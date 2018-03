15 phim truyền hình Hàn Quốc được fan quốc tế xem nhiều nhất

"Vì sao đưa anh tới" (My love from the star) kể về chuyện tình lãng mạn của diễn viên lắm chiêu Chun Song Yi và chàng trai ngoài hành tinh - Do Min Joon. Phim mang màu sắc siêu thực, có sự góp mặt của dàn diễn viên đẹp và nổi tiếng như Jeon Ji Hyun, Kim Soo Hyun, Park Hae Jin, Yoo In Na... Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Jeon Ji Hyun sau 14 năm vắng bóng.