12 phim truyền hình Hàn Quốc hút khán giả năm qua

"Secret Forest" (Khu rừng bí mật)

"Secret Forest" (Khu rừng bí mật) là series truyền hình đầu tay của nữ biên kịch phim điện ảnh Lee Soo Yeon, thuộc thể loại pháp luật - hình sự. Phim có sự góp mặt của ngôi sao Bae Doo Na và Jo Seung Woo. Nội dung xoay quanh vụ giết người bí ẩn cùng sự đấu đá, ganh đua, những âm mưu đen tối và quá trình vạch mặt giữa các công tố viên của văn phòng công tố Hàn Quốc. Phim được Netflix ký hợp đồng độc quyền và phát sóng ở 190 quốc gia. Mới đây, tờ New York Times công bố 10 phim truyền hình quốc tế xuất sắc năm 2017, "Secret Forest" xếp thứ 10 và là series hiếm hoi của Hàn Quốc lọt danh sách này. Nhà phê bình Mike Hale khen "Secret Forest" không lạm dụng tình tiết tình cờ hay hiển nhiên thường xảy ra ở các phim truyền hình xứ kim chi.

* Bae Doo Na và Jo Seung Woo trong "Secret Forest"

"Quý cô ưu tú" (Woman of Dignity)

"Quý cô ưu tú" là series ăn khách nhất lịch sử đài jTBC. Phim bóc mẽ sự thật trần trụi ẩn sau cuộc sống hôn nhân hào nhoáng của giới nhà giàu xứ Hàn. Những cuộc ngoại tình công khai và lén lút được đạo diễn Kim Yun Cheol đẩy lên cao trào bằng các kết cục khác nhau. Kim Hee Sun vào vai người vợ hết lòng vì gia đình nhưng vẫn bị chồng phản bội. Về sau, cô tìm được hạnh phúc mới. Còn Kim Sun Ah vào vai người giúp việc bất chấp thủ đoạn để bước lên xã hội thượng lưu, nhân vật này phải trả giá đắt bằng cái chết. Nhờ đạt tỷ lệ người xem kỷ lục, đoàn phim "Quý cô ưu tú" được nhà đài tặng chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 9 vừa qua.

* Phim "Quý cô ưu tú"

"Defendant" (Bị cáo)

"Defendant" (Bị cáo) được giới chuyên môn đánh giá là điểm sáng trong năm 2017 của đài SBS. Phim xoay quanh hành trình đi tìm công lý của kiểm sát viên Park Jung Woo (Ji Sung đóng, trái). Anh bị kết án oan là kẻ giết vợ. Sau nhiều tháng tranh đấu, Jung Woo cuối cùng minh oan được cho bản thân và đưa kẻ thủ ác ra trước ánh sáng. Kết phim, anh và con gái sống nương tựa vào nhau trong sự yêu mến của mọi người.

* Phim "Bị cáo"

"Thanh xuân vật vã" (Fight for my way)

"Thanh xuân vật vã" (Fight for my way) là câu chuyện tình yêu, tình bạn cảm động và hài hước của đài KBS. Tác phẩm kể về đôi bạn thanh mai trúc mã Ko Dong Man (Park Seo Joon) và Choi Ae Ra (Kim Ji Won), từ bạn bè, trải qua nhiều biến cố, họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Quá trình thực hiện ước mơ của những người trẻ lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả, trong đó có bài học về nỗ lực, sự vươn lên trong khó khăn, thất bại.

* Park Seo Joon và Kim Ji Won trong "Thanh xuân vật vã"

"Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon"

"Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" thuộc dòng phim hài tình cảm, được phát sóng trên đài truyền hình cáp jTBC. "Biểu tượng đáng yêu xứ Hàn" Park Bo Young thủ vai Do Bong Soon - cô gái có sức mạnh phi thường, nghĩa khí. Nhân vật này có mối tình dễ thương với chàng giám đốc của một công ty game do Park Hyung Sik đóng. Phim gây tiếng vang tại châu Á suốt thời gian phát sóng.

* Những cảnh hôn gây sốt của Park Bo Young và Park Hyung Sik

"Lời thì thầm" (Whisper)

"Lời thì thầm" (Whisper) đánh dấu sự tái hợp của Lee Sang Yoon và Park Bo Young sau bộ phim "Seo Young của bố" hồi năm 2012. Dự án phim truyền hình đặc biệt của đài SBS mang màu sắc u tối về đề tài pháp luật và chính trị. Nội dung xoay quanh quá trình chứng minh sự trong sạch cho cha của nữ cảnh sát Shin Young Joo (Lee Bo Young thủ vai), trên hành trình tìm sự thật, cô vô tình phát hiện thêm những phi vụ tham nhũng động trời của tập đoàn luật hàng đầu Hàn Quốc.

