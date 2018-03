10 phim độc lập Âu Mỹ hứa hẹn gây tiếng vang năm 2017

10 phim Hollywood ăn khách nhất năm 2016 / 11 phim Âu Mỹ ra rạp Việt đầu năm

The Discovery

Năm 2014, đạo diễn Charlie McDowell thành công với phim khoa học viễn tưởng - ly kỳ là The One I Live. Trong The Discovery, anh tiếp tục phát huy sở trường về phim khoa học viễn tưởng nhưng kết hợp thêm màu sắc lãng mạn. Tác phẩm đặt ra giả thiết thú vị về một thế giới thật sự có kiếp sau, với trọng tâm là chuyện tình của bộ đôi do Rooney Mara và Jason Segel thủ vai.

Ngoài đời, McDowell và Mara hẹn hò từ năm 2010 nhưng đây là lần đầu tiên anh mời nữ diễn viên tham gia phim mình. Một diễn viên kỳ cựu khác góp mặt trong dự án là Robert Redford - người từng đoạt tượng vàng Oscar.

Call Me By Your Name

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn đồng tính gây tiếng vang cùng tên của André Aciman vào năm 2007. Mối quan hệ trung tâm trong tác phẩm là giữa một học giả người Mỹ (Armie Hammer) và chàng trai 17 tuổi gốc Do Thái (Timothee Chalamet), lấy bối cảnh Italy thập niên 1980.

Trên trang Hollywood Reporter, đạo diễn Luca Guadagnino chia sẻ đây là một dự án rất cá nhân, kể về sức mạnh không thể lay chuyển của dục vọng và tình yêu. Hãng Sony Pictures Classics mua lại bản quyền phát hành và đánh giá Call Me By Your Name là tác phẩm có ngôn ngữ hình ảnh phong phú, gây kinh ngạc, cực kỳ cảm động và nhục dục.

A Cure for Wellness

Sau khi chia tay loạt phim bom tấn Pirates of the Caribbean, đạo diễn Gore Verbinski chọn thể loại kinh dị để trở lại trong năm 2017. Nội dung phim kể về chàng nhân viên trẻ (Dane DeHaan) được cử đi giải cứu vị CEO của công ty bị mắc kẹt ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe bí ẩn. Khi đến nơi, anh nhận ra nơi này ẩn chứa những bí mật kinh hoàng có thể khiến con người phát điên. Trailer phim giới thiệu nhiều hình ảnh quái lạ gây khó hiểu như các bể bơi kỳ lạ và hàng trăm con lươn quấn chặt thân thể một người đàn ông.

Get Out

Sau khi tung ra trailer vào tháng 10 năm ngoái, Get Out ngay lập tức gây chú ý. Phim xoay quanh một chàng trai da đen (Daniel Kaluuya) chuẩn bị gặp gỡ cha mẹ của cô bạn gái da trắng (Allison Williams). Anh nhanh chóng nhận ra không khí xung quanh trở nên đáng sợ với những hành vi kỳ quái và nhiều bình luận về màu da. Xuất thân là nghệ sĩ hài, đạo diễn Peele lại chọn hướng đi mới lạ cho phim điện ảnh đầu tay khi kết hợp thể loại kinh dị vào vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Song to Song

Kể từ The Tree of Life (2011), huyền thoại Terrence Malick phá bỏ thói quen nghỉ ngơi lâu giữa các phim. Ông liên tục thực hiện To the Wonder (2012), Knight of Cups (2015), và tiếp theo là Song to Song (2017).

Lần này, chuyện phim là hai cuộc tình tay ba ám ảnh đặt vào bối cảnh thành phố âm nhạc Austin, Texas. Malick có cách làm việc đặc biệt khi quay Song to Song và Knight of Cups xen kẽ ngày với nhau, với nhiều ngôi sao lớn như Christian Bale, Natalie Portman và Cate Blanchett tham gia cả hai phim.

It Comes At Night

Năm 2015, phim độc lập Krisha của nhà làm phim trẻ Trey Edward Shults gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim với ngôn ngữ kinh dị thể nghiệm độc đáo. Tờ Indiewire còn ca ngợi phim mang tinh thần của hai đạo diễn lỗi lạc Robert Altman và Ingmar Bergman. Vì vậy, kỳ vọng dành cho Shults là rất lớn với tác phẩm thứ hai - It Comes At Night. Kịch bản do anh chắp bút ngay sau cái chết của cha mình, xoay quanh một người cha bảo vệ vợ con khỏi một thế lực tà ác trong rừng.

Madame Hyde

Minh tinh vừa đoạt Quả Cầu Vàng - Isabelle Huppert - sẽ tái hợp đạo diễn Serge Bozon trong phim Pháp. Cô thủ vai một giáo viên sống khép kín tại trường hướng nghiệp, dần cảm nhận một thế lực bí ẩn trỗi dậy bên trong mình. Phim được xem là phiên bản nữ và hiện đại của câu chuyện The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde nhưng mang phong cách của một phim hài giả tưởng.

Good Time

Sau loạt Twilight, Robert Pattinson và Kristen Stewart chuyển hướng sang dòng phim độc lập. Bằng nỗ lực, họ đều đạt được những thành công nhất định để xóa đi lời chê bai về diễn xuất trước đây. Năm nay, Pattinson sẽ góp mặt trong Good Time - phim tâm lý hình sự của anh em nhà Safdie kể về một tên cướp nhà băng chạy trốn cảnh sát. Tác phẩm trước của bộ đôi đạo diễn này là Heaven Knows What được đánh giá cao vì phơi bày mặt tối của thành phố New York.

Movie No. 1

Trong bài báo năm 2014, tờ New Yorker ngợi ca nữ đạo diễn Josephine Decker là một trong ba nhà làm phim Mỹ thật sự có thể tạo ra phong cách điện ảnh mới, bên cạnh Terrence Malick và Wes Anderson.

Movie No. 1 theo chân một đạo diễn sân khấu giàu tham vọng, xây dựng vở kịch mới từ chính cuộc đời khó nhọc của một nữ diễn viên trẻ. Tuy nhiên, bên ngoài sân khấu, chưa rõ ai là người làm chủ cuộc chơi. Diễn viên đáng chú ý của phim là Molly Parker - người từng được đề cử giải Emmy với series House of Cards.

You Were Never Really Here

Joaquin Phoenix là một trong những ngôi sao hiếm hoi ở Hollywood nhiều lần tuyên bố không coi trọng giải Oscar. Thay vì vậy, nam diễn viên thường tìm đến những phim kinh phí thấp với góc nhìn dị biệt. Một trong số đó là You Were Never Really Here của đạo diễn Lynne Ramsay, kể về một cựu binh tìm cách cứu một cô gái khỏi thế giới mại dâm. Trang Variety nhận định tác phẩm sẽ được chú ý tại liên hoan phim Cannes năm nay với câu chuyện báo thù giả tưởng mang màu sắc của Drive.

Ân Nguyễn