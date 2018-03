15 phim ra rạp Việt tháng 2

10 phim độc lập Âu Mỹ hứa hẹn gây tiếng vang năm 2017 / Những phim Hàn Quốc hứa hẹn gây sốt năm 2017

The Great Wall (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 3/2

Với mức đầu tư 150 triệu USD, đây là phim có kinh phí cao nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bom tấn của nhà làm phim gạo cội Trương Nghệ Mưu đánh dấu lần đầu tiên ngôi sao Hollywood – Matt Damon – xuất hiện trên màn ảnh rộng châu Á.

Tác phẩm kể về hai gã lính đánh thuê châu Âu - là William Garin (Matt Damon) và Pero Tovar (Pedro Pascal) - lưu lạc ở Trung Hoa thời cổ đại. Khi loài quái vật tên là Thao Thiết hung hãn tấn công thành trì, William chiến đấu bảo vệ người Hoa. Nhận ra sự mưu dũng của anh, Lâm Mai (Cảnh Điềm) – con gái của Nguyên soái Cấm Quân Vô Ảnh – chiêu mộ anh vào đội quân chống quái vật. Khi trận chiến mang vận mệnh quốc gia đi đến hồi sinh tử cũng là lúc William tìm được công thức làm thuốc súng.

Monster Trucks (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 3/2

Monster Trucks là phim mới do đạo diễn Chris Wedge (Kỷ băng hà) thực hiện, có ngân sách 125 triệu USD. Chuyện kể về Tripp (Lucas Till) - một học sinh không mấy nổi bật trong lớp, sống với mẹ và bạn trai cảnh sát trưởng của mẹ. Cậu thường bị chế nhạo vì phải bắt xe bus đi học. Vào những ngày không phải tới trường, Tripp làm việc chăm chỉ tại garage ô tô cũ, nhặt nhạnh phụ tùng để mong một ngày lắp được chiếc xe đua cho riêng mình.

Một ngày, giàn khoan dầu của địa phương xảy ra sự cố, khiến nhiều sinh vật trong lòng đất thoát ra và một con trốn được đến chỗ garage của Tripp.

Bạn gái tôi là sếp (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 3/2

Bạn gái tôi là sếp là bản làm lại phim hài Thái Lan ATM: Er Rak Error. Tác phẩm do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, quy tụ Miu Lê và Đỗ An trong hai vai chính. Câu chuyện bắt đầu ở một ngân hàng có quy định cấm nhân viên yêu nhau. Dù vậy, sếp nữ khó tính tên Oanh lại lén lút hẹn hò với chàng nhân viên tên Cường. Để tiến tới hôn nhân, một trong hai người phải nghỉ việc tại công ty.

Do sai sót, một cây ATM ở Cần Thơ cho tiền gấp bốn lần bình thường. Một số người phát hiện ra điều này liền chiếm đoạt số tiền dư. Oanh và Cường cùng đến giải quyết và tự đặt ra trò cá cược - ai thu hồi được khoản tiền trước sẽ không phải bỏ việc. Mọi việc lúc đầu tưởng đơn giản, nhưng rồi các tình huống trớ trêu liên tiếp xảy ra khiến nhiệm vụ của họ bội phần khó khăn.

John Wick: Chapter 2 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/2

Năm 2014, John Wick bất ngờ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng những người yêu thích phim hành động. Phim kể về sát thủ John Wick (Keanu Reeves thủ vai) đã rửa tay gác kiếm nhưng buộc phải tái xuất giang hồ sau khi một tên du thủ du thực giết chết con chó của anh. Các pha hành động đẹp mắt với tiết tấu nhanh giúp phim đạt doanh thu gần 100 triệu USD trên toàn cầu.

Năm nay, câu chuyện về Wick được tiếp tục với John Wick: Chapter 2. Trong phần mới, John Wick nhận được lời đề nghị giúp một cộng sự cũ nắm quyền kiểm soát một tổ chức bí mật. Để làm điều này, Wick phải tới Rome (Italy) và đương đầu với những tên sát thủ nguy hiểm nhất thế giới. Trong Chapter 2, Keanu Reeves tái ngộ bạn diễn The Matrix là Laurence Fishburne.

