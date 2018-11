10 phim kinh dị gây chú ý năm 2018

'A Quiet Place' - phim về sự tĩnh lặng rợn người / Phim về quỷ Valak ăn khách nhất Vũ trụ Điện ảnh Conjuring

Hereditary

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Ari Aster được trang Thrillist chọn là phim kinh dị hay nhất năm. Hereditary gây chú ý từ khi ra mắt ở LHP Sundance (Mỹ) hồi tháng 1, được 89% giới phê bình đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Câu chuyện xoay quanh một gia đình có người bà mới qua đời. Những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, khiến người mẹ (Toni Collette đóng) dần loạn trí. Đạo diễn không lạm dụng các màn jumpscare (chèn tiếng động hoặc âm thanh đột ngột để gây sợ) mà tạo ra sự ám ảnh từ tình tiết và không khí phim, dồn nén cảm xúc vào đoạn kết gây sốc. Đây là lối thể hiện khác biệt so với phần lớn phim kinh dị hiện nay.

A Quiet Place

The Quiet Place - phim kinh dị gây khiếp sợ trong yên lặng

Đạo diễn John Krasinski khai thác nỗi sợ bằng phương tiện độc đáo - sự im lặng. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới bị các sinh vật kỳ lạ xâm chiếm. Chúng vô cùng mạnh mẽ và hung tợn nhưng có điểm yếu là không nhìn được mà định vị bằng âm thanh. Để sống sót, một gia đình bốn người phải học cách sinh tồn mà không phát ra tiếng động. Tiền đề của câu chuyện giúp đạo diễn xây dựng nhiều tình huống hấp dẫn, còn diễn xuất của Emily Blunt (vai người vợ) là điểm nhấn ở các cảnh cao trào. 95% giới phê bình khen phim trên Rotten Tomatoes. A Quiet Place cũng thắng lớn phòng vé với 338 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 17 triệu USD.

The Endless

Trailer The Endless

Hai nhà làm phim Justin Benson và Aaron Moorhead đạo diễn và đóng chính tác phẩm kinh dị pha khoa học viễn tưởng. Họ thủ vai hai anh em nhận được cuốn băng bí ẩn về một tà giáo có liên quan đến UFO (vật thể bay không xác định). Họ tìm đến chỗ nhóm người này, hy vọng tìm được lời giải cho những chuyện quá khứ. Tại đây, hai anh em chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ khiến họ phải xét lại quan điểm của mình về tà giáo này. The Endless là tác phẩm độc lập, kinh phí thấp và cũng không đạt doanh thu cao. Tuy nhiên, nhiều cây bút dành lời khen cho các tình tiết bất ngờ, cũng như cách đôi đạo diễn vượt qua trở ngại về kinh phí để có tác phẩm tròn trịa. Phim nhận 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Mandy

Sau nhiều năm bị chê bai, tài tử lừng lẫy một thời Nicolas Cage tìm lại phong độ với Mandy. Trong phim, anh thủ vai Red Miller - một tiều phu có tiền sử nghiện rượu, sống cùng cô bạn gái xinh đẹp tên Mandy (Andrea Riseborough đóng). Khi Mandy bị một kẻ tà giáo hãm hại, Red điên cuồng báo thù. Dù theo mô-típ báo thù không mới, tác phẩm của Panos Cosmatos được khen ngợi nhờ sự khốc liệt và màn trình diễn xuất thần của Nicolas Cage. Phim nhận 93% phản hồi tích cực trên Rotten Tomatoes.

The Nun

The Nun kể tiếp câu chuyện của Vũ trụ kinh dị Conjuring

Tác phẩm mới nhất của Vũ trụ Điện ảnh Conjuring do Corin Hardy đạo diễn, kể về quá khứ của Valak (Bonnie Aarons đóng) - ác ma đội lốt bà sơ. Câu chuyện xoay quanh việc linh mục Burke (Demián Bichir đóng) và nữ tu trẻ Irene (Taissa Farmiga đóng) chống lại Valak ở một tu viện vào thập niên 1950. Dù không được giới phê bình đánh giá cao, The Nun gây sốt phòng vé, trở thành tác phẩm kinh dị ăn khách nhất năm với 363 triệu USD, gấp hơn 16 lần chi phí sản xuất (22 triệu USD). Ở Việt Nam, phim cũng thu 46 tỷ sau ba ngày đầu. Doanh thu tác phẩm tiếp tục chứng tỏ độ thu hút của nhân vật Valak và Vũ trụ Điện ảnh Conjuring.

