10 bom tấn phần kế tiếp được ngóng đợi năm 2017

10 bom tấn lần đầu ra mắt được ngóng đợi năm 2017 / King Kong chạy xuyên khu rừng lửa ở Việt Nam trong bom tấn mới

1. John Wick: Chapter 2 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/2

Năm 2014, John Wick bất ngờ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng những người yêu thích phim hành động. Phim kể về sát thủ John Wick (Keanu Reeves thủ vai) đã rửa tay gác kiếm nhưng buộc phải tái xuất giang hồ sau khi một tên du thủ du thực giết chết con chó của anh. Các pha hành động đẹp mắt với tiết tấu nhanh giúp phim đạt doanh thu gần 100 triệu USD trên toàn cầu.

Năm nay, câu chuyện về Wick được tiếp tục với John Wick: Chapter 2. Trong phần mới, John Wick nhận được lời đề nghị giúp một cộng sự cũ nắm quyền kiểm soát một tổ chức bí mật. Để làm điều này, Wick phải tới Rome (Italy) và đương đầu với những tên sát thủ nguy hiểm nhất thế giới. Trong Chapter 2, Keanu Reeves tái ngộ bạn diễn The Matrix là Laurence Fishburne.

2. Logan (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 3/3

Sau hai phần X-Men Origins: Wolverine (2009) và The Wolverine (2013), Logan là tập phim riêng cuối cùng mà Hugh Jackman đảm nhiệm vai dị nhân Logan/Wolverine. Bộ phim có kinh phí lên tới 127 triệu USD này được lấy cảm hứng từ tập truyện tranh Old Man Logan. Theo đó, dị nhân Wolverine sau một thời gian dài miễn nhiễm với những vết thương, cuối cùng cũng bị quy luật nghiệt ngã của thời gian tác động.

Cơ thể và khả năng hồi phục của anh ngày một kém đi, trong khi anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc giáo sư X và một cô bé sở hữu năng lực tương tự anh. Một tổ chức tên Transigen có âm mưu biến những dị nhân trẻ như cô bé thành cỗ máy giết người. Logan phải dùng tất cả khả năng còn lại cho trận chiến cuối cùng để ngăn chặn điều xấu xảy ra.

3. The Fate of the Furious (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 14/4

Vào năm 2015, Fast & Furious 7 trở thành một hiện tượng rạp chiếu toàn cầu với tổng doanh thu 1,5 tỷ USD. Một phần nguyên nhân khiến khán giả đổ xô tới rạp là lần xuất hiện cuối cùng của tài tử yểu mệnh - Paul Walker. Sau thành công của phần bảy, nam diễn viên chính kiêm nhà sản xuất Vin Diesel tuyên bố: "Paul luôn muốn loạt phim này được tiếp tục, do vậy có thể nói phần bảy dành để tưởng nhớ Paul, còn phần tám là món quà của anh ấy dành cho khán giả".

Trong The Fate of the Furious, nhân vật Dom của Vin Diesel trở lại con đường phạm tội sau khi bị một nữ nhân bí ẩn quyến rũ. Điều này đặt "đại gia đình" của Dom trước những mối nguy hiểm mà họ chưa từng đương đầu... Ngoài sự góp mặt của những siêu sao như Vin Diesel, Dwayne Johnson hay Jason Statham, phim quy tụ hai minh tinh từng đoạt giải Oscar - Charlize Theron và Helen Mirren. Với dàn diễn viên danh tiếng cùng các cảnh quay mãn nhãn được thực hiện tại New York (Mỹ), Bắc Cực và Cuba, The Fate of the Furious được nhiều người kỳ vọng tiếp tục cán cột mốc doanh thu một tỷ USD.

4. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 5/5

Ngay từ trước khi Guardians of the Galaxy được ra rạp, hãng Marvel Studios tuyên bố tại Hội chợ Comic-Con San Diego rằng bộ phim sẽ có phần hai. Sự tự tin ấy của Marvel là có cơ sở. Dù không có những nhân vật nổi tiếng bằng Iron Man, Captain America hay Hulk, Guardians of the Galaxy vẫn chinh phục khán giả và mang về 773 triệu USD từ các rạp chiếu. Bộ phim ghi điểm bởi những nhân vật hài hước như Star Lord (Chris Pratt), chú chồn lẻo mép Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng) hay người cây tình cảm Groot (Vin Diesel lồng tiếng).

Ngoài tính phiêu lưu hấp dẫn, Guardians of the Galaxy khiến khán giả nhớ tới bởi các ca khúc hoài cổ. Người hâm mộ sẽ được trải nghiệm những điều trên với Guardians of the Galaxy Vol 2. Phần hai có bối cảnh khoảng hai tháng sau những sự kiện trong phần đầu. Nhóm các "vệ binh của dải thiên hà" bước vào chuyến du hành giúp Star Lord tìm hiểu tổ tiên thật sự của mình ở Trái Đất.

5. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 26/5

Sau những thất bại như The Lone Ranger (2013), Transcendence (2014) hay Alice Through the Looking Glass (2016), tài tử Johnny Depp trở lại với bộ phim làm nên thương hiệu của anh. Nhân vật thuyền trưởng Jack Sparrow cho tới nay vẫn là vai diễn gắn liền với tên tuổi của Depp. Bốn phim phiêu lưu trước về gã cướp biển vùng Caribe thắng lớn với doanh thu 3,7 tỷ USD.

Trong Dead Men Tell No Tales, Jack Sparrow gặp phải một vấn đề mới khi hồn ma của thuyền trưởng Salazar (Javier Bardem) thoát khỏi Tam giác Quỷ và muốn giết tất cả cướp biển hắn gặp. Để thoát khỏi cái kết thương tâm, Sparrow đành phải lao vào một cuộc phiêu lưu mới để tìm cây đinh ba quyền năng của thần biển Poseidon với hy vọng món vũ khí này có thể ngăn chặn Salazar... Dead Men Tell No Tales được đầu tư 320 triệu USD và chào đón sự trở lại của tài tử Orlando Bloom trong vai Will Turner.

>> Xem tiếp

Thịnh Joey