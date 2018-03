14 phim ra rạp Việt Nam đầu năm 2016

11 phim chiếu rạp Việt Nam trong tháng 7 / 14 phim chiếu rạp Việt Nam tháng 2 và Tết Nguyên đán

1. Hoàng tử bé (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 8/1

Được xây dựng từ cuốn sách The Little Prince (Hoàng tử bé) nổi tiếng của Antoine de Saint-Exupéry, bộ phim hoạt hình cùng tên của đạo diễn Mark Osborne sẽ ra rạp vào dịp đầu năm mới. Phim được kể dưới góc nhìn của cô gái nhỏ và người hàng xóm - một phi công già lập dị - từng có cuộc phiêu lưu và tìm thấy Hoàng tử bé. Tác phẩm hoạt hình này được thực hiện trong 5 năm, với sự pha trộn của phong cách Stop-motion và CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính).

2. Điệp vụ chân dài (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 8/1

Điệp vụ chân dài từng bị chỉ trích khi tung poster kỳ quái, với ba nhân vật nam giả gái, đội tóc giả, mang giày cao gót và thoát y. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai của nhà sản xuất phim đồng tính Cầu vồng không sắc - đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến. Phim có sự góp mặt của các gương mặt trẻ như Kỳ Hân, Hữu Vi, Chan Than San...

3. Cuộc đời của Yến (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 8/1

Cuộc đời của Yến là tác phẩm được chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim Việt Nam 2015. Bộ phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lấy bối cảnh trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945, xoay quanh số phận của Yến và cuộc hôn nhân sắp đặt từ nhỏ giữa. Phim cũng đánh dấu dự án điện ảnh đầu tay của diễn viên Minh Hương (từng được biết đến với phim Nhật ký Vàng Anh).

4. The Big Short (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 8/1

The Big Short có sự tham gia của các tài tử đình đám ở Hollywood như Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling và Steve Carell. Họ vào vai những nhà đầu tư, nhìn thấy cuộc khủng hoảng tài chính trước khi nó diễn ra năm 2008. Khi bốn người phán đoán được nền kinh tế toàn cầu đang sụp đổ, họ nảy ra một ý tưởng kinh doanh táo bạo. Cả bốn nam diễn viên chính đều nhận cát-xê kếch xù khi tham gia bộ phim.

5. Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 8/1

Alvin and the Chipmunks: The Road Chip nối tiếp câu chuyện về ba nhân vật sóc chuột - Alvin, Simon và Theodore. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong cả loạt phim không có sự xuất hiện của nhân vật phản diện Ian Hawke (do David Cross thủ vai) - kẻ từng khiến bộ ba sóc chuột điêu đứng trong ba tập trước.

Lần này, ba bạn nhỏ có hành trình tới New York để thực hiện một phi vụ đặc biệt. Do hiểu nhầm, Alvin, Simon và Theodore cho rằng ông chủ Dave cầu hôn cô bạn gái mới tại New York và bỏ rơi chúng. Chúng có ba ngày để khiến Dave thay đổi ý định và ngừng việc cầu hôn.

6. Liên minh huyền thoại (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 15/1

Liên minh huyền thoại được xây dựng dựa trên game cùng tên, với sự tham gia của các diễn viên trẻ như Huỳnh Anh, Hòa Hiệp, Lilly Luta, Thanh Tú, Nam Long. Phim kể về cuộc phiêu lưu của nhóm bạn trẻ trong hành trình đi tìm linh vật tại các bản làng ở núi rừng Tây Nguyên.

7. Joy (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 15/1

Bộ phim Joy kể về một nữ doanh nhân thành đạt, sống đơn thân và gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Jennifer Lawrence đảm nhận vai chính, cô tỏ ra phấn khích khi được vào vai một nhân vật được đánh giá là có tính cách phức tạp nhất mà đạo diễn David O. Russell từng xây dựng.

