10 bộ phim ghi dấu ấn của Joseph Gordon-Levitt

Joseph Gordon-Levitt và bước tiến dài sau nửa thập kỷ / 'Snowden' - cái nhìn đồng cảm với kẻ phản bội chính phủ Mỹ

1. 500 Days of Summer (2009)

Đóng phim từ năm lên bảy tuổi nhưng đến 500 Days of Summer, Joseph Gordon-Levitt mới thực sự được biết đến rộng rãi. Nam diễn viên sinh năm 1981 vào vai Tom Hansen - chàng trai viết thiệp có mối quan hệ phức tạp với nàng Summer (Zooey Deschanel). Người xem được trải nghiệm mối quan hệ giữa Tom và Summer trong 500 ngày với đủ cung bậc cảm xúc.

Bộ phim tình cảm - hài kinh phí 7,5 triệu USD bất ngờ ăn khách với doanh thu toàn cầu 60,7 triệu USD. 500 Days of Summer trở thành tác phẩm được nhiều khán giả mến mộ với những tình tiết gần gũi và rất thực về tình yêu mà nhiều đôi lứa trải qua. Thành công của bộ phim độc lập này giúp gương mặt sáng sủa và lối diễn duyên dáng của Gordon-Levitt được khán giả đại chúng biết tới.

2. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Sau nhiều năm chỉ góp mặt trong những bộ phim độc lập có kinh phí thấp, Gordon-Levitt tham gia phim bom tấn đầu đời - G.I. Joe: The Rise of Cobra. Tác phẩm hành động này xoay quanh biệt đội những chiến binh siêu hạng có nhiệm vụ đương đầu với một tổ chức khủng bố ma quỷ do một trùm buôn vũ khí chống lưng.

G.I. Joe có kinh phí lên tới 175 triệu USD, quy tụ những ngôi sao danh tiếng như Channing Tatum, Denis Quaid, Lee Byung-hun... Gordon-Levitt đảm nhận vai phụ với thời lượng không dài song đóng vai trò then chốt trong câu chuyện. Sau khi ra rạp tháng 8/2009, G.I. Joe thu về 302 triệu USD trên toàn thế giới.

3. Inception (2010)

Gordon-Levitt tiếp tục đà thăng tiến tại Hollywood khi có tên trong dự án bom tấn Inception. Đây là một trong những phim được chờ đợi nhất năm 2010 với kinh phí 160 triệu USD và dàn diễn viên đình đám gồm Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Tom Hardy. Tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan thành công rực rỡ về mọi phương diện: doanh thu 825,5 triệu USD và bốn giải Oscar.

Nội dung phim xoay quanh một phi vụ "đánh cắp giấc mơ". Nhân vật chính Dom (DiCaprio) dẫn đầu một nhóm đặc biệt thâm nhập vào giấc mơ của một tỷ phú trẻ nhằm cấy một ý tưởng vào đầu anh ta. Gordon-Levitt vào vai Arthur - cánh tay phải của Dom trong việc nghiên cứu và kiểm soát nhiệm vụ. Trong Inception, Gordon-Levitt để lại dấu ấn với màn di chuyển trong không gian không trọng lực ở tầng thứ hai của giấc mơ.

4. 50/50 (2011)

50/50 là bộ phim duy nhất Gordon-Levitt tham gia trong năm 2011 và cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng của anh. Tài tử người Mỹ vào vai Adam - chàng trai 27 tuổi một ngày nọ hay tin mình mang một dạng bệnh ung thư hiếm gặp. Đang có một công việc ổn định và cô bạn gái được nhiều người ao ước, Adam bỗng thấy cả thế giới như đảo lộn.

50/50 là một bộ phim tâm lý hài, trong đó nhân vật Adam phải trải qua cuộc chiến với hiểm họa bệnh tật khi chưa hề chuẩn bị tâm lý. Dù vậy, phim đem đến không ít tiếng cười và sự lạc quan cho người xem nhờ diễn xuất của Gordon-Levitt. Tại Quả Cầu Vàng 2012, Gordon-Levitt góp mặt tại hạng mục đề cử "Nam diễn viên phim hài/nhạc kịch xuất sắc" với vai diễn này.

5. The Dark Knight Rises (2012)

Hai năm sau Inception, Gordon-Levitt góp mặt trong một bom tấn khác do Christopher Nolan đạo diễn. The Dark Knight Rises tiếp nối thành công của siêu phẩm The Dark Knight đồng thời là tập cuối trong ba phần phim về Batman của Nolan. Phim lấy bối cảnh thành phố Gotham, khi Batman (Christian Bale) phải đương đầu một thế lực mới từ bóng tối là gã Bane (Tom Hardy).

Trong số những cư dân của Gotham dám đứng lên cùng Batman chống lại cái ác có chàng cảnh sát cương trực John Blake (Gordon Levitt). Nhân vật này không chỉ hỗ trợ Batman mà còn được Nolan gợi ý sẽ là "truyền nhân" của Người Dơi. The Dark Knight Rises có doanh thu hơn 1 tỷ USD và cho đến nay vẫn là phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của Gordon-Levitt.

