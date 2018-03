10 bom tấn lần đầu ra mắt được ngóng đợi năm 2017

Trailer 'Kong: Skull Island' hé lộ cuộc đối đầu ở Hạ Long hot nhất tuần / Trực thăng vỡ nát trên bầu trời Việt Nam ở bom tấn 'Kong: Skull Island'

1. Kong: Skull Island (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 10/3

Với kinh phí lên đến 190 triệu USD cùng dàn diễn viên như Tom Hiddleston, Brie Larson hay Samuel L. Jackson, Kong: Skull Island là một trong những phim được trông đợi nhất của năm 2017. Tác phẩm là phiên bản mới của loạt King Kong và tạo tiền đề cho cuộc chiến “long trời lở đất” giữa King Kong và Godzilla trên màn ảnh rộng vào năm 2020.

Kong: Skull Island có bối cảnh vào thập niên 1970. Chuyện phim xoay quanh một nhóm gồm những nhà thám hiểm và quân đội. Họ đặt chân tới một hòn đảo chưa được biết tới tại Thái Bình Dương mà không hề hay biết đây là nơi sinh sống của nhiều sinh vật kỳ dị, bao gồm cả khỉ Kong khổng lồ... Với khán giả Việt Nam, Kong: Skull Island còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi bộ phim từng được ghi hình tại Ninh Bình, Quảng Bình và Hạ Long.

2. Beauty and the Beast (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 17/3

Sau Maleficent, Cinderella và The Jungle Book, hãng Disney tiếp tục chuyển một tác phẩm hoạt hình quen thuộc trở thành phim người đóng. Câu chuyện Người đẹp và Quái vật nổi tiếng với khán giả qua phiên bản hoạt hình năm 1991 nay được khoác diện mạo mới. Beauty and the Beast là bộ phim lãng mạn pha với âm nhạc. Phim có dàn sao danh tiếng như Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans hay Ewan McGregor...

Trong phim, Emma Watson thủ vai người đẹp Belle bị giam cầm trong tòa lâu đài của Quái vật (Dan Stevens) nhằm cứu cha. Ban đầu, Belle có phần sợ hãi trước vẻ ngoài đáng sợ của Quái vật. Nhưng dần dần, cô kết thân với những đồ vật biết nói trong lâu đài và hiểu được trái tim nhân hậu ẩn đằng sau ngoại hình của Quái vật... Trailer đầu tiên của phim từng lập kỷ lục “Trailer được xem nhiều nhất trong một ngày” với 127,6 triệu lượt xem khi được tung lên mạng vào tháng 11/2016.

3. Power Rangers (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 24/3

Loạt phim truyền hình, từng được khán giả Việt biết đến qua nhan đề Năm anh em siêu nhân, được đưa lên màn ảnh rộng trong năm 2017. Ngay từ hồi 2016, bộ phim Power Rangers gây chú ý thông qua việc dẫn đầu danh sách “Những phim được trông đợi của năm 2017” trên trang web điện ảnh IMDB. Câu chuyện phim xoay quanh năm học sinh bất ngờ hấp thụ một nguồn sức mạnh bí ẩn ngoài Trái Đất và sở hữu những khả năng phi thường.

Cuộc sống của tất cả đảo lộn từ đó và năm người bạn phải học cách kiểm soát năng lực nhằm chống lại những thế lực tàn ác đe dọa tới Trái Đất... Bộ phim siêu anh hùng tuổi vị thành niên này có kinh phí 150 triệu USD đồng thời có sự tham gia của ngôi sao Bryan Cranston trong vai Zordon - người hướng dẫn nhóm Power Rangers. Năm diễn viên vào vai các siêu nhân đều là những gương mặt mới, song hãng Lionsgate vẫn tự tin về thành công nhờ thương hiệu Power Rangers vốn quá quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình.

4. Ghost in the Shell (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 31/3

Ghost in the Shell dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng từng được chuyển thể thành hoạt hình. Tác phẩm xuất xứ từ Nhật Bản này do DreamWorks và Paramount hợp tác sản xuất. Vai nữ chính - cảnh sát robot lai người có tên Motoko Kusanagi - được tin cậy giao cho “quả bom sex” Scarlett Johansson. Đây là lựa chọn hợp lý bởi Johansson từng có kinh nghiệm đóng các phim hành động.

Phim mới có bối cảnh ở thế giới tương lai, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển đến đỉnh điểm. Nhân vật Kusanagi là trưởng nhóm Section 9 - cơ quan chuyên đảm nhiệm việc điều tra các hành động tội phạm công nghệ cao. Trong Ghost in the Shell, nhóm Section 9 phải trổ hết tài nghệ để ngăn một đối thủ nguy hiểm đe dọa tới sự tồn tại công nghệ trí tuệ nhân tạo.

5. Baywatch (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 26/5

Trong suốt thập niên 1990, Baywatch là một trong những loạt phim truyền hình được xem nhiều nhất toàn cầu và đưa Pamela Anderson lên tầm biểu tượng sex. Nội dung loạt phim xoay quanh đội cứu hộ trên biển luôn sẵn sàng ứng phó với đủ tình huống khẩn cấp - từ động đất, có người bị nạn hay cá mập tấn công ...

Năm 2017, series đình đám trên được đưa lên màn ảnh rộng với phong cách hài hước. Điểm nhấn của Baywatch là một dàn sao nóng bỏng - tài tử điển trai Zac Efron, mỹ nhân Alexandra Daddario, bóng hồng gốc Ấn Độ - Priyanka Chopra - và đặc biệt là Dwayne Johnson. Ngôi sao cơ bắp, vừa được People bình chọn là “Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh”, vào vai trưởng nhóm cứu hộ tên Mitch.

