'Đại chiến hành tinh khỉ' ra rạp Việt trong tháng 7

Mùa hè năm nay, hãng 20th Century Fox quyết định tái khởi động phim điện ảnh về loài khỉ với tên gọi War for the Planet of the Apes - Đại chiến hành tinh khỉ.

Video giới thiệu về phim bắt đầu với câu chuyện các loài sinh vật quý hiếm bị săn bắt một cách vô tội vạ. Rừng rậm, quê nhà của hàng trăm nghìn loài sinh vật bị tàn phá nặng nề. Họ xem và cười trước những chú voi diễn trong rạp xiếc nhưng không biết sự đau đớn và sợ hãi ở phía sau. Chúng bị nhốt vào những chiếc cũi nhỏ bé, chịu đựng vô số đòn roi hằng ngày cho đến khi biết làm trò cho khán giả. Những chú chó phải dốc kiệt sức trong các trường đua để mua vui cho du khách. Mọi loài sinh vật đều đánh mất đi tự do, xa rời đồng loại và quê hương, trở thành những tù nhân chung thân khổ sai dưới bàn tay tàn độc của con người.

Series The Apes khiến con người phải chiêm nghiệm về những gì mình đã làm.

Cách đây hơn 6 năm, phần đầu của loạt phim Planet of the Apes (Hành tinh khỉ) mang tên Rise of the Planet of the Apes - Sự trỗi dậy của hành tinh khỉ (2011) ra đời, tạo ra một thế giới giả tưởng đầy cuốn hút. Từ một loại vắc-xin để chữa bệnh Alzheimer, virus ALZ-113 đã biến dị và khiến loài người gần như tuyệt chủng. Trong khi đó, loài khỉ trở nên thông minh và dần nắm quyền kiểm soát.

Tác phẩm không chỉ mang tính giải trí mà còn được giới phê bình đánh giá cao về mặt nghệ thuật và tiếp tục kéo dài với Dawn of the Planet of the Apes - Sự khởi đầu của hành tinh khỉ năm 2014. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, loạt phim chứa đựng nhiều thông điệp giàu tính nhân văn, đặc biệt lên án cách mà con người đối xử với thiên nhiên và những loài động vật khác.

Mọi loài động vật bị biến thành trò tiêu khiển cho con người.

Nhân vật trung tâm của phần phim mới War for the Planet of the Apes - Đại chiến hành tinh khỉ vẫn là linh trưởng đầu đàn Caesar (Andy Serkis). Caesar cũng có gia đình, dành tình thương cho người thân không khác gì con người. Loài khỉ cũng có những mối quan hệ xã hội riêng. Chúng sở hữu những đức tính đáng quý như sự trung thành, đồng cảm,… Loài khỉ yêu thương và không bao giờ tiêu diệt đồng loại của mình. Chúng hiểu được sự mất mát và chịu đựng nổi đau không kém gì con người.

Loài khỉ dưới sự dẫn dắt của Caesar luôn theo đuổi hòa bình. Chú luôn đau đáu về một thế giới hòa bình giữa hai giống loài nhưng cả hai phe đều có những hành động đi ngược lại mục tiêu ấy và muốn giải quyết mâu thuẫn bằng súng đạn.

Cô bé đồng hành cùng Caesar đem đến nhiều sự tò mò cho khán giả.

Tuy nhiên, con người không bao giờ chịu đầu hàng. Đại tá Colonel vẫn đối xử với Caesar và những đồng loại của chú một cách tàn nhẫn. Hắn xem loài khỉ thông minh này là mối hiểm họa cho vị trí độc tôn của con người trên trái đất. Đại tá Colonel chính là điển hình cho một lớp người thiếu đi sự thấu cảm, đặt mình vào vị trí và cảm nhận nỗi đau của kẻ khác. Cho đến một ngày, nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, loài khỉ phải trỗi dậy và chiến đấu.

Đặc biệt, phần mới của bộ phim gây tò mò cho khán giả bởi sự xuất hiện của một cô bé mỏng manh, đồng hành với Caesar và các linh trưởng tối cao. Hiện tại, vai trò của cô bé này vẫn là một ẩn số với người xem.

War for the Planet of the Apes - Đại chiến hành tinh khỉ sẽ khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 14/7.

Thu Ngân