016. Trước đó, đạo diễn Hong và Kim Min-hee từng hợp tác thành công với Right Now, Wrong Then.

Trong phim, Kim Min-hee vào vai nữ diễn viên Younghee, người ngoại tình với một người đàn ông có vợ. Cảm thấy tội lỗi, Younghee quyết định ra nước ngoài và điểm dừng chân của cô là thành phố cảng Hamburg, Đức. Tại đây, những giờ phút bình yên, hòa mình vào thiên nhiên giúp cô thăng bằng cảm xúc và nhìn lại những khát vọng của bản thân.

Spoor

Nữ kỹ sư về hưu Duszejko sống ẩn dật trong một ngôi làng ở hẻm núi gần biên giới Ba Lan và Cộng hòa Czech. Bà là người ăn chay, một nhà chiêm tinh có tính cách kỳ cục nhưng đầy lôi cuốn. Một ngày, những chú chó yêu quý của bà đột nhiên biến mất. Trong một đêm đông đầy tuyết, bà phát hiện xác chết của người hàng xóm và cạnh đó là dấu chân hươu. Liên tiếp nhiều người chết một cách bí ẩn theo cách tương tự. Tất cả họ đều là trụ cột của ngôi làng, đồng thời là những người đam mê săn bắn. Phải chăng những người đàn ông bị giết bởi những con thú hoang? Hay ai đó đã âm mưu sát hại họ để trả thù? Nữ kỹ sư Duszejko nằm trong danh sách bị tình nghi.

Trong Spoor, nữ đạo diễn tài năng người Ba Lan Agnieszka Holland gây ấn tượng với những cảnh quay thiên nhiên hoang sơ. Bà pha trộn chất hài hước trong những bộ phim trinh thám với sự phấn khích mà những tác phẩm eco-thriller (phim kinh dị có bối cảnh, chủ đề sinh thái) mang lại.

Theo học tại FAMU - trường nghệ thuật và làm phim danh tiếng ở Cộng hòa Czech, Agnieszka Holland sở hữu hơn 30 bộ phim và thắng nhiều giải như Emmy, Cầu Vàng, Sư tử Vàng và BAFTA. Bà có các tác phẩm In Darkness, Europa Europa và Bittere Ernte (Angry Harvest) được đề cử Oscar.

The Dinner

Trong The Dinner, đạo diễn 48 tuổi người Israel - Oren Moverman - quy tụ những tên tuổi tài năng như Laura Linney, Rebecca Hall, Chloe Sevigny, Richard Gere và Steve Coogan. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Herman Koch và mang đậm màu sắc chính trị.

Nhân vật Paul (Steve Coogan) không muốn ra ngoài ăn tối cùng anh trai Stan (Richard Gere) - một chính trị gia có tiếng và chị dâu Barbara (Chloë Sevigny). Nhưng vợ anh Claire (Laura Linney) ra sức thuyết phục. Bốn người gặp nhau ở một nhà hàng và qua mỗi lần món ăn được phục vụ, những bí mật đen tối của gia đình được phơi bày.

Phim chuyển tải thông điệp về quyền lực và trách nhiệm: làm sao để những người đi trước có thể ra quyết định đúng mà không gây hậu quả nghiêm trọng khiến thế hệ sau phải trả giá.

Đạo diễn Moeverman nổi lên với bộ phim đầu tay The Messenger năm 2009 - từng giành giải Gấu Bạc tại LHP Berlin. Tác phẩm này cũng được đề cử Oscar hạng mục "Kịch bản xuất sắc" và "gây bão" tại nhiều giải thưởng điện ảnh.

The Party

Janet (Kristin Scott Thomas) được chỉ định làm bộ trưởng trong "nội các bóng tối" (shadow cabinet - nhóm người gồm các thành viên lãnh đạo, những người ngồi ghế đầu trong nghị viện của đảng đối lập). Đây được xem là một thành tựu đáng kể trong sự nghiệp chính trị của Janet. Cô và chồng - Bill (Timothy Spall) - ăn mừng chiến thắng cùng vài người bạn trong bữa tiệc tại gia ở London (Anh). Sự kiện bỗng biến thành thảm họa khi Bill bất ngờ tiết lộ vài sự thật gây sốc cho người có mặt. Tình yêu, tình bạn, những động cơ chính trị bị đem ra mổ xẻ.

The Party thuộc thể loại hài kịch đen (dark comedy - yếu tố hài dựa trên sự nhạo báng với chủ đề liên quan đến cái chết, thảm họa...). Phim có sự góp mặt của dàn sao thực lực như Emily Mortimer, Kristin Scott Thomas, Cillian Murphy và Timothy Spall. Tác phẩm dài 71 phút, khung hình đen trắng, do nhà làm phim gạo cội người Anh Sally Potter đạo diễn.

Hoàng Phương