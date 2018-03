10 series truyền hình Bắc Mỹ ấn tượng nhất năm 2016

10 phim truyền hình đình đám nhất thế giới năm 2015 / 10 bộ phim có nhạc nền hay nhất đầu thế kỷ 21

Game of Thrones (mùa 6)

Mùa 6 hé lộ nhiều sự kiện để chuẩn bị cho hồi kết của series 18+, bao gồm thân thế của nhân vật chính Jon Snow. Anh không phải hậu duệ của Eddard Stark mà là con hoang của hoàng tử Rhaegar Targaryen và Lyanna Stark - em gái Eddard. Cốt truyện dần hướng tới một liên minh giữa Jon Snow và người cô ruột - Mẹ Rồng Daenerys Targaryen - nữ thủ lĩnh đang kéo quân đến lục địa Westeros.

* Trailer mùa 6 của "Game of Thrones"

Trailer phần sáu 'Game of Thrones'

Theo thống kê của TV Series Finale, mùa này đạt số lượng khán giả theo dõi cao nhất trong loạt phim với trung bình 7,69 triệu lượt xem mỗi tập. Trong lịch sử Emmy, toàn bộ sáu mùa loạt phim nhận đến 23 đề cử và giành chiến thắng ở 12 hạng mục, trong đó có giải quan trọng "Series chính kịch xuất sắc". Việc mùa 7 sẽ ra mắt vào hè 2017, thay vì tháng 4 như thường lệ, càng khiến khán giả trông ngóng hơn.

Stranger Things

Ra mắt từ giữa tháng 7, loạt phim của đài Netflix gây sốt nhờ nội dung hồi hộp, bất ngờ. Cậu bé Will Byers đột ngột mất tích sau một đêm khiến cả thị trấn lo lắng. Trên đường đi tìm Byers, ba người bạn của cậu chứng kiến nhiều hiện tượng siêu nhiên kỳ bí, bao gồm một cô gái có siêu năng lực khẳng định biết cậu bé ở đâu. Series mang âm hưởng của các tác phẩm kinh điển thập niên 1980 như E.T và Close Encounters of the Third Kind, còn nội dung lấy cảm hứng từ truyện của Stephen King.

Diễn xuất của dàn diễn viên nhí và Winona Ryder (vai mẹ Will) đồng loạt được đánh giá cao. Nhà phê bình Emily Nussbaum của The New Yorker cũng ca ngợi cách kể chuyện khéo léo của phim khiến “tám tiếng như trôi qua trong chớp mắt”. Theo Symphony Technology Group, Stranger Things thu hút đến 14,7 triệu lượt xem chỉ trong 35 ngày đầu - cao thứ ba trong những series do Netflix sản xuất.

Mr. Robot (mùa 2)

Mr. Robot là hiện tượng của phim truyền hình Mỹ khi vén màn thế giới bí ẩn của những người hùng công nghệ. Câu chuyện xoay quanh Elliot, một nhân viên bảo mật ban ngày và hacker thiên tài về đêm. Anh lạc lõng giữa xã hội, chán ghét các sản phẩm đại chúng và tham gia cuộc chiến chống lại một tập đoàn quyền lực. Nhờ dày công tìm hiểu, nhà sản xuất Sam Esmail có được cái nhìn đa chiều và chân thực về giới tin tặc. Màn trình diễn xuất sắc của tài tử Rami Malek trong vai chính cũng được tôn vinh bằng giải Emmy "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý".

Westworld (mùa 1)

Ra mắt từ ngày 2/10, Westworld là dự án lớn của đài HBO với tham vọng thay thế Game of Thrones trong tương lai. Theo Hollywood Reporter, ngân sách của loạt phim lên đến 100 triệu USD, trong đó kinh phí cho riêng tập đầu là 20 triệu. Nội dung kể về một công viên giải trí khổng lồ mô phỏng miền viễn Tây, nơi các du khách có thể thỏa sức bắn giết và làm tình với các người máy. Mùa đầu kết thúc bằng một bữa tiệc đẫm máu, đánh dấu cuộc nổi loạn của các robot để lật đổ con người.

* Trailer phim "Westworld"

'Westworld' - loạt phim 18+ gây ám ảnh về công viên robot giải khuây

Chất lượng của loạt phim được khẳng định bằng ba đề cử Quả Cầu Vàng, bao gồm giải quan trọng "Loạt phim tâm lý xuất sắc" và hai đề cử diễn xuất cho các minh tinh Evan Rachel Wood và Thandie Newton. Entertainment Weekly cho biết series sẽ kéo dài ít nhất năm mùa nữa.

