10 phim điện ảnh làm nên tên tuổi Lưu Đức Hoa

Vượng Giác Ca môn (As Tears Go By) là phim đầu tay của đạo diễn kỳ cựu Vương Gia Vệ. Tác phẩm theo đề tài xã hội đen Hong Kong và lấy cảm hứng từ phim Mean Streets (1973) của Martin Scorsese. Lưu Đức Hoa thủ vai Hoa - một tay giang hồ ngông cuồng, luôn bảo vệ cho gã đàn em thân tín (Trương Học Hữu). Hoa có tình yêu với người em họ (Trương Mạn Ngọc), nhưng những ân oán giang hồ dần đẩy anh vào bi kịch. Với vai này, Lưu Đức Hoa nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc ở Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (tên thường dùng là Kim Tượng).