13 phim chiếu rạp Việt Nam trong tháng 5

10 bom tấn phần tiếp theo được mong đợi năm 2014 / 'Phù thủy' Angelina tung phép thuật trong trailer 'Maleficent'

1. The Huntresses (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 2/5

Bộ phim cổ trang mới của điện ảnh Hàn Quốc là tác phẩm mở màn các rạp chiếu tại Việt Nam tháng 5. Bộ phim xoay quanh ba nữ thợ săn tiền thưởng xinh đẹp, sống dưới thời Chosun. Trong một lần làm nhiệm vụ, họ tình cờ nhận được một hợp đồng hết sức béo bở nhưng cũng vô cùng nguy hiểm là ngăn chặn một nhóm quý tộc đang âm mưu lật đổ Hoàng gia và cướp ngai vàng. The Huntresses có sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Ha Ji Won và Ga In - thành viên nhóm nhạc Brown Eyed Girls.

2. Adventures (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 2/5

Tác phẩm phiêu lưu của điện ảnh Nga hợp với không khí những ngày đầu hè. Adventures kể về cuộc phiêu lưu giữa ba nhà thám hiểm dưới đáy đại dương để tìm kiếm một bộ sưu tập đồ cổ quý giá của Ai Cập đã biến mất khi đang được vận chuyển trên một chiếc tàu ngầm của Đức từ năm 1942. Phim có sự góp mặt của người đẹp Svetlana Khodchenkova - mỹ nhân từng xuất hiện bên Hugh Jackman trong The Wolverine hè năm ngoái.

3. Walk of Shame (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 9/5

Những ai yêu mến nữ diễn viên Elizabeth Banks sẽ có dịp gặp lại cô tại rạp chiếu tháng này với bộ phim hài vui nhộn Walk of Shame. Sau buổi thử giọng cho công việc trong mơ của mình, cô phóng viên đầy tham vọng Meghan Miles tổ chức tiệc tùng và do cao hứng đã bị cuốn vào chuyện tình một đêm với một anh chàng lạ mặt đẹp trai (James Marsden đóng). Cô tỉnh dậy khi nhận được một tin nhắn của nhà tuyển dụng yêu cầu có mặt tại cơ quan trước 5 giờ chiều.

Tuy nhiên, Meghan lại đang ở trong tình trạng trớ trêu khi nhận ra mình bị mắc kẹt giữa trung tâm thành phố Los Angeles không mà không có tiền, điện thoại hay phương tiện đi lại. Cô nàng chỉ có 8 giờ đồng hồ để chạy đua cho kịp có mặt tại buổi phỏng vấn quan trọng nhất đời mình hoặc chấp nhận tạm biệt giấc mộng về công việc trong mơ.

4. Jack and the Cuckoo-clock Heart (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 9/5

Bối cảnh Jack and the Cuckoo-clock Heart (Trái tim không được yêu) được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, một trong những giai đoạn có nhiều phát minh và khám phá quan trọng của nhân loại. Mùa đông năm 1874 tại Edinburgh, Jack được sinh ra vào ngày giá rét nhất của lịch sử nhân loại, trái tim cậu bé trở nên đông cứng ngay khi vừa lọt lòng. Bà đỡ Madeleine cứu sống cậu bằng cách thay một chiếc đồng hồ chim cúc cu thế cho trái tim nhỏ bé. Jack đã may mắn sống sót nhờ ca phẫu thuật nhiệm màu.

Bù lại, cậu bé phải tuân thủ ba nguyên tắc vàng: thứ nhất, không bao giờ được chạm tay vào chiếc đồng hồ; thứ hai, phải biết kiềm chế sự giận dữ; thứ ba, không được phép yêu hay thậm chí chỉ là thương nhớ, tơ tưởng đến ai. Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh mà Jack nhìn thấy cô ca sĩ đường phố Acacia, những chiếc kim đồng hồ trong trái tim cậu bỗng rung động mạnh mẽ và chạy nhanh một cách bất thường…

5. Espectro (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 9/5

Bộ phim kinh dị mở đầu mùa hè năm nay là câu chuyện về nhân vật Marto, từng được biết tới như một nhà tiên tri tài năng và thành công. Tuy nhiên, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi của cô niềm tin vào linh cảm cũng như cuộc sống. Vì sợ hãi kẻ từng cưỡng bức mình sẽ tiếp tục quấy nhiễu, Marto quyết định tới sống cùng một người họ hàng. Mọi thứ tưởng như trôi qua trong bình yên đến khi cô bị ám ảnh bởi người hàng xóm kỳ quái và những ảo giác ghê rợn…

6. He Who Dares (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 9/5

He Who Dares là bộ phim kinh phí thấp của điện ảnh Anh nói về một nhóm khủng bố đeo mặt nạ tấn công và bắt cóc con gái Tổng thống. Chúng giữ con tin ở một tầng hầm và bao bọc xung quanh hàng loạt ngòi thuốc nổ. Một nhóm cảnh sát tinh nhuệ đột nhập vào căn cứ của chúng để tìm cách giải cứu con tin…

7. Godzilla 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 16/5

Xuất hiện lần đầu trên màn ảnh từ năm 1954, quái vật Godzilla đã trở thành một biểu tượng huyền thoại của điện ảnh thế giới. Trong phiên bản mới sản xuất với kinh phí 160 triệu USD, nội dung phim xoay quanh việc chính phủ Mỹ che đậy thông tin về sự tồn tại của Godzilla với toàn thế giới.

