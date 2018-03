14 phim chiếu rạp Việt Nam trong tháng 8

Những quái vật dễ thương tái xuất với ‘Monsters University’ / 'Xì Trum 2' quậy tưng rạp chiếu Việt tháng 8

1. The Wolverine 3D Atmos (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 2/8

Là một trong những bom tấn cuối cùng của hè này, The Wolverine mở màn cho các rạp chiếu Việt Nam trong tháng 8. Phim lấy bối cảnh sau những sự kiện xảy ra trong X-Men: The Last Stand. Lần này, Người Sói Wolverine không còn đứng trong hàng ngũ Dị Nhân nữa và buộc phải đối phó với những khó khăn của bản thân. Anh bị đẩy vào vào cuộc chiến bất đắc dĩ, đứng giữa những lựa chọn cam go: là người bất tử hay trở thành một người phàm, tình yêu hay thù hận…

Phim có sự kết hợp Đông Tây từ những pha chiến đấu súng đạn tới những màn nghẹt thở của kiếm Nhật hay vũ khí của ninja. The Wolverine cũng là tác phẩm đầu tiên ra rạp Việt Nam với hệ thống âm thanh mới – Dolby Atmos với 64 loa độc lập được gắn trên trần và xung quanh phòng chiếu nhằm tạo cảm giác thật hơn.

2. Hợp đồng chia tay (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 2/8

Đối thủ phòng vé của The Wolverine là bộ phim tình cảm Hoa ngữ có sự tham gia của tài tử Đài Loan – Bành Vu Yến. Phim là câu chuyện về một đôi tình nhân từ thời trung học. Vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Lý Hành bất ngờ cầu hôn Tiếu Tiếu. Tuy nhiên, Tiếu Tiếu lại từ chối lời cầu hôn này với lý do cô nghĩ Lý Hành chưa sẵn sàng. Họ đã có một cuộc cãi vã nảy lửa. Lý Hành không biết rằng Tiếu Tiếu đang che giấu một bí mật kinh hoàng.

Cuối cùng, cô đưa ra một hợp đồng chia tay: nếu cả hai duy trì được cuộc sống độc thân trong vòng 5 năm tới, họ sẽ làm đám cưới. Rồi họ chia tay và 5 năm trôi qua, tin rằng Lý Hành vẫn đang chờ đợi mình, Tiếu Tiếu kiên nhẫn chờ cuộc gọi của anh. Đến một ngày, Lý Hành liên lạc lại để mời cô tới dự đám cưới của mình. Bàng hoàng và kinh ngạc, Tiếu Tiếu hạ quyết tâm giành lại tình yêu bằng mọi giá - ngay cả khi bí mật từng khiến họ chia tay vẫn còn nhức nhối…

3. Odd Thomas (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 2/8

Cuối hè, khán giả cũng được thưởng thức một bộ phim trinh thám, ly kỳ nghẹt thở. Odd Thomas là câu chuyện kể về chàng trai sở hữu khả năng giao tiếp với các linh hồn đã khuất. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ họ hoàn thành tâm nguyện chưa thành và cùng vị cảnh sát trưởng nhân hậu Wyatt Porter ở thị trấn nhỏ Pico Mundo ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn với chứng phàm ăn kỳ lạ và bóng ma linh cẩu luôn đi theo hắn khiến cuộc sống của Odd cũng như những người xung quanh cậu thay đổi mãi mãi.

4. The Heat (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 9/8

Khán giả yêu mến nữ diễn viên Sandra Bullock có dịp gặp lại cô trong bộ phim hài mới nhất có tên The Heat – đóng cùng ngôi sao hài nổi danh không kém là Melissa McCarthy. Phim nói về một cô cảnh sát đầy tham vọng đang tìm kiếm cơ hội thăng chức nhưng cô không sao hòa nhập được với phong cách làm việc của đồng sự.

Sức hút của bộ phim sẽ được thể hiện trong những màn chọc cười có phần “người lớn” hay những tình huống khá nhạy cảm cũng như pha chút hành động của hai cô nàng cảnh sát cục mịch. The Heat cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Sandra Bullock sau một thời gian dài vắng bóng.

