12 phim chuyển thể nổi bật nhất ra rạp năm 2017

1. "Fifty Shades Darker" (xem trailer)

Dự kiến phát hành: 10/2

Fifty Shades Darker là tập phim thứ hai chuyển thể từ loạt tiểu thuyết gợi dục ăn khách của nữ văn sĩ E. L. James. Phần một ra mắt năm 2015 bị khán giả và giới chuyên môn chê bai nhưng vẫn tạo nên cơn sốt phòng vé với 571 triệu USD doanh thu. Nội dung phần mới kể về những nỗ lực của Christian (Jamie Dornan) nhằm kéo Ana (Dakota Johnson) quay lại với anh. Cô nữ sinh ngây thơ chấp nhận đối mặt với rủi ro từ những hành vi tình dục quái đản bí mật của Christian.

Trailer mới nhất của Fifty Shades Darker chứa nhiều cảnh quay nóng bỏng và ướt át giữa cặp sao chính. Phim mang màu sắc ma mị và giật gân hơn phần một.

2. "Tulip Fever" (xem trailer)

Dự kiến phát hành: 24/2

Bộ phim do đạo diễn Jusstin Chadwick thực hiện, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Deborah Moggach. Bà là nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng tại nước Anh. Đôi tình nhân trong phim do hai diễn viên trẻ Alicia Vikander và Dane DeHaan đảm nhiệm. Tulip Fever còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Judi Dench, Zach Galifianakis, Christoph Waltz và Cara Delevingne.

Tác phẩm lấy bối cảnh tại Hà Lan thế kỷ 17, trong giai đoạn cơn sốt hoa tulip lên tới mức đỉnh điểm (tháng 3/1637). Một nghệ sĩ phải lòng người phụ nữ trẻ khi được người chồng thuê vẽ chân dung cô. Để có tiền xây dựng cuộc sống cùng nhau trong tương lai, cả hai đầu tư vào thị trường hoa tulip đầy rủi ro.

3. "Ghost in the Shell" (xem trailer)

Dự kiến phát hành: 31/3

Chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên của tác giả Masamune Shirow, Ghost in the Shell vấp phải sự phản đối khi dự án phim này được công bố. Nhiều ý kiến chỉ trích hãng Paramount khi chọn một nữ diễn viên da trắng như Scarlett Johansson vào vai nhân vật chính người Nhật - Motoko Kusanagi. Ngoài Scarlett Johansson, các vai quan trọng của phim cũng thuộc về những diễn viên da trắng như Juliette Binoche, Pilou Asbæk, Michael Pitt và chỉ có một diễn viên Nhật Bản là Takeshi Kitano. Tuy nhiên, sự chỉ trích lắng dịu khi Ghost in the Shell tung ra đoạn trailer với nhiều cảnh hành động gay cấn và đẹp mắt.

Bộ phim lấy bối cảnh thế giới trong tương lai. Thiếu tá Motoko Kusanagi là người đứng đầu biệt đội chống khủng bố và tội phạm mạng tại Khu 9. Cô và các đồng đội đang nỗ chặn đứng một tên hacker có dã tâm phá hủy công nghệ trí tuệ nhân tạo.

4. "The Circle" (xem trailer)

Dự kiến phát hành: 28/4

Bộ phim giả tưởng - ly kỳ này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Dave Eggers. Đây là cuốn tiếu thuyết hư cấu thứ mười trong sự nghiệp văn học của ông. Nhân vật chính trong phim là một cô gái trẻ được nhận vào làm tại công ty công nghệ hàng đầu có tên Circle. Tại đây, cô vướng vào mối quan hệ với một người đàn ông bí ẩn.

The Circle có sự tham gia của ngôi sao Tom Hanks cùng các gương mặt diễn viên trẻ gồm Emma Watson, Karen Gillan và John Boyega.

5. "The Glass Castle" (chưa có trailer)

Dự kiến phát hành: chưa ấn định

The Glass Castle là một dự án phim chuyển thể khá kín tiếng khi vẫn chưa ấn định ngày phát hành. Nội dung phim là câu chuyện về cuộc sống khó khăn của một cô gái trẻ và các chị em trong gia đình có mẹ là nghệ sĩ lập dị còn người cha nghiện rượu.

The Glass Castle được chuyển thể từ cuốn hồi ký của tác giả Jeannette Walls. Tác phẩm này từng có 261 tuần nằm trong danh sách bán chạy của The New York Times. Vai chính trong phim được giao cho Brie Larson, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar. Diễn xuất cùng cô là hai gương mặt nổi tiếng khác: Naomi Watts và Woody Harrelson.

6. "The Beguiled" (xem trailer)

Dự kiến phát hành: 23/6

The Beguiled dựa trên cuốn tiểu thuyết A Painted Devil của tác giả Thomas P.Cullinan. Năm 1971, tác phẩm văn học này từng được chuyển thể thành phim với ngôi sao gạo cội Clint Eastwood thủ vai chính. Phiên bản điện ảnh lần này do nữ đạo diễn Sofia Coppola thực hiện, quy tụ dàn diễn viên tài năng gồm Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst và Colin Farrell.

The Beguiled lấy bối cảnh trong thời kỳ Nội chiến Mỹ (1861- 1865). Một người lính Liên bang miền Bắc bị thương và trốn trong một ngôi trường nữ sinh thuộc Liên minh miền Nam. Tại đây, những mối quan hệ phức tạp bắt đầu nảy sinh.

