10 bộ phim ca nhạc gây sốt đầu thế kỷ 21

1. Moulin Rouge (2001)

Để thể loại phim nhạc kịch được trở lại phổ biến như những năm gần đây, các nhà làm phim Hollywood có lẽ phải biết ơn đạo diễn Baz Luhrmann. Dòng phim tưởng như đã bị lụi tàn sau thời hoàng kim thập niên 1960 bất ngờ hồi sinh nhờ câu chuyện tình lãng mạn trong Moulin Rouge. Quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhan đề Cối xay gió đỏ, bộ phim từng được đề cử 8 giải Oscar này là bản tình ca đa màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu.

Là một nhà văn trẻ từ London tới Paris vào năm 1899, Christian (Ewan McGregor) đem lòng yêu nàng vũ nữ Santine (Nicole Kidman) làm việc tại quán bar Moulin Rouge. Chuyện tình éo le được dẫn dắt với những ca khúc đủ phong cách. Sự trau truốt tuyệt vời về hình ảnh, trang phục… cũng khiến người xem như bị mê hoặc, góp phần mở ra một trào lưu mới cho dòng phim nhạc kịch thế kỷ 21.

Moulin Rouge thắng 2 giải Oscar và là bộ phim âm nhạc đầu tiên kể từ Beauty and the Beast (1991) được đề cử Oscar cho "Phim hay nhất".

2. Chicago (2002)

Ra đời sau Moulin Rouge một năm song thành công rực rỡ hơn về mặt giải thưởng là tác phẩm Chicago. Có sự góp mặt của những ngôi sao như Richard Gere, Catherine Zelta-Jones và Renee Zellweger, bộ phim này thu về hơn 300 triệu USD doanh thu và gặt hái 6 giải Oscar, bao gồm “Phim hay nhất”.

Chicago lấy bối cảnh vào thập niên 1920 thế kỷ trước - thời kỳ vàng của nhạc Jazz với nhân vật trung tâm là hai nữ tù nhân xinh đẹp. Velma (Zelta-Jones) và Roxie (Zellweger) gặp nhau trong tù chờ ngày xét xử tội danh giết người. Qua câu chuyện, khán giả hiểu thêm về những bê bối trong giới thượng lưu và nạn tham nhũng tại thành phố Chicago nhiều thế lực ngầm.

Chicago làm nên lịch sử khi trở thành phim ca nhạc đầu tiên giành giải Oscar "Phim hay nhất" kể từ Oliver! năm 1968.

3. 8 Mile (2002)

8 Mile là bộ phim hiếm hoi nói về thế giới nhạc rap và có sự tham gia của rapper đình đám - Eminem. Bộ phim kể về nỗ lực khẳng định tên tuổi của chàng trai Jimmy Smith (Eminem). Với nghệ danh "B-Rabbit", anh tìm cách ghi dấu ấn trong thế giới thống trị bởi những nghệ sĩ da màu.

8 Mile thành công ngoài sức mong đợi với doanh thu lên tới 242 triệu USD và nhận Oscar "Ca khúc trong phim hay nhất" cho bản Lose Yourself. Phần nhạc phim với sự tham gia của những tên tuổi như Eminem, Jay-Z, Nas hay 50 Cent được nhiều người hâm mộ đánh giá cao, bởi từ trước đến nay hiếm có tác phẩm nào về nhạc rap được đầu tư đến vậy. Các tờ báo uy tín như Time, Rolling Stone... đưa 8 Mile vào danh sách những phim hay nhất năm 2002, trong khi tạp chí Vibe gọi đây là "một kiệt tác điện ảnh về nhạc rap".

4. Once (2007)

Once là hiện tượng thú vị năm 2007. Bộ phim của điện ảnh Ireland có kinh phí chỉ vỏn vẹn 115 ngàn USD và không có ngôi sao tên tuổi nào tham gia, song lại đạt doanh thu 23 triệu USD đồng thời vào đề cử Oscar lẫn Grammy. Tại lễ trao giải Viện hàn lâm Mỹ 2008, bản nhạc ngọt ngào Falling Slowly được vinh danh giải "Ca khúc trong phim hay nhất". Tờ Entertainment Weekly sau đó đưa Once vào vị trí thứ ba trong danh sách "25 phim lãng mạn hay nhất trong 25 năm trở lại đây".

Nội dung phim kể về một chàng nghệ sĩ đường phố (Glen Hansard) và một phụ nữ vừa ly thân chồng (Marketa Irglova) tại Dublin. Hai con người xa lạ trở nên gần gũi hơn nhờ sự đồng điệu trong sở thích âm nhạc và quyết định thử thu âm cùng nhau... Bộ đôi nhân vật chính đều không có tên, khiến khán giả ngầm hiểu rằng một câu chuyện như vậy có thể xảy ra tại bất cứ đâu và âm nhạc là sợi dây kết nối hoàn hảo cho những tâm hồn.

5. Mamma Mia! (2008)

Với doanh thu khổng lồ 609 triệu USD và dàn sao gồm Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth hay Amanda Seyfried, Mamma Mia! xứng đáng được xem là "bom tấn" ca nhạc. Tác phẩm dựa trên vở nhạc kịch Broadway đình đám và sử dụng những ca khúc nổi tiếng như I Have A Dream, Dancing Queen, Our Last Summer... của ban nhạc huyền thoại ABBA. Câu chuyện kể về một cô gái chuẩn bị lên xe hoa nhưng vẫn chưa biết cha mình là ai nên quyết định gửi thư mời tới ba người đàn ông từng hẹn hò với mẹ cô trong quá khứ.

Hành trình tìm cha của nhân vật chính được dẫn dắt bởi những ca khúc kinh điển của ABBA qua phần thể hiện mới lạ của dàn ca sĩ. Mamma Mia! lôi cuốn người xem với cốt truyện nhẹ nhàng, những hình ảnh đẹp mắt được quay tại thiên đường nghỉ dưỡng Hy Lạp và diễn xuất duyên dáng của các ngôi sao. Album nhạc phim sau đó bán ra 5 triệu bản trên toàn cầu.

Thịnh Joey