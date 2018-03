13 phim ra rạp Việt tháng 11

11 bộ phim Âu Mỹ ra rạp Việt tháng 10 / 10 phim Hollywood bị chê cười nhất từ 2010 tới nay

1. Trolls (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 4/11

Trolls là dự án hoạt hình thứ 33 của DreamWorks Animation. Phim kể về những chú quỷ lùn vui nhộn, cả ngày say sưa ca hát cho đến khi gặp phải hiểm họa từ bọn Bergen - lũ quái vật thích ăn thịt quỷ lùn. Dàn diễn viên lồng tiếng phiên bản gốc gồm các tên tuổi như Justin Timberlake, Anna Kendrick, Russell Brand, Zooey Deschanel và Gwen Stefani.

2. 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 4/11

Phim kể về bộ ba Quỳnh, Tuấn, Thành với những mối tình học đường trong sáng. Ngày Quỳnh nhận ra tình cảm dành cho Tuấn cũng là ngày anh mất. Bốn năm sau, Thành là một diễn viên nổi tiếng, Quỳnh là quản lý của anh. Khi cả hai định quen nhau thì Tuấn đột nhiên xuất hiện trở lại.

Phim đánh dấu sự trở lại của Midu với màn ảnh rộng sau bốn năm kể từ HIT: hoàng tử và lọ lem của đạo diễn Ngô Quang Hải.

3. Masterminds (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 4/11

Bộ phim hài hành động được xây dựng dựa trên sự kiện có thật của đạo diễn Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre). Cốt truyện xoay quanh David Ghantt, người bỗng phát hiện ra ý nghĩa thực sự của một cuộc phiêu lưu, vượt xa những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình. Hai ngôi sao Zach Galifianakis (phim The Hangover) và Kristen Wiig (phim Bridesmaids) tham gia tác phẩm.

4. Sadako vs. Kayako (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 4/11

Sadako vs. Kayako: Ma nữ đại chiến là bộ phim kinh dị siêu nhiên Nhật Bản do Kōji Shiraishi đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên như Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, Aimi Satsukawa.

Phim kể về câu chuyện sau khi hai nữ sinh, Yuri Kurahashi và Natsumi Ueno, mua một đầu video cũ và họ khám phá ra bên trong có một cuộn băng video chứa những hình ảnh quỷ ám.

5. Shut In (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 11/11

Shut In của đạo diễn Luc Besson có Naomi Watts thủ vai chính, bên cạnh diễn viên nhí Jacob Tremblay. Người đẹp phim King Kong vào vai một chuyên gia tâm lý trẻ em góa bụa, sống ẩn dật ở vùng thôn quê New England, Mỹ. Khi cơn bão mùa đông ập tới, cô phải tìm cách giải cứu một cậu bé trước khi tai ương xảy ra.

6. Billy Lynn's Long Halftime Walk (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 11/11

Dựa theo cuốn sách của Ben Fountain, phim kể hồi ức của sĩ quan trẻ Billy Lynn trong cuộc chiến khốc liệt tại Iraq. Tác phẩm của đạo diễn Lý An có sự góp mặt của Kristen Stewart, Vin Diesel cùng "ẩn số" Joe Alwyn trong vai chính đầu tay.

7. Sứ mệnh trái tim (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 18/11

Nhà sản xuất Thanh Thúy của Sứ mệnh trái tim từng tiết lộ con số đầu tư cho bộ phim vào khoảng 10 tỷ đồng.

Phim xoay quanh một tiểu đội công binh lên đường đến khu vực biên giới Tây Nguyên làm nhiệm vụ rà phá bom mìn còn sót lại trong một vụ nổ. Trong đó, Bách (Võ Cảnh) - quý tử nhà giàu, đàn hay hát giỏi - vào quân đội để rèn luyện bản thân. Anh vô tình gặp lại Phong Linh (Angela Phương Trinh) - người bạn thân thuở nhỏ. Sự đồng điệu cảm xúc khiến Bách và người bạn cũ yêu nhau. Trong khi đó, Phong Linh lại đang có quan hệ ân tình với Bình Trâu (Williams Belle).

8. Fantastic Beasts And Where To Find Them (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 18/11

Fantastic Beasts and Where to Find Them là bom tấn 220 triệu USD ngân sách, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Tác phẩm này là tiền truyện của loạt Harry Potter, được nữ nhà văn J.K. Rowling phát hành vào năm 2001. Câu chuyện xoay quanh thế giới phù thủy trước khi cậu bé Harry chào đời. Phim có sự tham gia của Eddie Redmayne, Colin Farrell và Samantha Morton.

9. Max Steel (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 18/11

Max Steel là câu chuyện kể về một chàng trai có tên Max McGrath sống tại một thị trấn nhỏ bé. Một ngày nọ, cậu tình cờ tìm được thứ đồ vật kỳ lạ từ trong đống đổ nát, phế liệu của người cha quá cố. Thứ đó đã cho cậu một bộ giáp với sức mạnh phi thường. Diễn viên trẻ tuổi Ben Winchell được giao vai chính trong phim.

10. The Whole Truth (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 18/11

Keanu Reeves vào vai luật sư bào chữa tìm mọi cách giúp một khách hàng 17 tuổi trắng án khi cậu bé vị thành niên bị kết tội giết chết người cha giàu có. Ngoài việc đánh dấu sự tái xuất của tài tử Ma trận, phim mới chào đón sự trở lại của nam diễn viên trẻ - Gabriel Basso - sau dự án Super 8 của J.J Abrams.

11. Moana (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 25/11

Hành trình của Moana là bộ phim hoạt hình phiêu lưu kể về hành trình phiêu lưu đầy táo bạo của Moana, một cô gái có tinh thần phóng khoáng và dũng cảm.

Cô gái 15 tuổi người Hawaii - Auli'i Cravalho - lồng tiếng cho nhân vật Moana mạnh mẽ trong hoạt hình phiêu lưu mới của Disney.

12. Dog Eat Dog (Xem trailer)

Ngày khởi chiếu: 25/11

Nicolas Cage vào vai gã tội phạm được thuê đi bắt cóc con trai địch thủ trong phim hình sự của đạo diễn Paul Schrader. Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra như mong đợi, khi bị cảnh sát truy lùng và phải đối đầu với nhiều băng đảng tội phạm khét tiếng khác.

13. Iceman 2

Ngày khởi chiếu: 25/11

Iceman 2 là phần tiếp theo của bộ phim Người Băng được phát hành vào năm 2014 của ngôi sao phim võ thuật Chân Tử Đan. Nội dung phim nối tiếp câu chuyện ở phần một, với chuyến phiêu lưu của một cẩm y vệ thời nhà Minh trong thế giới hiện đại.

Thùy Liên