* Phim "Lời thì thầm"

"Người bố xa lạ" (Father is strange)

"Người bố xa lạ" (Father is Strange) thuộc thể loại tâm lý tình cảm gia đình, khai thác mối quan hệ giữa các thành viên sống chung trong một ngôi nhà. Đan xen với những tình huống xung đột là sự ấm áp của tình thân. Người xem có thể tìm thấy bản thân thông qua câu chuyện của các nhân vật. Phim liên tục đứng nhất về rating so với các phim chiếu cùng khung giờ suốt thời gian phát sóng. Theo Daum, "Người bố xa lạ" được yêu mến nhờ nội dung gần gũi và quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Kim Hae Sook, Lee Yoo Ri, Jung So Min, Lee Joon...

* Phân cảnh hài hước trong "Người bố xa lạ"

"Trưởng phòng tài ba" (Chief Kim)

"Trưởng phòng tài ba" (Chief Kim) xoay quanh cuộc sống của kế toán viên Kim Sung Ryong (Nam Goong Min đóng), vì giỏi tính toán, anh được giới xã hội đen giao cho quản lý tài chính và sử dụng các mánh lới để tham nhũng và hòng qua mặt pháp luật. Sau đó, anh đầu quân vào một công ty tài chính lớn, trở thành kế toán trưởng và có nhiệm vụ làm giả sổ sách để biển thủ công quỹ. Những âm mưu, tranh đấu giới công sở khiến anh dần hoàn lương, cùng các đồng nghiệp đẩy lùi cái xấu và tham nhũng. Phim còn có sự góp mặt của diễn viên Nam Sang Mi, ca sĩ thần tượng Jun Ho và Jung Hye Sung.

* Phim "Trưởng phòng tài ba"

"Cặp đôi vượt thời gian"

"Cặp đôi vượt thời gian" là dấu ấn của đài KBS trong năm 2017. Jang Nara hóa thân thành Ma Jin Joo (38 tuổi), gặp bế tắc trong hôn nhân và bất ngờ cùng chồng (do Son Ho Joon đóng) xuyên không về thời sinh viên ngay trong ngày ra tòa ly hôn. Sau khi quay về quá khứ, họ có dịp nhìn lại những chặng đường đã qua, nghĩ đến khó khăn từng gặp phải và nhận ra trái tim vẫn hướng về nhau.

* Một phân cảnh trong "Cặp đôi vượt thời gian"

"Nhiệt độ tình yêu" (Temperature Of Love)

"Nhiệt độ tình yêu" (Temperature Of Love) kể về chuyện tình lãng mạn của cặp biên kịch - bếp trưởng, phát sóng trên đài SBS hồi tháng 10. Seo Hyun Jin hóa thân thành biên kịch Lee Hyun Soo, từng trải qua cuộc tình lãng mạn với chàng đầu bếp kém bảy tuổi - On Jung Sun (Yang Se Jong đóng) nhưng chia tay vì nhiều lý do. Hơn 5 năm sau, họ gặp lại nhau và vướng vào mối quan hệ tay tư phức tạp. Theo Naver, nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và thời trang trẻ trung, Seo Hyun Jin không bị chênh lệch tuổi tác khi yêu đàn em kém bảy tuổi trên màn ảnh.

* Phim "Nhiệt độ tình yêu"

"Đối tác đáng ngờ" (Suspicious Partner)

"Đối tác đáng ngờ" (Suspicious Partner) là tác phẩm cuối cùng của "Mỹ nam hành động thế hệ mới" - Ji Chang Wook - trước khi nhập ngũ hôm 14/8. Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm - hình sự, xoay quanh cuộc sống lẫn lý tưởng của công tố viên điển trai Noh Ji Wook (Ji Chang Wook) và nữ luật sư Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun). Khi bắt tay phá án, đưa kẻ giết người ra trước vành móng ngựa, họ dần phải lòng nhau.

* Phim "Đối tác đáng ngờ"

"Cuộc đời đầu tiên" (Because this is my first life)

"Cuộc đời đầu tiên" thuộc thể loại lãng mạn, hài hước, xoay quanh tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp của những người trẻ. Lee Min Ki (vai Nam Se Hee) và Jung So Min (vai Yoon Ji Ho) tình cờ sống chung một nhà, từ bất đồng, mâu thuẫn, họ dần hiểu và thông cảm cho nhau. Theo Daum, tác phẩm được lòng khán giả vì gần gũi, đề cập đến những khó khăn về công việc, tài chính, gánh nặng cơm áo gạo tiền chứ không toàn màu hồng như các tác phẩm khác.

* Cảnh cuối của phim "Cuộc đời đầu tiên"

