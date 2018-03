10 bác sĩ đình đám trên màn bạc

'Phù thủy tối thượng' - đại tiệc kỹ xảo của Marvel / 'Doctor Strange' cấm khán giả dưới 16 tuổi ở Việt Nam

Dr. Strange (2016)

Trailer phim 'Doctor Strange'

Nguồn gốc bác sĩ của Dr. Strange khiến anh khác biệt với các người hùng khác của Marvel. Vốn là một phẫu thuật viên thiên tài, Stephen Strange bị tai nạn xe hơi làm hỏng đôi tay. Để chữa trị, bác sĩ tìm đến một mật thất ở Nepal nơi anh học pháp thuật và trở thành phù thủy tối thượng. Bộ phim siêu anh hùng mới nhất không quên nguồn gốc của Strange khi cài cắm nhiều tình huống y khoa. Trong đó có một cảnh thú vị khi anh xuất hồn khỏi cơ thể và chỉ dẫn người bạn gái cách cứu sống mình.

The Last King of Scotland (2006)

Bộ phim của đạo diễn Kevin Macdonald xoay quanh nhân vật có thật - nhà độc tài Idi Amin (Forest Whitaker). Tuy nhiên, câu chuyện lại được kể qua góc nhìn của vị bác sĩ hư cấu Nicholas Garrigan (James McAvoy). Với giấc mơ cứu chữa cho người nghèo, Garrigan tìm đến Uganda để rồi mắc kẹt trong chính quyền tàn bạo của Amin. Dù Forest Whitaker là diễn viên nổi bật nhất phim, James McAvoy cũng gây ấn tượng trong các cảnh nội tâm.

The Sixth Sense (1999)

Tác phẩm của đạo diễn M. Night Shyamalan mở đầu khi bác sĩ tâm lý Malcolm Crowe (Bruce Willis) bị một bệnh nhân nã súng vào người. Mùa thu năm sau, ông bắt đầu chữa trị cho một cậu bé kỳ lạ có thể nhìn thấy những hồn ma. Bí ẩn của phim hé lộ khi chính vị bác sĩ cũng là vong hồn, tử nạn trong vụ nổ súng năm ngoái. Câu nói “Cháu thấy người chết” trong The Sixth Sense trở thành một trong những câu thoại kinh điển trong điện ảnh.

The Cider House Rules (1999)

Michael Caine vào vai một bác sĩ ở vùng quê nghèo xứ Maine. Ngoài ra, ông còn quản lý một trại trẻ mồ côi với tình thương vô hạn của mình. Mặc dù vậy, nhân vật này cũng có mặt tối khi nghiện thuốc mê ether và lén lút phá thai cho phụ nữ, một hành động gây tranh cãi thời bấy giờ. Vị bác sĩ đào tạo y khoa cho một cậu bé mồ côi (Tobey Maguire) để thay thế ông, nhưng cậu lại ra đi để khám phá thế giới.

The Fugitive (1993)

Khi về đến nhà, bác sĩ phẫu thuật Richard Kimble (Harrison Ford) thấy vợ mình bị giết và để sổng mất hung thủ. Ở tòa án, các bằng chứng chống lại Kimble và ông bị khép tội giết người cấp độ một. Vị bác sĩ liều lĩnh đào thoát và trở lại Chicago săn đuổi kẻ sát nhân thật sự. Với câu chuyện ly kỳ và những pha chiến đấu ngoạn mục, The Fugitive là một trong những phim hành động xuất sắc nhất thập niên 90.

Patch Adams (1993)

Sau vụ tự tử hụt, Hunter Adams (Robin Williams) nhập viện tâm thần và phát hiện giá trị của tiếng cười trong việc chữa bệnh. Ông học tập để trở thành một bác sĩ với phương châm điều trị bằng sự hài hước và lòng thương. Nguyên mẫu của nhân vật - bác sĩ Adams sinh năm 1945 - hàng năm vẫn đi khắp thế giới, cải trang thành chú hề để truyền lạc quan cho bệnh nhân.

The Doctor (1991)

Bác sĩ Jack MacKee (William Hurt) là một phẫu thuật viên tài ba nhưng ngạo mạn. Thế rồi, ông bị chẩn đoán ung thư và phải trải qua quá trình trị liệu gian nan. Trải nghiệm đặc biệt này khiến vị bác sĩ trở nên nhân hậu và gần gũi hơn. Bộ phim kết thúc với thông điệp nhân văn khi MacKee dạy các thực tập sinh phải có lòng thương cảm với bệnh nhân. Ông còn bắt họ mặc quần áo của người bệnh và thực hiện các xét nghiệm để cảm nhận hoàn cảnh của những con người phải đương đầu với bệnh tật.

Silence of the Lambs (1991)

Anthony Hopkins thủ vai bác sĩ tâm lý Hannibal Lecter với sở thích ăn thịt người. Màn trình diễn trong Silence of the Lambs giúp ông giành Oscar cho vai nam chính năm 1992. Ông quay lại với vai diễn huyền thoại thêm hai lần nữa trong Hannibal (2001) và Red Dragon (2002). Theo tác giả Thomas Harris, nhân vật Hannibal Lecter được xây dựng từ một gã bác sĩ sát nhân người Mexico. Giới săn tin xác định danh tính người này là Alfredo Ballí Treviño, một bác sĩ giết và chặt xác bạn thân thành nhiều mảnh.

Doctor Zhivago (1965)

Chủ đề chính của phim không phải y học mà là chuyện tình của bác sĩ Yuri Zhivago và nàng y tá Lara. Lần đầu gặp mặt, họ chưa phải lòng nhau vì đang có quan hệ với người khác. Tình cảm của Yuri và Lara chỉ nảy nở khi cùng làm việc tại bệnh viện chiến trường. Ngoài yếu tố lãng mạn, Doctor Zhivago còn phản ánh một giai đoạn đầy biến động của nước Nga thời Cách mạng tháng Mười. Khi vừa ra mắt, phim bị giới phê bình chê bai nhưng về sau được công nhận là một kiệt tác của thế kỷ 20.

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931)

Tác phẩm là một trong những phim đầu tiên khai thác chủ đề đa nhân cách. Bình thường, Henry Jekyll là một bác sĩ nhân hậu nhưng có lúc ông lại biến thành tên xấu xa Edward Hyde. Dần dần, nhân cách xấu nuốt chửng lấy Jekyll và gây ra những vụ án nghiêm trọng. Nam diễn viên Fredric March giành Oscar nam chính năm 1932 với vai diễn này.

Ân Nguyễn