10 bộ phim nên xem ở LHP quốc tế Hà Nội

1. Amour (xem trailer)

Ca chiếu: 20h30 ngày 28/11 và 19h ngày 29/11 (rạp Megastar Mipec Tower)

Bộ phim giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP quốc tế Cannes hồi tháng 5 năm nay là tác phẩm nước ngoài gây chú ý nhất ở hạng mục Toàn cảnh của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai. Phim kể về Georges và Anne – hai giáo viên dạy nhạc từ thập niên 1980 đã nghỉ hưu. Con gái Eva của họ là một nhạc sĩ và đang sống ở nước ngoài cùng gia đình. Một ngày nọ, bà Anne bị đột quỵ và tình yêu của đôi vợ chồng già gặp thử thách. Amour là bộ phim của đạo diễn người Áo rất nổi tiếng – Michael Haneke. Năm 2009, ông cũng từng đoạt Cành Cọ Vàng tại Cannes với bộ phim gây nhiều tranh cãi - The White Ribbon.

2. A Separation (xem trailer)

Ca chiếu: 10h30 ngày 27/11 và 11h ngày 28/11 (rạp Megastar Vincom)

Được đánh giá là một kiệt tác của điện ảnh Iran, A Separation đã giành giải Phim nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2012 hồi đầu năm. Phim có một cốt truyện tương đối đơn giản. Tất cả xoay quanh cuộc ly dị của đôi vợ chồng Nader và Simin. Tình huống giản đơn nhưng sự phức tạp trong các mặt của cuộc sống xã hội Iran hiện đại dần được phơi bày trong bộ phim. Diễn xuất của diễn viên, câu chuyện có nhiều điểm nhấn, lời thoại cuốn hút và cách kể chuyện đầy cảm xúc tạo nên sự cộng hưởng, đọng lại trong người xem những ấn tượng mạnh mẽ.

3. We Need to Talk About Kevin (xem trailer)

Ca chiếu: 15h30 ngày 25/11 và 13h30 ngày 26/11 (rạp Megastar Vincom)

Góp mặt ở danh sách phim tranh giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes năm ngoái, We Need to Talk About Kevin gây nhiều tranh cãi về chủ đề bạo lực gia đình. Phim xoay quanh một cậu bé bị tống giam sau khi phạm tội giết người ở trường trung học. Mẹ cậu bé sống trong ngôi nhà đổ nát nhìn lại những ký ức của mình về sự lớn lên và cách nuôi dạy con trai… Nữ diễn viên chính Tilda Swinton là một trong những ngôi sao được mời tới Hà Nội tham dự LHP lần này nhưng phút chót, bà đã không kịp sang vì không thu xếp được công việc.

4. Silenced (xem trailer)

Ca chiếu: 19h30 ngày 25/11 (rạp Megastar Mipec Tower) và 20h ngày 26/11 (rạp Megastar Vincom)

Silenced là bộ phim dựa trên những sự kiện có thật và từng lay động trái tim khán giả Hàn Quốc vào năm ngoái, tạo nên cơn chấn động lớn. Phim kể về một chàng giáo viên trẻ chuyển về một thành phố hoang vắng và dạy học trong ngôi trường của trẻ em câm điếc. Tại đây, anh choáng váng với sự vòi vĩnh hối lộ trắng trợn của hai anh em sinh đôi là hiệu trưởng và trưởng ban điều hành tại đây. Thầy giáo trẻ còn phát hiện ra nhiều trẻ em bị ngược đãi dưới ngôi trường tưởng như yên bình này…

5. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (xem trailer)

Ca chiếu: 20h30 ngày 26/11 và 14h ngày 28/11 (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia)

Bộ phim của đạo diễn Apichatpong đã đem về vinh quang cho điện ảnh Thái Lan khi đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2010. Phim xoay quanh những ngày cuối đời của nhân vật Boonmee. Hồn ma của người vợ, với sự trở về của đứa con trong một bộ dạng không phải con người đã hé lộ quá khứ của Boonmee và nguyên nhân dẫn tới căn bệnh thận đang hành hạ ông. Đây là bộ phim siêu thực, thiên về chủ nghĩa tự nhiên và được giới phê bình trên thế giới đánh giá là có "những trải nghiệm vượt xa con người". Tại LHP quốc tế Hà Nội lần này, Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives thuộc hạng mục Phim của quỹ điện ảnh thế giới.

