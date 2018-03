10 phim chuyển thể từ game được yêu thích nhất

‘Warcraft’ – khởi đầu cho loạt bom tấn hành động mới / ‘Resident Evil 5’ tung trailer kịch tính, rùng rợn

Danh sách 10 phim chuyển thể từ game của IMDb, trang thông tin điện ảnh lớn nhất thế giới, dựa trên số điểm mà hàng triệu khán giả yêu nghệ thuật thứ bảy chấm cho mỗi bộ phim trên hệ thống.

1. Warcraft (2016)

Điểm số trên IMDb: 7,7 (hơn 67.000 lượt khán giả chấm)

Warcraft dựa trên trò chơi nổi tiếng cùng tên của hãng Blizzard, xoay quanh cuộc chiến giữa loài người với tộc Orc tại những vùng đất thần thoại. Đây là một trong những dự án có hành trình lên màn ảnh rộng trắc trở nhất khi phải mất tới 10 năm. Từ khi hãng Legendary Pictures bắt tay với Blizzard Entertainment để triển khai dự án này, Warcraft mới được đưa lên màn ảnh rộng.

Bộ phim nhanh chóng chinh phục đông đảo cộng đồng người hâm mộ trò chơi khi thu về tới 310 triệu USD trên toàn cầu sau một tuần công chiếu. Một khán giả trên trang IMDb bình luận: “Warcraft đã phá bỏ lời nguyền của các phim chuyển thể từ game và gây ấn tượng mạnh về kỹ xảo cùng các màn giao chiến”.

2. Resident Evil (2002)

Điểm số trên IMDb: 6,7 (hơn 196.000 lượt khán giả chấm)

Năm 2002, giới mộ điệu tựa game kinh dị Resident Evil được thỏa lòng khi đạo diễn Paul W.S. Anderson đưa trò chơi này lên phim. “Đả nữ” Milla Jovovich vào vai Alice - nữ chiến binh tỉnh dậy với trí nhớ đã biến mất. Alice nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc chiến trong một trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất. Đối thủ của cô là những nhà khoa học đã biến thành những thây ma khát máu sau khi bị nhiễm virus T chết chóc.

Jovovich cho biết cô đã được em trai mình giới thiệu cho trò chơi Resident Evil và lấy cảm hứng thể hiện nhân vật Alice dựa trên nữ anh hùng Ripley trong bộ phim Alien. Dù không được lòng giới phê bình, Resident Evil lại thu về 102 triệu USD trên toàn cầu và được nhiều người hâm mộ đánh giá là tập phim hay nhất cả series.

3. Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Điểm số trên IMDb: 6,6 (hơn 220.000 lượt khán giả chấm)

Hoàng tử Ba Tư là một trong những game kinh điển. Vào năm 2010, hãng Disney giới thiệu câu chuyện này tới những người yêu điện ảnh. Với kinh phí hơn 150 triệu USD cùng các ngôi sao như Jake Gyllenhaal hay Ben Kingsley, đây là một trong những bom tấn lớn nhất hè 2010.

Nội dung phim được tổng hợp nhiều yếu tố từ ba phần game - The Sands of Time, Warrior Within và The Two Thrones. Trong phim, Jake Gyllenhaal thủ vai chàng hoàng tử Dastan vốn có xuất thân từ một đứa trẻ đường phố Ba Tư cổ đại. Sau một biến cố, anh trở thành kẻ đào tẩu và phải cùng nàng công chúa xinh đẹp vạch ra chân tướng của ác nhân đang đe dọa hòa bình.

4. Silent Hill (2006)

Điểm số trên IMDb: 6,6 (hơn 171.000 lượt khán giả chấm)

Dòng game Silent Hill của hãng Konami là một trong những trò chơi “rợn tóc gáy” nhất trong lịch sử, với nhiều chiêu trò kinh dị hù dọa người chơi. Năm 2006, Canada và Pháp hợp tác sản xuất bộ phim Silent Hill, với nhiều tình tiết dược dựa trên phần ba của loạt game này. Câu chuyện phim được đặt bối cảnh tại thị trấn bí ẩn Silent Hill.

Sau khi người phụ nữ Rose (Radha Mitchell) đưa con gái nuôi Sharon chuyển tới đây sống, cô đã phát hiện nhiều điều kỳ lạ. Đỉnh điểm là sau khi Rose bị tai nạn, con gái Sharon mất tích... Hành trình đi tìm lại Sharon trong Silent Hill được khán giả ủng hộ với doanh thu xấp xỉ 100 triệu USD. Sáu năm sau, Silent Hill có thêm một phần nữa mang tên Revelation nhưng thua kém phần đầu cả về chất lượng lẫn doanh thu.

5. Need for Speed (2014)

Điểm số trên IMDb: 6,5 (hơn 135.000 lượt khán giả chấm)

Need for Speed là một minh chứng khác cho việc dù không được giới phê bình đánh giá cao, một bộ phim vẫn có thể thành công với lượng khán giả đông đảo. Với kinh phí 66 triệu USD, bộ phim dựa trên tựa game đua xe lừng danh Need for Speed thu về tới 203 triệu USD trên toàn cầu.

Nam diễn viên Aaron Paul được chọn vào vai chính sau khi nhà sản xuất Steven Spielberg xem loạt phim truyền hình Breaking Bad mà anh đóng một vai quan trọng. Nhân vật của Paul trong Need for Speed là Toby Marshall - tay đua đường phố quyết tâm tham gia những cuộc đua khắp nước Mỹ để trả thù cho cái chết của một người bạn thân.

