11 phim Âu Mỹ ra rạp Việt đầu năm

Vin Diesel đóng cảnh mạo hiểm với mỹ nhân bikini trong 'xXx 3' / Trailer 'xXx 3' của Vin Diesel và hoa khôi Ấn Độ hot nhất tuần

Arrival (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 6/1

Tác phẩm chuyển thể từ truyện ngắn Story of your life của nhà văn Ted Chiang, xoay quanh Louise Banks (Amy Adams) - nhà ngôn ngữ học được quân đội Mỹ mời đến phiên dịch thông điệp của một nhóm người hành tinh mới đến trái đất.

Phim có sự góp mặt của Amy Adams, Jeremy Renner và Forest Whitaker. Tác phẩm gây chú ý khi thắng giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" và "Phim viễn tưởng hay nhất" tại lễ trao giải Critic's Choice Awards hồi tháng 12 vừa qua.

Collateral Beauty (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 6/1

Collateral Beauty là tác phẩm độc lập, do đạo diễn David Frankel và nhà sản xuất Michael Sugar (vừa giành giải Oscar cho Spotlight năm ngoái) thực hiện. Phim đánh dấu sự quay trở lại dòng tâm lý của Will Smith sau thời gian dài đóng phim kinh phí lớn. Anh từng gây ấn tượng khi hóa một ông bố đơn thân trong phim The Pursuit of Happyness hồi 2006.

Will Smith đóng cùng Keira Knightley. Tài tử 48 tuổi vào vai một tỷ phú trải qua cú sốc vì con gái đột tử. Anh rơi vào chứng trầm cảm và xa lánh cuộc đời. Bạn thân của tỷ phú (Kate Winslet) thấy thương tâm nên tìm người cứu giúp.

Patriots Day (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 6/1

Phim mới dựa trên vụ đánh bom khủng bố hồi 2013 và có Mark Wahlberg đóng chính. Tác phẩm kể về một sĩ quan cảnh sát Boston đi điều tra truy bắt hai kẻ khủng bố. Vụ đánh bom cướp đi sinh mạng ba người và làm 264 người bị thương.

Nữ diễn viên gốc Việt - Trần Đồng Lan - vào vai bạn gái của sĩ quan cảnh sát Sean Collier - người bị khủng bố bắn chết sau vụ đánh bom đẫm máu tại giải marathon ở Boston (Mỹ) vào ngày 15/4/2013. Ngoài Trần Đồng Lan, tác phẩm của Mark Wahlberg quy tụ dàn sao gồm John Goodman, J.K. Simmons, Kevin Bacon và Michelle Monaghan.

Sleepless (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 13/1

Jamie Foxx vào vai viên cảnh sát tinh nhuệ cùng đồng nghiệp phá bỏ phi vụ vận chuyển ma túy trái phép của gã chủ sòng bạc Stan Rubino (Dermot Mulroney đóng). Ôm hận trong lòng, Rubino quyết định bắt cóc con trai của Vincent để trả thù. Vincent phải dùng hết trí lực để lần theo manh mối tìm ra tung tích của con mình. Khó khăn chồng chất lên vai Vincent khi anh trở thành mục tiêu truy bắt của Sở nội vụ Mỹ.

Đạo diễn Roy Lee - được biết đến với The Ring, The Departed và The Grudge - thực hiện tác phẩm mới.

Monster Trucks (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 13/1

Bộ phim kể về Tripp (Lucas Till), một học sinh trung học đam mê tốc độ mãnh liệt. Với khao khát được rời khỏi thị trấn, Tripp quyết tâm thu thập những mảnh phế liệu từ bãi rác xe hơi để chế tạo một chiếc “Monster Truck” của riêng mình và vô tình phát hiện một sinh vật ngoài hành tinh vô cùng kỳ lạ.

Họ nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau thoát khỏi rắc rối từ những kẻ phá hoại và tham gia những cuộc đua xe khốc liệt. Đây là phim mới của đạo diễn Chris Wedge, sau Ice Age (2002), Robots (2005) và Epic (2013).

Why him? (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 13/1

James Franco vào vai chàng rể hờ ưa quậy phá. Bryan Cranston vào vai một người bố mẫu mực, nỗ lực thuyết phục con gái rượu chia tay chàng bạn trai ăn chơi và thô tục. Chưa kịp thuyết phục con gái thì tất thảy thành viên còn lại trong gia đình ông bị “mua chuộc” trắng trợn. Trong khi cậu con trai 15 tuổi dán mắt vào bộ game bốn nút và trở thành bạn game ăn ý với “con rể tương lai”, người vợ mực thước kịp cắn thuốc, phê cần, lắc giật điên loạn.

Don't Knock Twice (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 16/1

Bộ phim kinh dị kể về một nhà điêu khắc người Mỹ trở về Anh để tìm kiếm đứa con gái cô bỏ rơi chín năm trước. Cô vô tình đến một ngôi nhà bỏ hoang, nơi từng là nhà phù thủy bí ẩn tên Ginger. Truyền thuyết địa phương kể rằng nếu ai gõ cửa căn nhà này, hồn ma đầy thù hận của “Ginger” sẽ bắt người đó xuống địa ngục. Bất ngờ, người phụ nữ Mỹ bị kéo vào thế giới địa ngục đang giam giữ con gái cô.

Live By Night (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 20/1

Live by Night đánh dấu sự trở lại của Ben Affleck trong vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất kiêm đóng vai chính. Tác phẩm hình sự dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dennis Lehane, lấy bối cảnh thập niên 1920 ở nước Mỹ. Bộ phim xoay quanh câu chuyện con trai của một cảnh sát trưởng ở Boston có liên quan đến tội phạm thế giới ngầm.

Attraction (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 26/1

Tác phẩm giả tưởng kể về nỗ lực làm quen với cuộc sống mới của người Nga khi một vật thể bay bí ẩn đến Moscow. Đạo diễn Fedor Bondarchuk từng làm các phim chiến tranh thành công như Binh đoàn thứ 9 (2005) hay Stalingrad (2013).

xXx: The Return of Xander Cage (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 27/1

Đây là tập thứ ba của loạt phim hành động ăn khách với nhân vật trung tâm là điệp viên Xander Cage - một vận động viên thể thao mạo hiểm bất đắc dĩ phải làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Trong phần này, Xander Cage tập hợp một nhóm gồm những “người giỏi, liều lĩnh và hoàn toàn điên rồ” hỗ trợ bản thân thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm.

Ngoài Vin Diesel trở lại với vai Xander Cage, phim có sự tham gia của Chân Tử Đan trong vai phản diện, ngôi sao võ thuật Thái Lan - Tony Jaa và mỹ nhân đẹp nhất Ấn Độ - Deepika Padukone.

Resident Evil: The Final Chapter (xem trailer)

Dự kiến khởi chiếu: 27/1

Phần sáu loạt phim Resident Evil có cốt truyện xoay quanh cuộc chiến cuối cùng của con người tại Washington D.C. Nhóm nhân loại phải cùng nhau hợp sức để chiến đấu chống lại binh đoàn zombie khổng lồ.

Nàng nhân vật chính - Alice - trong phần này phải sống lại những kí ức kinh hoàng tại thành phố Raccoon City. Ở đây, tập đoàn Umbrella đang tập trung mọi nguồn lực để giáng một đòn cuối cùng vào nhóm những người sống sót sau thảm họa zombie. Alice cần nhờ tới sự giúp đỡ của những người bạn xung quanh để chiến đấu với các chủng loài zombie mới xuất hiện cùng binh đoàn xác sống đang tiến về phía họ.

Vũ Văn Việt