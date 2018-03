13 trailer phim đặc sắc năm 2016

Trailer ngập pha hành động của 'Fast & Furious 8' hot nhất tuần / Trailer ngập cảnh bắn giết của tài tử 'Ma trận' hot nhất tuần

The Handmaiden (xem trailer)

Tác phẩm đồng tính nữ đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn Hàn Quốc kỳ cựu - Park Chan Wook (từng làm Oldboy đình đám). Trailer giàu chất kịch tính và nhục dục với cách cắt cảnh nhanh, nhịp điệu linh hoạt và những hình ảnh kích thích thị giác. Những tiếng thở hắt được lồng ghép làm tăng thêm yếu tố gợi tình đến từ hai nhân vật nữ.

Jackie (xem trailer)

Trong phim, Natalie Portman thủ vai Jackie Kennedy, vợ của Tổng thống John F. Kennedy. Tác phẩm xoay quanh quãng đời biến cố của Đệ nhất phu nhân sau khi chồng bị ám sát. Nhiều nội dung được lấy từ cuộc phỏng vấn năm 1963 của Jackie với nhà báo Theodore H. White thuộc tạp chí Life. Phần nhạc phim ám ảnh của Mica Levi chèn lên bài hát Camelot của Richard Burton khiến trailer nặng tính tâm lý hơn các phim tiểu sử thông thường. Những khung hình nhuần nhị thay đổi giữa cuộc sống hào nhoáng của một Đệ nhất phu nhân và nỗi cô đơn khi bà mất chồng giúp đoạn phim gây ấn tượng.

Moonlight (xem trailer)

Trailer đầu tiên của Moonlight khiến tác phẩm được xem là một đối thủ tiềm năng trên đường đua giải thưởng Oscar ngay sau khi ra mắt. Trong hai phút, cách cắt dựng khéo léo khiến khán giả có cái nhìn khái quát về cuộc đời biến động của một người đàn ông đồng tính. Hãng phát hành A21 hài lòng đến mức không cần tung thêm trailer nào nữa. Hiện Moonlight vừa nhận sáu đề cử Quả Cầu Vàng, bao gồm "Phim chính kịch hay nhất" và hai đề cử diễn xuất cho Mahershala Ali và Naomie Harris.

La La Land (xem trailer)

Ryan Gosling vào vai nghệ sĩ nhạc jazz, còn Emma Stone hóa thân thành một nữ diễn viên tiềm năng. Cả hai gặp nhau, đắm say trong tình yêu nhưng rồi lạc lối khi theo đuổi danh vọng ở Hollywood. Teaser đầu tiên phô diễn chất giọng của Gosling với bài City of Stars, đồng thời gợi nhớ thời hoàng kim của điện ảnh. Cảm xúc của hai nhân vật được bồi đắp chậm rãi, để rồi bùng nổ với nụ hôn nồng nàn ở cuối đoạn video.

Sausage Party (xem trailer)

Sausage Party là tác phẩm hoạt hình lập dị kể về một nhóm đồ ăn ở siêu thị. Phim gắn mác 17+ vì nội dung nhạy cảm không phù hợp cho trẻ em. Trailer mở đầu dễ thương theo phong cách hoạt hình Pixar, rồi bất ngờ chuyển sang những trường đoạn bạo lực và chửi thề khiến người xem ngỡ ngàng. Tác phẩm do biên kịch, nhà sản xuất Seth Rogen và Evan Goldberg thực hiện. Có kinh phí chỉ 19 triệu USD, Sausage Party trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu lên đến 140 triệu USD.

The Eyes of My Mother (xem trailer)

Đạo diễn Nicolas Pesce thực hiện một phim kinh dị độc lập với chỉ hai màu đen trắng. Tác phẩm thuộc hàng rùng rợn nhất năm với chủ đề sát nhân bệnh hoạn và đặc biệt là cảnh móc mắt người sống. Trailer kết hợp phần hình ảnh kinh khủng và thứ âm nhạc chói tai tạo cảm giác hoảng sợ cho khán giả. Khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance, phim gây phân cực trong giới phê bình vì nội dung nhạy cảm.