Những vụ thử hạt nhân của Mỹ vào những năm 1950 tại khu vực Thái Bình Dương chính là nỗ lực nhằm tiêu diệt Godzilla. Nhưng những nỗ lực đó đều bất thành, Godzilla nhiễm chất phóng xạ và ngày càng phát triển to hơn. Khi đạt đến kích thước khổng lồ nặng 60 nghìn tấn và chiều cao 350m, quái vật này trỗi dậy từ dưới sâu đại dương và bắt đầu đi tàn phá thế giới loài người.

8. Brick Mansions (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 16/5

Được làm lại từ tác phẩm District 13 của điện ảnh Pháp năm 2004, Brick Mansions là một trong những bộ phim cuối cùng của tài tử bạc mệnh Paul Walker. Trong phim, anh vào vai cảnh sát chìm Damien Collier thâm nhập vào khu ổ chuột có tên Brick Mansions để vô hiệu hóa một quả bom nguyên tử do băng đảng tội phạm cài đặt. Quả bom này có thể phá hủy cả thành phố Detroit. Đóng cùng Paul Walker trong bộ phim này là David Belle - người xuất hiện trong bộ phim gốc - District 13.

9. VP7500 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 16/5

Đạo diễn người Nhật - Takashi Shimizu - nổi tiếng với loạt phim kinh dị The Grudge, trở lại với tác phẩm tâm lý hồi hộp Chuyến bay VP7500. Chuyện phim diễn ra trên một chuyến bay xuyên Thái Bình Dương, khi chiếc máy bay đi vào luồng không khí xoáy trên đường bay từ Los Angeles đến Tokyo.

Khi luồng xoáy qua đi, một hành khách mắc phải một cơn co giật bí ẩn và qua đời. Cái chết khó hiểu của ông dường như là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện kỳ lạ. Khi chiếc máy bay cần tiến gần đến Nhật Bản, tất cả mọi người - từ hành khách cho đến các tiếp viên hàng không và cả cơ trưởng - đều bị tác động.

10. X-Men: Days of Future Past 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 23/5

Có kinh phí lên đến 225 triệu USD và là tác phẩm quy tụ nhiều ngôi sao nhất năm nay, X-Men: Days of Future Past là một trong những bom tấn nổi bật nhất mùa phim hè 2014. Phim là phần tiếp của X-Men: First Class ra mắt năm 2011. Trong phần này, các dị nhân sẽ phải chung sức đối đầu với một cuộc chiến sinh tử vì sự tồn vong của tất cả sinh linh trên Trái Đất tại hai cột mốc thời gian.

Dàn diễn viên của X-Men: First Class gồm Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult sẽ xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên của bộ ba X-Men cũ như Halle Berry, Hugh Jackman, Anna Paquin, Ian McKellen, Patrick Stewart cùng hai gương mặt mới là Phạm Băng Băng và Ellen Page.

11. Blended (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 30/5

Những ai từng yêu mến bộ phim 50 First Dates có dịp gặp lại Adam Sandler và Drew Barrymore trong tác phẩm mới nhất họ đóng chung là Blended. Phim xoay quanh câu chuyện về ông bố - bà mẹ đơn thân Jim Friedman và Lauren Reynolds. Định mệnh đưa họ đến với nhau bằng một buổi hẹn hò xem mặt “thảm họa” khiến cả hai đều quyết định không bao giờ muốn nhìn lại mặt người kia.

Thế nhưng, mũi tên của thần Cupid một khi đã bắn ra thì không thể thu hồi. Cặp “oan gia” này cứ phải chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác và đỉnh điểm của “duyên số” là hai gia đình tình cờ gặp nhau, thậm chí còn phải ở chung một phòng trong một khu nghỉ dưỡng kết hợp săn bắn sang trọng ở châu Phi.

12. Chef (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 30/5

Do đạo diễn của hai phần đầu Iron Man - Jon Favreau - làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên, Chef là phim hài đề tài ẩm thực quy tụ nhiều tên tuổi như Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Sofia Vergara hay Dustin Hoffman. Nhân vật chính của phim, đầu bếp Carl Casper, bất ngờ bỏ việc tại một nhà hàng nổi tiếng ở Los Angeles sau khi từ chối thỏa hiệp phẩm cách sáng tạo của mình với phong cách quản lý điều khiển của ông chủ (Dustin Hoffman).

Anh bỏ đi để tìm kiếm những điều mới và trên đường tới Miami, Casper nhập hội với cô vợ cũ, một anh bạn cũ và cậu con trai của mình để mở một xe bán đồ ăn lưu động. Rong ruổi trên đường, đầu bếp Carl dần cảm nhận lại bản ngã của mình và thắp lại đam mê nghệ thuật ẩm thực cũng như hương vị của tình yêu và cuộc sống.

13. Maleficent 3D (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 30/5

Dựa trên Người đẹp ngủ trong rừng (Sleeping Beauty) nhưng Maleficent là một câu chuyện với những góc độ Thiện - Ác hoàn toàn khác biệt. Nhân vật chính trong phiên bản cổ tích hiện đại này lại là mụ phù thủy Maleficent - một trong những kẻ phản diện tàn độc nhất mà Disney từng xây dựng trong phim hoạt hình.

Tuy nhiên trong phim điện ảnh, Maleficent từng là một pháp sư lương thiện với đôi cánh đen tuyệt đẹp. Vì bị con người phản bội, cô đánh mất tất cả và chỉ còn lại lòng thù hận. Maleficent quyết định trút nỗi oán hận lên nàng công chúa Aurora bé nhỏ…

Maleficent đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie với diễn xuất kể từ sau The Tourist vào năm 2010. Với kinh phí 200 triệu USD, đây cũng là một trong những dự án phim bom tấn “ngốn” tiền nhất của Hollywood năm nay.

Trailer tổng hợp các bom tấn chiếu rạp tháng 5

Nguyên Minh