8. The 5th Wave (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 15/1

The 5th Wave là bộ phim xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ăn khách cùng tên của nhà văn Rick Yancey. Phim kể về cuộc chạy trốn của Cassie (Chloë Grace Moretz) để thoát khỏi cuộc tấn công toàn cầu của thế lực bí hiểm ngoài trái đất và tìm cậu em trai thất lạc. Chloë Grace Moretz - người từng bị đồn hẹn hò con trai David Beckham - đảm nhận vai chính, bên cạnh Nick Robinson và Alex Roe.

9. Ride Along 2 (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 15/1

Ride Along 2 là tác phẩm hành động hài của đạo diễn Tim Story. Đây là phần tiếp theo của Ride Along ra mắt năm 2014, với sự trở lại của hai diễn viên Ice Cube và Kevin Hart. Vào năm 2014, phần một của phim thu về 154 triệu USD, gấp sáu lần so với kinh phí thực hiện.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Ben (Kevin Hart đóng) - lúc này đã là một viên cảnh sát đầy nhiệt tình ở Atlanta (Mỹ) nhưng vẫn giữ nguyên bản tính hậu đậu - đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới cô nàng nóng bỏng Angela (Tika Sumpter).

10. The Danish Girl (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 15/1

The Danish Girl gây chú ý khi đề cập tới vấn đề đồng tính. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật, do đạo diễn Tom Hooper thực hiện, được đánh giá là ứng viên của mùa Oscar 2016.

Phim lấy bối cảnh ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào thập niên 1920, kể về cuộc sống của họa sĩ nổi tiếng Einar Wegener (hay Lili Elbe khi đã là phụ nữ), một trong những người chuyển giới đầu tiên trên thế giới. Lili Elbe (tài tử Eddie Redmayne đảm nhận) từng có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc với họa sĩ Gerda Wegener (Alicia Vikander đóng). Gerda vô tình kéo chồng mình vào một cuộc chơi, khiến ông nhận ra giới tính thật của mình.

11. 13 giờ: Lính ngầm Benghazi (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 22/1

Phim dựa trên câu chuyện có thật, được kể lại trong cuốn tiểu thuyết 13 Hours (2013) của tác giả Mitchell Zuckoff. Đạo diễn Michael Bay vừa chỉ đạo phim, vừa chịu trách nhiệm sản xuất tác phẩm về đề tài khủng bố này.

13 Hours nói về hành trình đầy mạo hiểm của sáu thành viên đội an ninh, phải chiến đấu bảo vệ đặc khu Bộ ngoại giao Mỹ tại Benghazi (thành phố lớn thứ hai ở Libya) sau khi những kẻ Hồi giáo cực đoan tấn công vào ngày 11/9/2012.

12. Steve Jobs (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 22/1

Bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của Steve Jobs có sự tham gia của nhiều tên tuổi lừng lẫy ở Hollywood như Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Sarah Snook, Jeff Daniels... Mối quan hệ của huyền thoại Apple với gia đình cũng được tiết lộ phần nào trong tác phẩm này.

13. The Revenant (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 29/1

Leonardo DiCaprio khẳng định trên Variety: "The Revenant là phim thử thách nhất trong sự nghiệp diễn viên của tôi. Làm phim này giống như leo núi đá mà không có dây thừng. Lúc nhận lời tham gia dự án, tôi hiểu mình sẽ phải trải qua những gì".

Tác phẩm thuộc thể loại giật gân miền Tây pha trộn tiểu sử do đạo diễn Alejandro González (tác giả Birdman) thực hiện. Kịch bản The Revenant chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy bối cảnh đầu thế kỷ 19 ở miền Tây hoang sơ nước Mỹ.

14. Siêu trộm (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 29/1

Siêu trộm khai thác đề tài về hacker, vốn chưa được ưu ái nhiều trên mản ảnh rộng Việt Nam. Phim có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân, diễn viên Hàn Quốc Teo Yoo, bé Thanh Mỹ, Nhung Kate, Mai Thế Hiệp...

Tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần ra rạp vào dịp giáp Tết Nguyên Đán và được kỳ vọng là một lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ lễ.

Thùy Liên