5. R.E.D. 2 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 9/8

R.E.D. phần đầu tiên ra mắt năm 2010 từng cho người xem thấy rằng “gừng càng già càng cay” khi những cựu điệp viên ra tay thì “không gì là không thể”. Nối tiếp thành công của phần một, các nhà sản xuất đưa trở lại màn ảnh những ngôi sao kỳ cựu như John Malkovich, Bruce Willis, Helen Mirren trong phần hai. Những tên tuổi mới tham gia phần này là tài tử Hàn Quốc, Lee Byung Hun, và minh tinh Catherine Zeta Jones. Cả nhóm sẽ cùng chạy đua theo đuổi một thiết bị hạt nhân bị mất tích.

6. Xì Trum 2 – 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 9/8

Một trong những cái tên được chờ đợi nhất tháng này là Xì Trum 2. Sau ba năm kể từ phần một, những nhân vật da xanh tí hon trở lại màn ảnh và đưa khán giả du lịch tới Paris. Phim tiếp tục câu chuyện về cuộc đối đầu dài kỳ giữa những Xì Trum hiền lành thân thiện với lão phù thủy Gà Mên. Sau khi âm mưu ở phần đầu thất bại, Gà Mên cư ngụ tại thế giới loài người. Với phép thuật từ cây gậy thần, hắn khiến tất cả tin mình là một ảo thuật gia đại tài với những chiêu trò biến hóa.

Không chịu ngủ yên trên vinh quang cùng con mèo thân cận, Gà Mên tạo ra Tí Hư, những sinh vật có ngoại hình giống Xì Trum nhưng tâm địa xấu xa. Hai Tí Hư được giao nhiệm vụ tới làng Xì Trum để bắt cóc Tí Cô Nương nhằm phục vụ cho một âm mưu đen tối. Vì chuyện này, Tí Vua cùng ba Tí khác buộc phải quay lại thế giới loài người, cầu viện anh bạn Patrick Winslow để giải cứu Tí Cô Nương. Nhưng bản thân Patrick cùng vợ Grace và con trai Blue cũng đang gặp rắc rối với người cha dượng của anh...

7. Killing Season (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 16/8

Hai tài tử gạo cội Robert de Niro và John Travolta hợp tác trong bộ phim hành động, hình sự có tên Killing Season. Nhân vật chính của phim là Benjamin Ford, một cựu chiến binh người Mỹ, sống ẩn dật giữa vùng núi Appalachian để quên đi quá khứ đau thương mà ông từng phải trải qua trong cuộc chiến Bosnia. Tới một ngày, Emil Kovac, một du khách châu Âu tìm đến túp lều của Benjamin để tạm nghỉ chân. Nhưng thực chất, Kovac là một cựu chiến binh người Bosnia, tới vùng núi hiểm trở này để đòi món nợ máu…

8. Monsters University 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 16/8

Bộ phim hoạt hình cuối cùng của mùa phim hè năm nay được chiếu ở Việt Nam là Monsters University của “đại gia” Pixar. Các quái vật trong Monsters Inc trở lại và tiếp tục khuấy động không khí sôi động của mùa hè. Đây không phải là phần tiếp theo mà là phần trước với các sự kiện xảy ra khi Mike và Sullivan chưa quen nhau. Monsters University sẽ đưa người xem quay trở lại nơi bắt đầu tình bạn của hai nhân vật đầy vui nhộn của công ty Quái vật – Monsters Inc. Phim nói về giai đoạn Mike và Sullivan trở thành những chàng tân sinh viên trên con đường khẳng định bản thân cũng như quá trình trở thành bạn thân của họ.

9. Grown Ups 2 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 16/8

Ra mắt phần đầu năm 2010, Grown Ups đã trở thành bộ phim hài ăn khách nhất của Adam Sandler. Phần này tiếp tục kể câu chuyện về anh chàng Lenny Feder hài hước. Sau khi đưa gia đình trở về quê nhà, Lenny cùng các bạn học thêm được nhiều điều từ những đứa con vào ngày cuối cùng chúng đi học. Ngoài Adam Sandler, phần hai có sự tham gia của David Spade, Kevin James, Chris Rock, Salma Hayek và cả “người sói” Taylor Lautner.