Halloween

Michael Myers quay lại gieo rắc kinh hoàng trong Halloween

Sau A Quiet Place, Halloween là phim kinh dị vừa ăn khách, vừa được đánh giá cao trong năm nay. Tác phẩm là tập thứ 11 trong thương hiệu điện ảnh cùng tên ra đời từ năm 1978. 40 năm sau sự kiện trong tập đầu, sát thủ Michael Myers (Nick Castle đóng) đang bị giam giữ. Khi Michael tẩu thoát, hắn đụng độ Laurie Strode (Jamie Lee Curtis đóng) - người phụ nữ suýt trở thành nạn nhân năm xưa. 79% giới phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes. Hầu hết nhận định tác phẩm thành công do tái hiện những giá trị nguyên bản ở phần đầu, tập trung vào các yếu tố gây sợ của kiểu phim slasher (chặt chém). Halloween hai lần đứng đầu phòng vé Mỹ và hiện thu 172 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 15 triệu USD.

The House That Jack Built

Một số cảnh trong phim The House that Jack Built

Tác phẩm đánh dấu cuộc tái xuất của nhà làm phim cực đoan Lars von Trier sau 5 năm kể từ Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm). Câu chuyện xoay quanh một tên giết người hàng loạt (Matt Dillon đóng). Dù không tranh giải, buổi ra mắt The House That Jack Built ở LHP Cannes hồi tháng 5 thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn. Chưa được nửa phim, nhiều khán giả đã bỏ về do các cảnh bạo lực quá ghê rợn. Tuy nhiên, những người ở lại đến cuối vỗ tay khen ngợi tác phẩm. Sau đó, The House That Jack Built tiếp tục khiến giới phê bình phân cực. Các cây bút chia làm hai luồng ý kiến khác nhau rõ rệt: tán dương Von Trier về quan điểm nghệ thuật táo bạo hoặc chỉ trích ông nặng nề.

Climax

Một số cảnh trong phim Climax

Tác phẩm 18+ của Gaspar Nóe theo chân một nhóm vũ công khoảng hơn 20 người đến từ nhiều quốc gia. Sau buổi tập nhảy, không rõ ai bỏ chất kích thích vào rượu, khiến mọi người trở nên kích động, vừa tranh cãi xem ai ra tay vừa lún sâu vào trạng thái như bị quỷ nhập. Bữa tiệc trở thành sân khấu của tình dục và bạo lực. Phim đậm chất tác giả với cách dàn dựng độc đáo, nội dung giàu ẩn ý về bản chất con người và sự suy tàn của xã hội. Climax thắng giải cao nhất ở nhánh Directors’ Fortnight của LHP Cannes (Pháp). Tác phẩm là dấu ấn mới của Gaspar Nóe - đạo diễn hay làm phim gây sốc nhưng được giới phê bình tán thưởng.

Unsane

Tác phẩm đánh dấu cuộc tái xuất của nhà làm phim độc lập trứ danh Steven Soderbergh. Ở phim này, đạo diễn Mỹ có lối ghi hình độc đáo khi chỉ dùng duy nhất điện thoại thông minh. Unsane thuộc thể loại kinh dị tâm lý, xoay quanh một phụ nữ mắc chứng rối loạn do bị một người đàn ông đeo bám. Cô vô tình ký vào đơn xin nhập viện tâm thần và trải qua hành trình đau khổ. 80% giới phê bình chấm phim điểm tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm được khen ngợi về lối quay độc đáo cùng sự pha trộn giữa chất kinh dị và ly kỳ.

Ghost Stories

Tác phẩm Anh do Andy Nyman và Jeremy Dyson đạo diễn được xem là bất ngờ của làng phim kinh dị năm nay. Câu chuyện dựa trên vở kịch cùng tên năm 2010, xoay quanh Goodman (Andy Nyman đóng) - một giáo sư chuyên lật tẩy những trò tâm linh. Ông được yêu cầu nghiên cứu ba hiện tượng kỳ lạ, dẫn đến nhiều tình huống kịch tính. 82% giới phê bình khen tác phẩm trên Rotten Tomatoes, chủ yếu do kỹ thuật kể lôi cuốn và cái kết bất ngờ.

Ân Nguyễn