7. "My Cousin Rachel" (chưa có trailer)

Dự kiến phát hành: 14/7

Cuốn tiểu thuyết gốc của nữ văn sĩ người Anh Daphne Du Maurier từng được chuyển thể lên màn ảnh rộng năm 1952. Đến năm 1983, kênh BBC cũng thực hiện một bộ phim truyền hình dài bốn tập dựa trên tác phẩm này. Năm nay, phiên bản điện ảnh do đạo diễn Roger Mitchell thực hiện với sự tham gia của ngôi sao Rachel Weisz và nam diễn viên Sam Claflin, người vừa gây ấn tượng trong bộ phim Me Before You năm ngoái.

My Cousin Rachel nói về kế hoạch trả thù của một chàng trai trẻ đối với cô em họ bí ẩn nhưng xinh đẹp vì nghi ngờ cô sát hại người giám hộ của mình. Những cảm xúc của chàng trai bỗng trở nên phức tạp khi anh không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của cô.

8. "The Dark Tower" (chưa có trailer)

Dự kiến phát hành: 28/7

The Dark Tower được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tám tập của nhà văn nổi tiếng Stephen King. Bản thân Stephen King từng khẳng định bộ tác phẩm này là kiệt tác trong sự nghiệp văn học của ông. Thực tế, phiên bản điện ảnh The Dark Tower được coi là phần nối dài của bộ tiểu thuyết gốc khi bộ phim bắt đầu từ điểm kết thúc của cuốn sách thứ tám.

Trong phim, tay súng cô độc Roland Deschain lang thang trên hoang mạc nhằm tìm kiếm ngọn tháp hắc ám với hy vọng sẽ cứu được thế giới đang chết dần chết mòn. Ngôi sao da màu Idris Elba đảm nhiệm vai chính trong khi Matthew McConaughey vào vai nhân vật phản diện - gã phù thủy trẻ mãi không già.

9. "It" (chưa có trailer)

Dự kiến phát hành: 8/9

Đây là bộ phim thứ hai trong năm 2017 chuyển thể từ một cuốn tiếu thuyết của Stephen King. Tác phẩm văn học gốc là cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ năm 1986 và từng đoạt nhiều giải thưởng uy tín.

Nội dung của It tập trung vào câu lạc bộ The Losers' Club gồm bảy đứa trẻ. Chúng có sứ mệnh tiêu diệt một ác quỷ biến hình có từ thời xa xưa. Hình dáng quen thuộc của ác quỷ này là một tên hề với vẻ ngoài đáng sợ.

10. "The Snowman" (chưa có trailer)

Dự kiến phát hành: 13/10

Sau bộ phim đáng quên Assassin’s Creed, Michael Fassbender hứa hẹn trở lại mạnh mẽ với The Snowman. Đây là tác phẩm chuyển thể từ cuốn thứ bảy cùng tên trong bộ tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Na Uy - Jo Nesbø - với nhân vật chính là thám tử Harry Hole. Hỗ trợ diễn xuất cho Michael Fassbender là những diễn viên tài năng gồm Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Val Kilmer, Charlotte Gainsbourg và Chloë Sevigny.

Trong The Snowman, thám tử Harry Hole điều tra một kẻ giết người hàng loạt. Các nạn nhân của hắn thường mất mạng sau cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông. Cùng đó là sự xuất hiện của một người tuyết ở gần hiện trường vụ án.

11. "The Mountain Between Us" (chưa có trailer)

Dự kiến phát hành: 20/10

Bên cạnh The Dark Tower, đây là bộ phim chuyển thể thứ hai mà Idris Elba tham gia diễn xuất trong năm 2017. Trong bộ phim này, anh sẽ đóng cặp người đẹp Kate Winslet.

Chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Charles Martin, The Mountain Between Us là câu chuyện và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bác sĩ Ben Payne và nhà văn Ashley Knox. Do chuyến bay bị hủy vì thời tiết mưa bão, cả hai cùng lên một chuyến bay thay thế. Không may, máy bay của họ gặp sự cố. Payne và Knox sống sót nhưng bị thương và phải tìm cách sinh tồn ở nơi hoang dã.

12. "Murder on the Orient Express" (chưa có trailer)

Dự kiến phát hành: 22/12

Đây chính là bộ phim chuyển thể được chờ đón nhất năm 2017. Cuốn tiểu thuyết gốc của nhà văn Agatha Christie được xếp vào hàng kinh điển của thể loại trinh thám. Murder on the Orient Express từng được chuyển thể thành phim truyền hình, kịch truyền thanh, trò chơi điện tử và đặc biệt là phiên bản điện ảnh ra mắt năm 1974.

Năm nay, đạo diễn Kenneth Branagh chuyển thể tác phẩm văn học này một lần nữa. Ngoài vị trí đạo diễn, ông còn đảm nhiệm vai chính là thám tử lừng danh Hercule Poirot, người sẽ điều tra vụ án mạng bí ẩn trên chuyến tàu từ Thổ Nhĩ Kỳ tới nước Anh. Bên cạnh Kenneth Branagh, nhiều diễn viên hạng A khác cũng sẽ tham gia dự án này là Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michael Peña, Michelle Pfeiffer và Daisy Ridley.

Thanh Hải