6. Lincoln (2012)

Lincoln đưa người xem quay về tháng 1/1865, khi vị tổng thống đời thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln tìm cách khiến Quốc hội thông qua Tu chính án (bản sửa đổi hiến pháp) thứ 13 mà nếu được chấp thuận đồng nghĩa nô lệ trên toàn nước Mỹ được giải phóng.

Lincoln (Daniel Day-Lewis) phải đối mặt sự hoài nghi từ chính nội bộ đảng Cộng hòa và sự phản đối kịch liệt từ đảng Dân chủ, song ông vẫn cương quyết muốn loại bỏ chế độ nô lệ mà nạn nhân đa phần là người da đen, với niềm tin “mọi người sinh ra đều bình đẳng”. Bộ phim cũng kể về giai đoạn nội chiến Mỹ gay gắt, qua đó thể hiện khả năng thao lược và chính trị tuyệt vời của Lincoln.

Tác phẩm được nhiều người đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2012 và nhận 12 đề cử Oscar. Trong phim, Gordon-Levitt thủ vai con trai Robert của vị tổng thống lừng danh. Anh cho biết Lincoln là cơ hội hiếm có bởi dự án này có sự tham gia của hai tượng đài điện ảnh - đạo diễn Steven Spielberg và nam diễn viên Daniel Day-Lewis.

7. Looper (2012)

Looper là một bộ phim giả tưởng có ý tưởng độc đáo về du hành thời gian. Tác phẩm đưa người xem tới thế giới tương lai vào năm 2074, khi các băng đảng không thể thủ tiêu và phi tang nạn nhân. Chúng quyết định sử dụng công nghệ gửi nạn nhân về quá khứ 30 năm trước đó để những sát thủ có mệnh danh là "Looper" ra tay.

Joe (Gordon-Levitt) là một sát thủ như vậy. Song đến một ngày nọ, anh gặp rắc rối khi nhận ra nạn nhân được gửi để mình hạ sát chính là bản thân anh sau 30 năm nữa. Sự sáng tạo trong kịch bản và nội dung ly kỳ giúp Looper nhanh chóng chinh phục người xem. Bộ phim được các nhà phê bình chấm tới điểm 8,4/10 trên trang Metacritic và gặt hái doanh thu 176,5 triệu USD.

8. Don Jon (2013)

Không chỉ là một diễn viên, Joseph Gordon-Levitt còn thử sức ở những vai trò khác khi tự tay viết kịch bản và làm đạo diễn cho Don Jon. Anh cũng kiêm luôn vai chính Jon Martello - một tay chơi đào hoa, phiên bản Don Juan thời hiện đại. Tuy có thể dễ dàng lên giường với nhiều cô gái, Jon dường như chỉ đạt khoái cảm khi xem những bộ phim cấp ba.

Thói quen kỳ quặc đó khiến anh gặp rắc rối trong mối quan hệ tình cảm với người đẹp bốc lửa Barbara (Scarlett Johansson). Don Jon là một bộ phim tâm lý - hài nhận được nhiều lời ngợi ca cho sự đa tài của Gordon-Levitt ngay từ khi trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance. Bộ phim thu về khoảng 41 triệu USD, hơn gấp 10 lần kinh phí sản xuất.

9. The Walk (2015)

The Walk là tác phẩm tái hiện hành trình cheo leo giữa sự sống và cái chết của nghệ sĩ mạo hiểm Philippe Petit giữa hai tòa Twin Towers của New York năm 1974. Gordon-Levitt được đạo diễn Robert Zemeckis tin cậy trao vai Petit và đã trực tiếp tới gặp bậc thầy mạo hiểm này. Nam diễn viên cùng Petit tập luyện hơn một tuần để anh có thể tự đi trên dây ở độ cao 3m.

Những nỗ lực của Gordon-Levitt không bị uổng phí, khi nhiều khán giả cảm thấy nghẹt thở lúc nhân vật Petit chơi vơi giữa hai tòa Tháp Đôi - biểu tượng một thời của nước Mỹ. Sau khi ra rạp, The Walk mang về cho các nhà sản xuất 61,5 triệu USD doanh thu.

10. Snowden (2016)

Năm 2016, Gordon-Levitt tiếp tục thủ vai một nhân vật có thực và gây tranh cãi hơn nhiều so với nghệ sĩ Petit. Đó là Edward Snowden - cựu nhân viên CIA từng gây rúng động nước Mỹ khi tiết lộ về chương trình giám sát công dân của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Sau khi thông tin tuyệt mật được hé lộ trên tờ The Guardian, Snowden bị chính quê hương mình săn đuổi và buộc phải sống lưu vong.

Đạo diễn từng hai lần đoạt giải Oscar là Oliver Stone quyết định đưa câu chuyện về Snowden lên màn ảnh rộng và đặt niềm tin vào Gordon-Levitt với vai chính. Khác những vai diễn sôi nổi hay hài hước trong quá khứ, Gordon-Levitt thể hiện một Snowden trầm lặng và mang nỗi sợ mơ hồ khi bị kiểm soát và theo dõi. Diễn xuất của anh được đánh giá cao. Trong thực tế, anh từng bay tới Moscow để phỏng vấn Edward Snowden bằng xương bằng thịt nhằm hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất.

Thịnh Joey