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Tại giải Emmy năm nay, The People v. O.J. Simpson bất ngờ thắng lớn với chín giải thưởng, cao gấp ba series đình đám Game of Thrones. Loạt phim xoay quanh vụ án đình đám năm 1994 khi ngôi sao O.J. Simpson bị cáo buộc giết vợ cũ cùng một người bạn của cô. Không chỉ đơn thuần thuật lại sự việc, phim còn tạo ra sự kịch tính và đưa ra các tình tiết ít người biết.

Trang Metacritic đánh giá series với điểm số lên đến 90. Cả hai diễn viên chính là Courtney B. Vance và Sarah Paulson đều được tôn vinh bằng giải thưởng Emmy.

The Americans (mùa 4)

Series đưa ra góc nhìn đặc sắc về thời Chiến tranh lạnh thông qua cuộc sống của hai điệp viên KGB đóng giả làm vợ chồng ở Mỹ. Người Nga trong The Americans không phải những kẻ thù lạnh lùng như cách Hollywood thường mô tả. Thay vì vậy, họ được khắc họa với cái nhìn đồng cảm hơn với nhiều trăn trở rất đời thường.

Nhà sản xuất của phim là cựu điệp viên CIA Joe Weisberg mang đến nhiều tình tiết ly kỳ và thú vị về hoạt động của giới tình báo. Tác phẩm nhận năm đề cử Emmy năm nay, nhưng chỉ thắng một giải cho diễn viên khách mời Margo Martindale.

Black Mirror (mùa 3)

Sau hai mùa đầu công chiếu trên đài Channel 4 của Anh, mùa thứ ba của Black Mirror do đại gia Netflix sản xuất. Loạt phim được làm theo lối hợp tuyển, với mỗi tập là một câu chuyện tách biệt. Tất cả phản ánh chủ đề chung là hậu quả khó lường khi công nghệ phát triển vượt bậc.

Tập đầu mùa 3 vẽ ra viễn cảnh xã hội tương lai khi con người quá phụ thuộc vào mạng xã hội mà đánh mất khả năng giao tiếp truyền thống. Một câu chuyện khác lại thể hiện mối hiểm họa đến từ những tên hacker có khả năng khuynh đảo cả hệ thống. Nhà phê bình Jeff Korbelik của The Lincoln Journal Star khen ngợi các câu chuyện trong mùa ba còn kịch tính hơn hai mùa trước.

Narcos (mùa 2)

Loạt phim truyền hình của Netflix được dựa trên câu chuyện có thật về trùm ma túy Pablo Escobar. Sinh năm 1949, Escobar bước lên đỉnh cao vào thập niên 1980 và thao túng một đường dây ma túy khổng lồ. Hắn bị tình báo Colombia bắn chết vào năm 1993.

Mùa thứ hai của Narcos hấp dẫn hơn mùa đầu khi mô tả cuộc sống hai mặt của Escobar. Bề ngoài, hắn là một nhà hảo tâm hay quyên tiền cho công chúng, nhưng bên trong lại là một kẻ tàn ác giết chóc không gớm tay để bảo về đế chế của mình. Diễn xuất đỉnh cao của tài tử Wagner Moura giúp tái hiện lại hình ảnh ông trùm quyền lực ngày nào.

Better Call Saul (mùa 2)

Better Call Saul là tiền truyện của series kinh điển Breaking Bad, tập trung vào quá khứ của nhân vật luật sư Saul Goodman. So với Breaking Bad, loạt phim mới hài hước và châm biếm hơn. Cả hai mùa của Better Call Saul đều được đánh giá đến 97% trên chuyên trang Rotten Tomatoes. Trên tạp chí Slant Magazine, cây bút Chuck Bowen chấm phim điểm tuyệt đối và ca ngợi: “Mỗi khoảnh khắc của phim đều cô đọng, dẫn đến tình tiết tiếp theo với sự chính xác khó lường và cách xử lý sắc sảo”.

The Crown

The Crown kể về giai đoạn đầu trong quá trình cầm quyền của Nữ hoàng Anh quốc Elizabeth II. Loạt phim được xem là “bom tấn” trong giới truyền hình và có kinh phí lên đến 100 triệu bảng. Đơn vị sản xuất Netflix còn mời cả Peter Morgan – biên kịch của bộ phim đình đám The Queen (2006) – để viết kịch bản cho series mới.

Ra mắt vào tháng 11 năm nay, The Crown đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ với câu chuyện mạch lạc, khéo léo lồng ghép nhiều sự kiện lịch sử, cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Loạt phim nhận đề cử Quả cầu vàng giải "Series chính kịch xuất sắc", so kè với các đối thủ lớn như Game of Thrones hay Westworld. Ngoài ra, hai diễn viên Claire Foy (vai Nữ hoàng Elizabeth) và John Lithgow (vai Winston Churchill) cũng có cơ hội tranh tài.

Ân Nguyễn