6. Wonder Woman (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 2/6

Sau màn ra mắt để lại nhiều ấn tượng trong Batman v Superman: Dawn of Justice, nữ chiến binh Wonder Woman có một bộ phim riêng. Wonder Woman có tên thật là Diana Prince (Gal Gadot) và là một chiến binh Amazon bất tử. Cô sống trên hòn đảo Themyscira rồi tình cờ gặp gỡ viên phi công Steve Trevor (Chris Pine) khi anh này trôi dạt vào bờ biển. Sau khi nghe về thế giới bên ngoài và Thế chiến Thứ nhất đang diễn ra, Wonder Woman quyết định rời khỏi quê nhà để giúp đem lại hòa bình cho thế giới.

Hãng Warner Bros. đã đầu tư 120 triệu USD để dự án Wonder Woman có được những bối cảnh, kỹ xảo và những pha hành động ở đẳng cấp cao nhất. Mỹ nhân Gal Gadot từng khiến nhiều người phải xuýt xoa trước vẻ đẹp và thần thái của cô trong vai nữ siêu anh hùng. Wonder Woman là đất riêng để cô thể hiện trọn vẹn khả năng. Sau Wonder Woman, cô góp mặt bom tấn Justice League dịp cuối năm - quy tụ những siêu nhân hàng đầu của DC Comics.

7. The Mummy (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 9/6

Trong một năm không có Mission Impossible, siêu sao Tom Cruise vẫn góp mặt trong dự án thu hút sự chú ý là The Mummy. Đây là phiên bản mới của loạt phim Xác ướp Ai Cập từng gây sốt thế giới vào giai đoạn cuối thập niên 1990. The Mummy phiên bản 2017 kể về nữ công chúa cổ đại Ahmanet (Sofia Boutella) bị ướp xác và chôn vùi trong một ngôi mộ nằm sâu dưới sa mạc. Xác ướp của nàng bất ngờ bị đánh thức ở thế giới hiện đại. Cô trút mối hận thù hàng nghìn năm vào thế giới của loài người.

Nhân vật Nick Morton của Tom Cruise vô tình liên quan tới xác ướp Ahmanet và phải làm tất cả để ngăn chặn thảm họa từ nàng công chúa quyền năng. The Mummy được chờ đợi bởi đây là phần đầu tiên trong loạt phim Universal Monster đưa các nhân vật như Người tàng hình, Người Sói hay Van Helsing trở lại màn bạc.

8. Spider-Man: Homecoming (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 7/7

Sau khi Captain America: Civil War nhận phản ứng tích cực từ khán giả năm 2016. Người hâm mộ nhận xét nam diễn viên trẻ Tom Holland là một sự lựa chọn đúng đắn cho vai Người Nhện. Anh lột tả được sự trẻ trung, hài hước của Parker giống như trong truyện tranh.

Homecoming là dự án lấy Spider-Man làm tâm điểm và là bộ phim thứ 16 trong loạt phim tỷ đô “Marvel Cinematic Universe”. Những sự kiện phim sẽ nối tiếp câu chuyện trong Civil War, khi Peter Parker trở về làm một cậu học sinh phổ thông. Dưới sự giúp đỡ của Tony Stark, cậu học cách cân bằng giữa cuộc sống thường ngày với việc làm một siêu anh hùng. Nỗ lực đó của Parker trở nên khó khăn hơn trước sự xuất hiện của một ác nhân mới có tên Vulture (Michael Keaton).

9. Dunkirk (xem trailer)

Ngày khởi chiếu dự kiến: 19/7

Tên tuổi Christopher Nolan được xem là bảo đảm cho mọi dự án ông tham gia, do vậy nhiều người hâm mộ phấn khích trước việc đạo diễn tài hoa này có dự án phim chiến tranh đầu tiên trong sự nghiệp. Nolan chọn trận Dunkirk và chiến dịch giải cứu Dynamo lừng danh để đưa lên màn ảnh rộng. Đây là một sự kiện lịch sử vào năm 1940 - khi liên quân Anh, Pháp, Bỉ và Canada bị quân Đức bao vây trên bãi biển Dunkirk. Trong giai đoạn từ ngày 26/5 tới ngày 4/6/1940, chiến dịch Dynamo nhằm giải cứu quân viễn chinh của Anh được triển khai. Nhiều nhà sử học nhận định đây là một cột mốc quan trọng trong Thế chiến Thứ hai.

Đoạn trailer đầu tiên của Dunkirk cho người xem thấy được hiện thực tàn khốc của chiến tranh. Đạo diễn Nolan mời hai ngôi sao từng cộng tác cùng ông trong Inception là Tom Hardy và Cillian Murphy tham gia dự án. Dunkirk còn có sự góp mặt của nam diễn viên từng đoạt Oscar - Mark Rylance - và nam ca sĩ thần tượng là Harry Styles.

10. Murder on the Orient Express

Ngày khởi chiếu dự kiến: 22/11

Murder on the Orient Express là một trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám được ưa thích nhất mọi thời đại. Câu chuyện của nữ tác giả Agatha Christie đưa độc giả theo chân thám tử Poirot đi điều tra hung thủ sát hại một đại gia người Mỹ trên chuyến tàu Orient Express. Sự ly kỳ, bất ngờ giúp Murder on the Orient Express được mến mộ kể từ lần đầu xuất bản năm 1934 và từng hai lần được làm thành phim.

Phiên bản năm 2017 khiến người hâm mộ kỳ vọng bởi sự xuất hiện của dàn diễn viên tên tuổi. Ngôi sao từng năm lần được đề cử Oscar - Kenneth Branagh - đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm luôn vai chính Poirot. Sát cánh cùng Branagh còn có Johnny Depp, Penelope Cruz, Judi Dench, Michelle Pfeiffer và Daisy Ridley.

Thịnh Joey