10. Lửa Phật (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 23/8

Bộ phim Việt duy nhất ra rạp vào dịp cuối hè là Lửa Phật của Dustin Nguyễn. Đây là một tác phẩm mang phong cách kết hợp giữa sự cổ điển và hiện đại, lấy cảm hứng từ văn minh công nghiệp phương Tây thế kỷ 19, trong đó những đồ vật đều được cách điệu theo kiểu dáng của những cỗ máy đồ sộ, phức tạp, hoạt động bằng bánh răng và động cơ hơi nước. Nội dung phim vẫn được giữ kín vì Dustin Nguyễn muốn gây bất ngờ cho khán giả. Phim còn có sự tham gia của Thái Hòa, Ngô Thanh Vân và Đinh Ngọc Diệp.

11. Elysium (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 23/8

Sau Oblivion, After Earth, Pacific Rim, Elysium tiếp tục khai thác đề tài Trái Đất hậu tận thế. Vào năm 2159, có hai tầng lớp người tồn tại trong xã hội - những người rất giàu có sống trên trạm không gian nhân tạo Elysium và số còn lại là những người sống trên Trái Đất hoang tàn, ô nhiễm. Thư ký Rhodes (Jodie Foster) là một viên chức chính phủ cương trực, hoạt động không ngừng nghỉ để thực thi những đạo luật chống nhập cư và làm quấy rối cuộc sống xa xỉ của công dân Elysium.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được người dân trên Trái Đất vượt biên bằng mọi cách. Max (Matt Damon), một gã dân Trái Đất bình thường, khi tìm cách vào Elysium không may bị dồn vào đường cùng. Anh đồng ý nhận một sứ mạng khiến ai cũng nản lòng nhưng nếu thành công sẽ cứu rỗi cuộc đời, thậm chí mang lại bình đẳng cho thế giới vốn đang bị phân cực.

12. The Internship (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 23/8

Những ai hâm mộ Google có cơ hội được thăm quan Tổng hành dinh của “ông trùm” thế giới mạng này qua bộ phim The Internship. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của hai danh hài Owen Wilson và Vince Vaughn kể từ sau The Wedding Crashers vào năm 2005. Trong phim, cả hai vào vai hai kẻ vô dụng lần lượt vượt qua những khó khăn để trở thành thực tập sinh của Google và sau đó thành nhân viên chính thức của tập đoàn danh tiếng này.

13. Percy Jackson: Sea of Monsters 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 30/8

Mùa hè này dường như đánh dấu sự trở lại của rất nhiều nhân vật sau ba năm. Sau các cựu điệp viên của R.E.D., các chú Xì Trum và Adam Sandler, khán giả tiếp tục được gặp lại cậu bé Á thần Percy Jackson trong phần hai của bộ phim cùng tên. Phim tiếp nối câu chuyện từ phần một. Sau quá trình bỡ ngỡ khi phát hiện ra sự thật về bản thân, anh chàng trẻ tuổi Percy Jackson bước vào quá trình huấn luyện như những Á thần khác. Nhưng bên cạnh đó, anh phải đối mặt với một kẻ thù mới nguy hiểm. Percy và các bạn lên đường đi tìm bộ lông cừu vàng để giải cứu thế giới khỏi thảm họa diệt vọng…

14. The Mortal Instruments: City of Bones (xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 30/8

Bộ phim phiêu lưu, giả tưởng của nữ diễn viên xinh đẹp Lily Collins khép lại mùa phim hè năm nay tại Việt Nam. Nội dung phim xoay quanh Clary Fray, một cô gái tuổi teen bình thường bỗng một ngày nọ phát hiện ra sự thật về quá khứ và dòng máu nửa thiên thần của mình. Khi mẹ cô bị một con quỷ tấn công và bắt cóc, cuộc sống của Clary thay đổi hoàn toàn.

Cô lên đường tìm mọi cách để đưa mẹ trở lại. Nhờ năng lực mới, Clary có thể nhìn thấu quỷ dữ ở thành phố New York. Nhiệm vụ của cô là rèn luyện kỹ năng, phép thuật để trở thành một Shadow Hunter (Người săn bóng tối) mới và giải cứu mẹ mình…

Nguyên Minh