Resident Evil: The Final Chapter (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/2

Phần sáu dự kiến khép lại loạt phim kinh dị xoay quanh hành trình 15 năm trên màn bạc của đả nữ Alice (Milla Jovovich đóng).

Trận chiến ở phần phim trước hóa ra chỉ là cái bẫy. Trong phần này, Alice phải quay trở về thành phố Racoon, nơi bắt đầu và cũng là điểm kết thúc cho mọi chuyện. Với sự trở lại của tiến sĩ Isaacs, Resident Evil: The Final Chapter hứa hẹn là phần phim đen tối nhất của loạt phim. Không những thế, bộ phim cuối cùng này giải thích mọi bí ẩn xuyên suốt 15 năm trên màn ảnh của Resident Evil. Đồng thời, phim gây tò mò về việc đả nữ Alice dùng cách gì để giải quyết đại dịch xác sống vốn tiêu diệt gần hết nhân loại.

Fifty Shades Darker (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/2

Fifty Shades Darker là tập phim thứ hai chuyển thể từ loạt tiểu thuyết gợi dục ăn khách của nữ văn sĩ E. L. James. Phần một ra mắt năm 2015 bị khán giả và giới chuyên môn chê bai nhưng vẫn tạo nên cơn sốt phòng vé với 571 triệu USD doanh thu. Nội dung phần mới kể về những nỗ lực của Christian (Jamie Dornan) nhằm kéo Ana (Dakota Johnson) quay lại với anh. Cô nữ sinh ngây thơ chấp nhận đối mặt với rủi ro từ những hành vi tình dục quái đản bí mật của Christian.

Loạt trailer của Fifty Shades Darker chứa nhiều cảnh quay nóng bỏng và ướt át giữa cặp sao chính. Phim mang màu sắc ma mị và giật gân hơn phần một.

The Village of No Return (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/2

Tác phẩm hài của đạo diễn Trần Ngọc Huân quy tụ Thư Kỳ và Vương Thiên nguyên. Trong phim, người đẹp mới kết hôn hóa thân thành phu nhân trưởng thôn Dụ Vượng với vết bớt hình giọt nước trên mặt.

Cuộc sống của người dân trong làng diễn ra đầy tẻ nhạt cho đến một ngày, xuất hiện vị đạo sỹ bí ẩn (Vương Thiên Nguyên) cùng chiếc mũ thần kỳ có khả năng xoá trí nhớ của con người. Sau khi được xóa trí nhớ, mọi dân làng đều quên quá khứ và có khả năng sống hạnh phúc mãi mãi. Ngay sau đó, nhưng âm mưu nguy hiểm và hài hước dần được hé lộ.

The Lego Batman Movie (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/2

Sau thành công của bộ phim The Lego Movie năm 2014 với doanh thu 469 triệu USD trên toàn thế giới, hãng Warner Bros. quyết định khai thác thêm thế giới đồ chơi Lego bằng một số bộ phim ăn theo. Mở đầu là The Lego Batman Movie.

Trong phim mới, Người Dơi trải qua hành trình tìm lại bản thân, tìm hiểu tầm quan trọng của tinh thần tập thể và tình bạn trong sứ mệnh cứu thành phố Gotham thoát khỏi kẻ thù truyền kiếp - The Joker. Will Arnett trở lại lồng tiếng cho người anh hùng Batman. Các diễn viên tham gia lồng tiếng còn có Michael Cera, Rosario Dawson Zach Galifianakis, Ralph Fiennes và danh ca Mariah Carey.

Rings (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/2

Phim là phần ba trong loạt tác phẩm kinh dị The Ring ăn khách. Phần đầu tiên ra mắt năm 2002, làm lại phim kinh dị Ringu (1998) của Hàn Quốc, sau đó thu về 250 triệu USD ở phòng vé. Phần hai là The Ring Two ra mắt năm 2005 và thu lại 162 triệu USD.

Tác phẩm mới do đạo diễn F. Javier Guiterrez thực hiện. Nội dung phim xảy ra khoảng 13 năm sau những sự kiện ở phần một, kể về một phụ nữ trẻ đối mặt với lời nguyền sẽ chết trong bảy ngày. Phim chiêu mộ các diễn viên trẻ gồm Matilda Lutz, Alex Roe và Johnny Galecki.

Vũ Văn Việt