6. My Way (xem trailer)

Ca chiếu: 15h ngày 26/11 (rạp Megastar Mipec Tower) và 20h ngày 28/11 (rạp Megastar Vincom)

Là tác phẩm chiến tranh mới nhất của đạo diễn Hàn Quốc Kang Je-kyu (tác giả phim Shiri, Cờ bay phấp phới), My Way là câu chuyện về một người Hàn Quốc và một người Nhật Bản gặp nhau như kẻ thù trong cuộc chiến khốc liệt, nhưng lại trở thành những người giúp đỡ nhau. Phim gửi gắm tới khán giả thông điệp về tình người đích thực vượt qua sự phân biệt về biên giới và quốc tịch. My Way có sự tham gia của tài tử Hàn Quốc Jang Dong-gun và mỹ nhân Hoa ngữ Phạm Băng Băng. Phim được chiếu trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn.

7. Fly Me to The Moon (xem trailer)

Ca chiếu: 16h ngày 25/11 (rạp Megastar Vincom) và 18h ngày 27/11 (rạp Megastar Mipec Tower)

Bên cạnh những bộ phim nghệ thuật có câu chuyện căng thẳng, dữ dội, LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai cũng đem tới cho khán giả nhiều phim tình cảm hài hước của Pháp. Nhân vật chính của Fly Me to the Moon là Isabelle – một cô gái xinh đẹp tìm mọi cách để phá vỡ lời nguyền hủy hoại mọi cuộc hôn nhân lần thứ nhất trong gia tộc mình. Cô áp dụng chiến lược để cưới người đàn ông mà mình yêu: tìm một gã ngốc, quyến rũ anh ta, kết hôn và ly dị.

Tuy nhiên, khi nhắm vào mục tiêu là chàng trai Jean xấu xí làm về du lịch, Isabelle phải theo anh ta đến Nga. Hành trình này thay đổi hoàn toàn dự định của cô gái xinh đẹp. Nữ diễn viên chính trong Fly Me to the Moon là “bông hồng nước Đức” Diane Kruger cũng được mời tới Hà Nội dự LHP nhưng cuối cùng, cô không thể nhận lời vì vướng công việc khác.

8. Footnote (xem trailer)

Ca chiếu: 9h ngày 28/11 và 11h ngày 29/11 (rạp Megastar Vincom)

Từng được đề cử Oscar hồi đầu năm nay cho Phim nước ngoài xuất sắc, Footnote kể về cuộc đối đầu giữa một người cha và con trai với bối cảnh đất nước Israel. Cả hai đều là những giáo sư kỳ dị cống hiến cả đời cho công việc. Người cha theo chủ nghĩa bảo thủ thuần túy và sợ danh tiếng, trong khi người con phấn đấu không ngừng để được công nhận tài năng. Nhưng một ngày kia, tình thế đảo ngược khi người cha biết rằng ông sẽ nhận một giải thưởng danh giá nhất. Khi khao khát danh tiếng trong tuyệt vọng của ông được bộc lộ cũng là lúc giấc mộng hư danh của người cha được phơi bày.

9. Whale Rider (xem trailer)

Ca chiếu: 15h ngày 27/11 và 15h ngày 29/11 (rạp Megastar Vincom)

Whale Rider là bộ phim New Zealand nói về cuộc sống của những bộ tộc theo chế độ phụ hệ ở bờ biển phía đông quốc gia này. Nữ diễn viên chính của phim – Keisha Castle Hughes – là người trẻ nhất trong lịch sử được đề cử Oscar vào năm 2004 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cliff Curtis – nam diễn viên tham gia bộ phim này – đang có mặt tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai với vai trò là thành viên ban giám khảo phim truyện.

10. Late Autumn (xem trailer)

Ca chiếu: 16h ngày 25/11 và 19h30 ngày 28/11 (rạp Lotte Keangnam)

Late Autumn có sự tham gia của mỹ nam Hàn Quốc Hyun Bin và người đẹp Thang Duy. Phim bắt đầu bằng việc Anna (Thang Duy) trên đường tới Seattle (Mỹ) để dự lễ tang của mẹ trong dịp cuối tuần đặc biệt được thả khỏi tù – nơi cô đang thụ án tội giết người vì đã sát hại chồng. Trên xe buýt, cô gặp Hoon (Huyn Bin) – một “người tình cho thuê” của các quý bà nạ dòng đang trên đường chạy trốn một ông chồng điên loạn của khách hàng. Sau một ngày ở thành phố Seattle mờ ảo trong không khí mùa thu, cả hai cảm thấy có một sự vương vấn lẫn nhau.

* Các bộ phim trên chiếu ở rạp đều đồng giá vé 40.000 đồng. Những chùm phim khác của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai như Phim hoạt hình, Phim tài liệu, Phim ngắn hay các phim Việt Nam đều được chiếu miễn phí.

Nguyên Minh