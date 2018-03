10 phim truyền hình đình đám nhất thế giới năm 2015

Nhân vật chết trong 'Game of Thrones 5' tái sinh trong mùa mới / 'Game of Thrones' đoạt giải Phim xuất sắc ở Emmy 2015

1. Game of Thrones

Không series nào có thể cạnh tranh với mùa thứ năm của Game of Thrones năm qua, với quá nhiều sự kiện khiến khán giả liên tục phải bàn tán. Chặng đường khỏa thân tủi hổ của hoàng hậu Cersei (Lena Headey), cuộc tấn công của White Walker và đặc biệt là cái chết của Jon Snow (Kit Harington)... giúp Game of Thrones chưa khi nào thôi hấp dẫn. Ngay cả Tổng thống Mỹ - Obama - còn phải liên hệ nhà sản xuất để hỏi: “Jon Snow đã thực sự chết chưa?”.

Bên cạnh hiệu ứng lớn trên các trang mạng xã hội, Game of Thrones còn được trở thành series nhận nhiều giải nhất trong lễ trao giải Emmy (được xem như Oscar của truyền hình Mỹ). Game of Thrones đã chiến thắng tổng cộng 12 trong số 24 hạng mục được đề cử, bao gồm cả giải “Loạt phim truyền hình chính kịch xuất sắc”.

2. The Walking Dead

Từ năm 2010 tới nay, The Walking Dead luôn nằm trong số những loạt phim truyền hình được ưa thích nhất với hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Series kể về một thế giới đang đi đến tận thế với sự lên ngôi của zombie (xác sống). Một nhóm người sống sót do viên cảnh sát Rick Grimes (Andrew Lincoln) lãnh đạo tìm cách để sinh tồn trong thế giới nguy hiểm ấy.

Những cái chết bất ngờ và sự tái xuất khó đoán trước của các nhân vật chính khiến người hâm mộ thường xuyên truy cập diễn đàn của bộ phim trên IMDb để bình luận. Hồi tháng 10, số phận nhân vật được khán giả ưa thích - Glenn (Steven Yeun) - là chủ đề được bàn tán số một trong cộng đồng người yêu thích The Walking Dead.

3. Arrow

Lên sóng từ năm 2012, Arrow kể về tỷ phú trẻ Oliver Queen của thành phố Starling. Chàng công tử này tưởng như đã chết sau một chuyến đi biển bão táp, trước khi bất ngờ tái xuất 5 năm sau đó. Anh đã thay đổi nhiều trong thời gian kẹt trên đảo hoang và trở thành người hùng Arrow có thể càn quét những kẻ xấu đang làm hại thành phố mình yêu quý.

Sự xuất hiện của một vài nhân vật thuộc biệt đội Suicide Squad trong mùa thứ ba cùng một sự kiện bất ngờ liên quan tới nhân vật nổi tiếng Ra’s al Ghul khiến Arrow gây chú ý. Mùa thứ tư đã được trình làng dịp cuối năm nay, với việc Oliver Queen bắt đầu chạy đua cho chức thị trưởng.

4. Daredevil

Được Marvel tin cậy giao nhân vật Daredevil, hãng Netflix đã không để khán giả phải thất vọng. Mùa đầu tiên của Daredevil nhận được điểm 8,9/10 và được đánh giá là series truyền hình về siêu anh hùng hay bậc nhất trong lịch sử. Câu chuyện phim xoay quanh viên luật sư mù Matt Murdock (Charlie Cox) sử dụng những kỹ năng và thính giác đặc biệt để trừ gian diệt bạo với cái tên Daredevil.

Daredevil bám sát nguyên tác của Marvel, khiến người hâm mộ quên đi nỗi thất vọng của phiên bản điện ảnh hơn một thập niên trước do Ben Affleck vào vai chính. Không chỉ thành công trong việc làm thỏa mãn những fan truyện tranh, Daredevil còn cuốn hút cả những ai chưa biết về “hiệp sĩ mù” này trước đó.

5. Narcos

Netflix đang chứng tỏ là một thế lực mới trong ngành sản xuất các series truyền hình, khi trình làng những tác phẩm chất lượng như House of Cards, Master of None hay mới đây là Narcos. Loạt phim truyền hình này được dựa trên câu chuyện có thật về ông trùm ma túy huyền thoại - Pablo Escobar (Wagner Moura). Vào thập niên 1980 và đầu 1990, Escobar là quyền lực tối thượng trong làng buôn ma túy thế giới và khiến cảnh sát ở Colombia lẫn Mỹ phải điên đầu để đưa hắn ra trước công lý.

Mùa đầu tiên của Narcos có cách kể chuyện hấp dẫn, diễn xuất đỉnh cao và tiết tấu gay cấn. Những chi tiết khó tin về cuộc đời Escobar được đưa lên màn ảnh nhỏ khiến khán giả ngỡ ngàng khi biết rằng từng có một ông trùm “một tay che lấp cả bầu trời” như vậy và nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà chức trách để chống lại mạng lưới khổng lồ của hắn. Hiện loạt phim này đang nhận được điểm 9/10 trên trang IMDb.