The American Honey (xem trailer)

Shia Labeouf và Sasha Lane hóa thân thành cặp thanh niên nổi loạn trong phim hành trình 17+. Tác phẩm đoạt giải Jury Prize (giải của ban giám khảo) ở Liên hoan phim Cannes. Trailer nhấn mạnh tinh thần tự do nhuốm màu nổi loạn, phô bày qua nhiều cảnh đường phố có tính ngẫu nhiên cao. Ngoài ra, từng khung hình đều có chất thơ kết hợp cùng phần nhạc phim thể hiện sự bất cần của tuổi trẻ.

The Neon Demon (xem trailer)

The Neon Demon đánh dấu sự tái xuất ngoạn mục của nhà làm phim Nicolas Winding Refn, sau tác phẩm Drive (từng đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" ở Liên hoan phim Cannes năm 2011). Trailer mới được đánh giá cao với phần hình ảnh gây sốc của đạo diễn Đan Mạch và chất nhạc điện tử khêu gợi của Cliff Martinez. Chúng thể hiện hoàn hảo tinh thần chung của tác phẩm - một phim kinh dị nghệ thuật, từ bỏ cấu trúc thông thường của điện ảnh.

The Alchemist Cookbook (xem trailer)

The Alchemist Cookbook kể về một người đàn ông sống biệt lập ở vùng hoang sơ của Grand Rapids, Michigan (Mỹ). Bị hoang tưởng về kho báu, anh ta gọi một con quỷ thời cổ đại. Cũng như bản thân bộ phim, trailer phá vỡ mọi nguyên tắc với cách kể chuyện lập dị, vừa hài hước lại vừa điên rồ. Đặc biệt, đoạn video không ngần ngại lồng ghép nhiều lời bình luận của giới phê bình.

A Cure for Wellness (xem trailer)

Phim mới của đạo diễn Gore Verbinski đến tháng hai năm 2017 mới công chiếu nhưng trailer gây ấn tượng ngay từ khi ra mắt. Nội dung phim kể về chàng nhân viên trẻ được cử đi giải cứu vị CEO của công ty bị mắc kẹt ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe bí ẩn. Khi đến nơi, anh nhận ra nơi này ẩn chứa những bí mật kinh hoàng có thể khiến con người phát điên. Trailer tràn ngập những hình ảnh khó hiểu như các bể bơi kỳ lạ và hàng trăm con lươn quấn chặt thân thể một người đàn ông.

Get Out (xem trailer)

Cũng như A Cure for Wellness, trailer của Get Out hấp dẫn khán giả nhờ màu sắc bí ẩn. Nghệ sĩ hài Jordan Peele thực hiện một phim kinh phí thấp cho hãng Blumhouse với đề tài phân biệt chủng tộc. Nội dung phim kể về một chàng trai da đen trẻ tuổi đến điền trang của bạn gái và phát hiện nhiều người da màu bị mất tích. Độ điên rồ tăng dần trong trailer với cách cư xử kỳ quái của các nhân vật và nhiều lời bình luận về vấn đề chủng tộc.

Evolution (xem trailer)

Tác phẩm tuổi vị thành niên - Evolution - là sự pha trộn của phong cách nghệ thuật Pháp và chất kinh dị của đạo diễn David Cronenberg. Khi Nicholas nhìn thấy một xác chết ở đại dương, cậu bé bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của mình giữa một thị trấn toàn những người phụ nữ và những cậu bé. Không khí rùng rợn được tạo ra bằng tông màu nhợt nhạt và những khung hình tĩnh kéo dài, tách biệt hẳn với dòng phim kinh dị quen thuộc của Hollywood.

Voyage Of Time (xem trailer)

Tốt nghiệp ngành triết học, đạo diễn Terrence Malick chọn nghiệp điện ảnh để giãi bày tư tưởng của mình. Phim của ông luôn tràn ngập những tầng lớp ý nghĩa sâu xa ẩn sau từng khung hình. Trong hơn 40 năm, Malick chỉ làm có tám phim nhưng mỗi lần ông tái xuất đều khiến giới điện ảnh bàn tán sôi nổi. The Voyage of Time khái quát hóa chu kỳ của vũ trụ, từ lúc bắt đầu đến khi sụp đổ, từ sự sống đến cái chết, từ vũ trụ rộng lớn đến các hệ thống nhỏ của hành tinh loài người. Định dạng IMAX gia tăng sự choáng ngợp cho từng cảnh quay của bộ phim.

Ân Nguyễn