6. American Horror Story: Hotel

Cứ mỗi năm một lần, American Horror Story lại tung ra một mùa mới với bối cảnh và nội dung hoàn toàn khác những mùa trước đó. Mùa thứ năm mang tên Hotel kể về khách sạn bí ẩn Cortez tại Los Angeles - nơi xảy ra những vụ án bí ẩn, thu hút sự chú ý của viên thám tử John Lowe (Wes Bentley). Điểm thú vị của loạt phim kinh dị này là câu chuyện trong Hotel lại có liên quan tới những sự kiện trong mùa đầu tiên mang tên Murder House.

Sự bí ẩn, bất ngờ và căng thẳng... là thứ khiến khán giả luôn trông đợi mỗi mùa mới của American Horror Story. Mùa thứ năm còn có sự xuất hiện của siêu sao ca nhạc Lady Gaga trong vai Elizabeth. Trong danh sách đề cử Quả Cầu Vàng vừa được công bố, American Horror Story: Hotel có tên trong hạng mục “Phim truyền hình một tập/mini-series xuất sắc”, trong khi Lady Gaga cũng nhận được đề cử ở hạng mục “Nữ diễn viên chính trong phim truyền hình một tập/mini-series xuất sắc”.

7. Orange is the New Black

Series hài Orange is the New Black xoay quanh Piper Chapman (Taylor Schilling) - người phụ nữ bị phạt tù vì từng chuyển tiền bất hợp phát từ hơn một thập niên trước cho người tình đồng tính khi đó. Không may người tình năm xưa lại là một người buôn bán chất cấm, dẫn tới việc Chapman phải học cách đương đầu với cuộc sống trong tù...

Mùa thứ ba của Orange is the New Black được đánh giá không hay bằng mùa thứ hai và đã tụt ba bậc so với thứ hạng của năm 2014 trong danh sách của IMDb. Tuy nhiên, dàn diễn viên nữ hài hước, kịch bản thông minh và nhân vật cá tính vẫn giúp series này là một trong những loạt phim hài được ưa thích nhất trên màn ảnh nhỏ.

8. Fear the Walking Dead

Fear the Walking Dead là một series thuộc dạng spin-off (ăn theo) từ series gốc The Walking Dead nổi tiếng toàn cầu. Nội dung phim được đặt tại Los Angeles, vào thời điểm đại dịch zombie bắt đầu xảy ra và cho thấy xã hội loài người đã khốn đốn thế nào vì nó. Theo những người hâm mộ The Walking Dead, các tập đầu tiên của series này đã diễn ra tương đối chậm và không thực sự cuốn hút.

Song sau sáu tập đầu tiên, câu chuyện bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn. Cơn bệnh bùng phát trong tập cuối mùa một khiến người hâm mộ thích thú và bắt đầu đếm ngược tới thời điểm mùa hai của Fear the Walking Dead được lên sóng.

9. True Detective

Sau mùa đầu tiên được đánh giá là “xuất sắc”, True Detective ra mắt mùa hai với một cốt truyện và dàn diễn viên mới được nhiều kỳ vọng. Các diễn viên tên tuổi như Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams và Taylor Kitsch thủ vai những nhân vật dính líu tới một hệ thống tội ác tại thành phố Vinci. Tuy nhiên, những cái tên đó đã không đủ khỏa lấp nỗi nhớ của khán giả với bộ đôi thám tử Matthew McConaughey và Woody Harrelson trong mùa đầu tiên.

Cốt truyện kém hấp dẫn, lê thê và thiếu điểm nhấn khiến True Detective 2 chỉ dừng ở mức trung bình khá. Song đây vẫn là một trong những series được quan tâm nhất trong năm 2015, dù đã tụt ba bậc so với thứ hạng của mùa trước.

10. The Flash

The Flash được dựa trên bộ truyện tranh của DC Comics về Barry Allen (Grant Justin) - người có khả năng di chuyển với vận tốc phi thường và trở thành siêu anh hùng Flash. Công việc của Allen là điều tra hiện trường và anh thường xuyên sử dụng khả năng đặc biệt của mình để chống lại những tên tội phạm hay thậm chí cả những dị nhân có siêu năng lực khác.

Từ khi ra mắt mùa đầu tiên vào tháng 10/2014, The Flash nhanh chóng trở thành series chủ lực của hãng CW. Người hâm mộ còn thích thú với việc những nhân vật từ một series siêu anh hùng đình đám khác là Arrow xuất hiện trong The Flash. Mùa đầu tiên của The Flash đã nhận giải “Loạt phim chính kịch mới xuất sắc” tại giải People’s Choice và hiện đang diễn ra mùa thứ hai.

Thịnh Joey